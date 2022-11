Carlos Montero ('Élite'): "Es muy injusto que a una víctima se le exija y obligue a ser una heroína también"

Élite regresa a Netflix con su sexta temporada el 18 de noviembre y Las Encinas ya está preparada para abrirle las puertas al nuevo curso y a algunos alumnos nuevos. Después de renovar al elenco al completo -ninguno de los personajes de la primera temporada estará en esta nueva entrega-, la popular serie juvenil regresa más reivindicativa que nunca.

En estos nuevos episodios, Isadora intentará buscar justicia, habrá nuevas turbulencias en la relación entre Patrick (Manu Ríos) e Iván (André Lamoglia) e incluso Ari (Carla Díaz) volverá a enamorarse. Y también habrá espacio para introducir a otros nuevos personajes como Sara (Carmen Arrufat) y Raúl (Álex Pastrana), que tienen una relación muy tóxica; Nico (Ander Puig), que tiene ciertas dificultades para encajar; y Rocío (Ana Bokesa), que llega dispuesta a traer más sororidad a Las Encinas.

SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL habló con los creadores Carlos Montero y Jaime Vaca sobre el éxito de la ficción y cómo tratar la violencia en pantalla teniendo mucho tacto delante y detrás de las cámaras.

A bordo de un transatlántico

A día de hoy, Élite es una de las series más populares y longevas de Netflix, un título que podría incluirse como una especie en extinción dentro de la plataforma. La ficción española aún no ha estrenado su sexta temporada, pero Netflix ya la ha renovado, confirmando el fenómeno en el que se ha convertido y la existencia de una categoría en la que otras producciones ni aspirar a entrar.

Este éxito es algo de lo que sus creadores son plenamente conscientes y aunque la presión exista, también es la razón principal que les anima a seguir adelante. "Seguimos pasándolo en grande y encontrando historias que contar", reconoce Jaime Vaca, uno de sus guionistas.

"Cuando das con un filón como Élite, donde estás a gusto trabajando y que además cuenta con el favor del público, sientes que la serie está viva o que interesa lo que cuentas y eso te anima a seguir. Si además tienes a un aliado como Netflix que te apoya, que siempre quiere más y que apoya todas las decisiones creativas, es un lujazo", cuenta su creador Carlos Montero.

"Todos hemos estado en series que han ido peor y bueno, el trabajo acaba desmoralizando cuando estás ahí y no consigues despegar. Por eso, estar dentro de un transatlántico como Élite, da mucha tranquilidad, porque aunque no funcione solo porque tiene mucho trabajo, ya sabemos lo que es", añadió.

Jaime Vaca coincidió con él, alegando también que "precisamente esa tranquilidad no hace que nos acomodemos, porque lo que queremos es cuidar la serie, que dure, y por eso al volver nos volvemos más ambiciosos".

Una temporada llena de complejidades

Isadora en la sexta temporada de 'Élite'. Netflix

En la sexta temporada de la serie, dos de los personajes que quizá pisarán más fuerte serán los de Isadora y Nico, cuyas tramas en los nuevos episodios también han tenido que cuidarse especialmente.

El final de la quinta temporada situó a Isadora en una posición muy compleja y aunque haya pruebas de que algunos de sus compañeros llegaron a abusar sexualmente de ella, tendrá que arreglárselas para luchar contra un sistema que a veces se empeña en culpar a la víctima.

Sobre este tema y la frecuente repetición de la escena de violencia que sufre este personaje, los creadores de la serie fueron muy claros y reconocieron que, desde el principio supieron que "este tema tenía que abordarse con mucha honestidad y delicadeza, tratando de ser sensibles pero sin escapar del asunto", según dijo Carlos Montero.

Jaime Vaca explicó el proceso que llevaron a cabo para acercarse a un asunto tan complejo, describiendo que "primero se involucraron mucho en el texto, intentando llevarlo a un sitio real, lleno de matices, lleno de incomodidades y lleno de debates donde ellos mismos no saben la respuesta y tienen que encontrarla".

"Después, cuando se llega a un punto muy debatido, con el equipo de guion y de dirección, con hombres y especialmente mujeres en este caso se vuelve a tratar. Y finalmente se habla con la figura de la coordinadora de intimidad, algo que ha sido un plus para nosotros, que al principio, como somos de la vieja escuela, no sabíamos cómo se iba a implicar", continuó.

