Netflix acaba de estrenar este clásico del cine moderno: un drama romántico desgarrador basado en hechos reales

Entre la amplia lista de series y películas que se estrenan esta semana en los catálogos de las plataformas, Netflix nos invita a revisitar un clásico moderno como Titanic. Más de veinte años después de su lanzamiento en cines, el largometraje de James Cameron ya está disponible para verlo en su catálogo.

Proyectada por primera vez en un festival de Tokio entre un mar de dudas, el filme de Cameron acabó consagrándose como uno de los largometrajes más taquilleros y la historia de amor entre Jack (Leonardo DiCaprio) y Rose (Kate Winset) ya forma parte de la historia del cine. Y su estreno en Netflix es una excusa ideal para revisitarla.

En 1997 se proyectaba finalmente en cines la epopeya de James Cameron, donde recreó como nunca antes se había visto el hundimiento de un trasatlántico. Se trataba del buque real conocido como el "buque de los sueños", que acabó con la vida de 1500 personas en la noche del 14 al 15 de abril de 1912.

Tráiler | 'Titanic'

James Cameron zanja el debate

Los años siguen pasando y el público sigue cuestionando el trágico final de Titanic. Por eso mismo, el director de la película quiso dar respuesta a una de las preguntas que lleva persiguiéndole desde el lanzamiento: ¿cabía Jack en la tabla con Rose?

Desde que la película llegó a la gran pantalla, los fans han elaborado diversas teorías alrededor y son muchos los que piensan que Jack (Leonardo DiCaprio) podría haber sobrevivido si se hubiera subido a la tabla en la que estaba su amada Rose (Kate Winslet), una puerta flotante que quedó después del hundimiento del barco.

En la película, Jack se da cuenta de que esta opción acabaría con ambos, porque el peso de los dos haría que se hundieran, por lo que finalmente decidió dejar que se salvara ella y murió congelado en el frío norte del océano Atlántico.

Después de tantas conjeturas en relación a este tema, Cameron se ha animado a experimentar junto a algunos científicos, probando algunas estrategias diferentes que Jack y Rose podrían haber usado para sobrevivir. Lo ha hecho en el documental de National Geographic Titanic: 25 Years Later with James Cameron, aunque no está disponible en España.

En él, el guionista, productor y director se une a algunos expertos y científicos para probar algunas de las estrategias que Jack y Rose podrían haber usado para sobrevivir. El primer intento muestra que ambos personajes pudieron llegar a la puerta y que cada uno de ellos quedó medio sumergido en el agua. La película deja ver que la puerta no es lo suficientemente estable como para soportar el peso de dos personas y por esta razón, tuvieron que escoger quién sería el que se salvaría.

La segunda aproximación fue intentar que los dos se subieran encima de la tabla, con la parte inferior del cuerpo sumergida y la parte superior a salvo, en el aire. "Fuera del agua, las violentas sacudidas de su cuerpo ayudaban a Jack a mantenerse", decía Cameron. "Podría haberlo logrado, aunque habría tardado mucho, incluso horas".

"Jack podría haber sobrevivido, pero hay muchas variables", dijo Cameron al respecto. "Creo que su forma de pensar fue: 'No voy a hacer nada que la ponga en peligro'. Y eso define al personaje".

Kate Winslet también habló de este tema, aunque no acaba de estar de acuerdo con que Jack pudiera sobrevivir. En el pódcast Happy Sad Confused, la actriz dijo "tengo que ser honesta: en realidad no creo que hubiéramos sobrevivido si hubiéramos subido ambos a la tabla. Creo que habríamos cabido, pero hubiera volcado y no hubiera sido una buena idea. Sí, podría haber cabido en esa puerta, pero no se habría mantenido a flote".