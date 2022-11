El reivindicativo tráiler de la temporada 6 de 'Élite': "Más intensa, más madura, pero igual de adictiva"

El 18 de noviembre llega a Netflix la temporada 6 de Élite, una de las series más populares y longevas de la plataforma. Lo hace con nuevos miembros del reparto y viene con su continuidad garantizada bajo el brazo, porque ya se ha confirmado su regreso con una séptima entrega, a la que se sumará Maribel Verdú.

Después de un primer vídeo promocional en el que se apostaba todo al sexo para generar expectativas, en el nuevo tráiler se presentan las principales tramas en las que se centrara esta entrega. Por un lado tenemos a Isadora buscando justicia, turbulencias en la relación de Patrick e Iván que salen a la superficie o la reticencia de Ari a volver a enamorarse.

Además, se introducen las historias que protagonizarán los nuevos personajes, como la relación de maltrato entre Sara y Raúl, las dificultades de Nico en Las Encinas y la sororidad que trae Rocío al grupo de las chicas. "Esta temporada es más intensa, más madura, pero igual de adictiva. Y tengo la sensación de que todo lo que enamoró de Élite a los fans vuelve a estar en esta nueva entrega" ha comentado Carlos Montero, creador de la serie.

En esta etapa de la serie ambientada en el instituto Las Encinas, que deberá resolver el misterio de la muerte de otro estudiante, la organización está decidida a encubrir su escandoloso pasado, pero los conflictos continúan, porque el racismo, el sexismo, el abuso doméstico y la homofobia se extienden por los pasillos de la prestigiosa institución. Y, si quienes dirigen el colegio no toman medidas para erradicar estos problemas, los alumnos lo harán por ellos.

En esta sexta temporada se incorporan como novedades en el reparto Ander Puig (Ser o no ser, El trayecto), Carmen Arrufat (HIT, La inocencia), Álvaro de Juana (HIT, Luimelia), Ana Bokesa (Capítulo Cero, La que se avecina) y Álex Pastrana (Welcome to Edén, Los protegidos). Del curso pasado repiten los veteranos André Lamoglia, Valentina Zenere, Carla Díaz, Martina Cariddi, Adam Nourou y Manu Ríos.

La serie creada por Darío Madrona y Carlos Montero ha renovado por una séptima temporada que empezará a rodarse en las próximas semanas. El serial adolescente se ha reservado, además, una noticia bomba para el anuncio de los nuevos capítulos: la ganadora de dos premios Goya Maribel Verdú entra a formar parte de Las Encinas. También es noticia el regreso de Omar Ayuso, miembro del reparto original que vuelve a Élite a pesar de haber abandonado la serie al final de su quinta entrega.

La temporada 6 de 'Élite' se estrena el 18 de noviembre en Netflix.