Carlos Montero también supo ver la utilidad de esta figura en los rodajes, capaz de "darle muchísima seguridad al actor y también al director, porque está todo muy pactado, muy hablado, y logra una gran complicidad entre todos".

La realidad trans es importante

Ander Puig como Nico en la sexta temporada de 'Élite'. Netflix

Junto a la trama de Isadora, otra de las líneas narrativas que se trazan en esta temporada se dirige hacia una parte de la población que suele estar invisibilizada: la de las personas trans. En esta entrega, Élite utiliza su altavoz para abanderarse de la diversidad y dar visibilidad a las personas que más sufren dentro del colectivo LGBTQ+.

"Llevábamos mucho tiempo con ganas de introducir a una persona trans, pero no encontrábamos al actor o actriz que pudiera estar a la altura de Élite, porque necesitamos a actores buenísimos con un aura de estrella y porque tampoco es nada fácil entrar en una serie que está tan consolidada", confesó Carlos Montero.

"De repente apareció Ander Puig -que interpreta a Nico en la serie- y nos enamoró. Ahí fue cuando dijimos 'es el momento'", continuó diciendo Montero, recordando "el apoyo que recibieron desde las ONGs y también desde la voz del propio Ander, que nos ha ayudado a tratarlo con mucho cuidado y bien".

"Siempre hemos puesto mucho peso en la temática LGBTQ+ y nuestra serie siempre lo ha llevado en su ADN, a través de personajes poderosos", agregó Jaime Vaca, que adelantó que el personaje de Ander Puig tendrá una evolución diferente. "En Élite, normalmente, los personajes ya vienen aceptados de casa y Nico empieza la temporada muy seguro de sí mismo, pero es la sociedad la que empieza a crearle fantasmas".

De hecho, una de las cosas que experimenta Nico -al igual que muchas otras personas trans- es la disforia de género, una gran incomodidad o angustia relacionada con una identidad de género que no se corresponde con las características físicas asignadas al nacer.

"La disforia de género nos parecía algo muy importante y que se debía contar. Desde el guion y también a través de la coordinadora de intimidad, siempre hemos procurado cuidar a la historia, la trama, el personaje y sobre todo, cuidar al propio Ander, que en su momento nos dijo que nunca se ha sentido incómodo en las partes más sexuales", observó Jaime Vaca.

Salir del armario puede ser problemático

Patrick e Iván en la sexta temporada de 'Élite'. Netflix

"¿Dónde suele haber más homofobia? Pues en el mundo del fútbol. Vamos a tratarlo con todas las consecuencias", supo decir de forma tajante Carlos Montero, haciendo referencia a lo que ha ocurrido hasta ahora en la serie con el padre de Iván.

"Nos divertía mucho este tema porque como te decía antes, nosotros partimos de personajes que normalmente tienen su identidad sexual muy aceptada y asumida", observó Jaime Vaca, insistiendo en el planteamiento que tuvieron al inicio "¿Qué tipo de personaje a día de hoy podría encontrarse con un conflicto si sale del armario?".

"Sin duda, un futbolista de primera división", respondió Carlos Montero, esperando que "inspire a alguien", aunque reconociendo que "no ocurrirá".

Otras temáticas de la temporada

Ana Bokesa es Rocío en la temporada 6 de 'Élite'. Netflix

Junto a las tramas de Isadora y Nico, otra de las reflexiones que plantean los nuevos episodios de Élite y que puede pasar desapercibida al principio tiene que ver con la violencia de género que sufre otro de los nuevos personajes.

"Es un infierno cuando estás viviendo una situación así y no es nada fácil salir de ella", opinó Carlos Montero. "A mí me incomodaba mucho porque me veía en el papel de la chica y pensaba 'qué difícil es salir de esto'. Es muy fácil decir 'tienes que denunciar', 'tienes que salir de ahí', pero no es tan sencillo, y es muy injusto que además de ser la víctima se te exija y obligue a ser una heroína también", aseguró.

"Fue muy incómodo de escribir, lo pasamos muy mal, porque al igual que en otras tramas enseguida ves la salida, aquí queríamos ser honestos", siguió explicando el creador.

"También tienes que hacer el ejercicio de huir del cliché e intentar bajar esos personajes a personas que cualquiera de nosotros puede conocer. Porque pueden estar en tu entorno, podría ser tu amigo, pero al mismo tiempo piensas '¿tu amigo es capaz de hacer algo así?'", agregó Jaime Vaca.

La sexta temporada de 'Élite' se estrena el 18 de noviembre en Netflix.

