'Élite' tendrá temporada 7 en Netflix con fichaje bomba de Maribel Verdú y el regreso de Omar Ayuso

Élite vivirá un nuevo cambio de clase en Netflix. La serie creada por Darío Madrona y Carlos Montero ha renovado por una séptima temporada que empezará a rodarse en las próximas semanas. El serial adolescente se ha reservado una noticia bomba para el anuncio de los nuevos capítulos: la ganadora de dos premios Goya Maribel Verdú entra a formar parte de Las Encinas. También es noticia el regreso de Omar Ayuso, miembro del reparto original que vuelve a Élite a pesar de haber abandonado la serie al final de su quinta entrega.

No son las únicas novedades de la serie. Mirela Balic (Zorras), Fernando Líndez (SKAM), Gleb Abrosimov, Iván Mendes (Estoy vivo) y Alejandro Albarracín (+ de 100 mentiras) Maribel Verdú (Now & Then) se unen al reparto en esta nueva entrega, mientras que Nadia Al Saidi (Cómo mandarlo todo a la mierda) volverá a interpretar a Sonia después de aparecer por primera vez en la ficción en su sexta entrega.

Con Carlos Montero (El desorden que dejas, Física o química) y Jaime Vaca (Las chicas del cable, La otra mirada) como showrunners, la nueva temporada estará dirigida por Lino Escalera (Alta Mar), Menna Fité (Bienvenidos a Edén), Roger Gual(Fanático) y Ana Vázquez (Zorras).

El anuncio de la renovación llega un mes antes de que Élite estrene su sexta temporada en Netflix el próximo 18 de noviembre. Tras la muerte de Samuel, Las Encinas afronta un nuevo curso escolar intentando hacerse un lavado de cara encubriendo desastres del pasado. Sin embargo, el conflicto en sus aulas es sistémico: racismo, sexismo, maltrato doméstico o LGTBI-fobia son solo algunos de los difíciles temas que recorrerán los pasillos de la prestigiosa institución esta temporada. Si quienes manejan el sistema no toman medidas activas para abordar estos problemas, tendrán que ser los propios estudiantes quienes lo hagan.

Los episodios también llegarán con nuevas caras: Álvaro de Juana (HIT), Carmen Arrufat (La inocencia), Álex Pastrana (Bienvenidos a Edén), Ana Bokesa (Amar en tiempos revueltos) y Ander Puig (Ser o no ser) se suman a los actores veteranos que continúan a bordo de Élite: Manu Ríos, André Lamoglia, Valentina Zenere, Carla Díaz, Martina Cariddi y Adam Nourou.

