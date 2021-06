Las 5 mejores series que ha estrenado HBO en 2021 (por ahora).

Cada vez hay más plataformas de streaming y, a pesar de la exigente competencia, la marca HBO sigue siendo sinónimo y garantía de calidad. El recibimiento de sus estrenos en lo que llevamos de 2021 demuestra, además, que aunque todo apuntaba a que la estrategia de estrenos de temporadas completas era la opción preferida de los espectadores, no hay nada que supere al placer de degustar una serie que estamos viendo todos semana a semana, como ocurrió con su último gran éxito, Mare of Easttown. Estas son las mejores series de HBO, hasta ahora.

'El cuento de la criada'

Las claves de la temporada 4 de 'El cuento de la criada'.

En sus tres temporadas anteriores, El cuento de la criada tuvo momentos excepcionales, pero también algunos baches que fueron frustrantes para el espectador, porque el nivel de atrocidades de Gilead y la violencia ejercida contra sus mujeres no daba ningún respiro. Esta situación hizo que muchos abandonaran la serie por el camino. So este es vuestro caso, la cuarta temporada es el momento de volver con June.

Han puesto el pie en el acelerador y las cosas han cambiado más en estos pocos episodios que en todos los anteriores juntos. Esta entrega nos está dejando momentos muy emocionantes y decisivos para el devenir de la historia, por lo que podemos decir que la adaptación de la obra de Margaret Atwood ha vuelto al nivel de su primera temporada y es más que probable que la supere.

'Exterminad todos los salvajes'

Tráiler - 'Exterminad a todos los salvajes' - HBO

La serie documental en cuatro partes de Raoul Peck (I Am Not Your Negro) ofrece un viaje a través del tiempo a los momentos más oscuros de la humanidad. Una amplia exploración de los aspectos genocidas del colonialismo europeo, desde América hasta África, su impacto en la sociedad y sus implicaciones en nuestro presente.

La serie combina material de archivo con animaciones dinámicas y escenas guionizadas rompiendo las convenciones formales. Exterminad a todos los salvajes no es una serie documental al uso, es un ensayo que mezcla lo personal, lo íntimo, la historia y la Historia, una propuesta estética, ética y política que la convierte en una obra que trasciende.

'Genera+ion'

'Genera+ion' | Serie | HBO

Producida por Lena Dunham, y creada por la pareja profesional formada por Daniel Barnz (Cake) y su hija de 19 años Zelda Barnz, este nuevo fenómeno adolescente de HBO ofrece una mirada más esperanzadora y luminosa de la Generación Z que la que muestra Euphoria, la serie protagonizada por Zendaya.

Genera+ion es un relato desprejuiciado y con un marcado tono arcoíris sobre la primera generación de la historia que ha crecido con el matrimonio entre dos personas del mismo sexo como una realidad en la mayoría de países occidentales. Zelda Barnz, cocreadora y guionista, es como los protagonistas de su serie, una adolescente, lo que le permite crear un retrato sin filtros de los tiempos de Tik-Tok.

'It’s a Sin'

Trailer de 'It's A Sin' en HBO

Russel T. Davies (Years and Years) hace en It's a Sin un retrato de la amistad y el amor durante la crisis del SIDA en la década de los 80, a través de los ojos de tres jóvenes homosexuales, mientras empiezan una nueva vida en Londres.

Con esta serie, el autor británico vuelve a los orígenes y salda una deuda pendiente, porque el SIDA fue un tema que prefirió pasar por alto cuando escribió Queer as Folk, ya que las heridas personales eran aún muy recientes. Ahora que se sintió capaz de abordar esa historia, su mirada es más madura, lo que le permitió hacer un bonito y sentido homenaje a todos los amigos y personas queridas que perdió en aquella época de la mejor forma posible: celebrando sus vidas.

'Mare of Easttown'

'Mare of Easttown' | Teaser | HBO España

La miniserie protagonizada por Kate Winslet ya tiene un lugar garantizado en las listas de lo mejor del año. Su cuidado guion y sus impresionantes interpretaciones demostraron que para conquistar a la audiencia no hace falta una premisa high concept, sino un buen desarrollo de personajes, y que en la época del streaming y las series lanzadas para ser consumidas en maratón, las que más disfrutamos vienen en dosis de episodios semanales.

Mare of Easttown nos mantuvo intrigados hasta el final y su misterio central fue resuelto de forma muy satisfactoria y coherente con la historia que nos habían estado contando. Su mayor logro fue haberle dedicado tiempo al viaje emocional de su protagonista, por eso su último episodio funciona tan bien. Esta es, por ahora, la mejor serie de HBO en 2021.

Este artículo de las mejores series de HBO en 2021 (por ahora), en el que hacemos balance a mitad de año de cómo va la temporada, será actualizado en diciembre, cuando haremos un ranking cualitativo con la visión completa. Hasta entonces, las seleccionadas aparecen en orden alfabético.

