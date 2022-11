'Destino: La saga Winx', la última víctima de Netflix: todas las series canceladas desde la pandemia

Seis semanas después del estreno de la temporada 2 de Destino: La saga Winx, Netflix ha decidido cancelarla. Así lo anunció Brian Young, el showrunner de la adaptación de la producción animada de Nickelodeon, a través de su cuenta de Instagram. La serie se suma así a una larga lista de cancelaciones por parte de la plataforma, que dejan a sus seguidores con un palmo en la cara y sin la posibilidad de ver el final de historias en las que habían decidido invertir su tiempo.

La cancelación se produjo a pesar de que se mantuvo cinco semanas en el Top 10 de lo más visto de la plataforma, situación que tiene mérito si tenemos en cuenta que es un título menor, y que su última entrega constó de solo siete episodios, un dato relevante, porque para elaborar el ranking se valora el acumulado de minutos vistos semanalmente.

Este caso nos recuerda inevitablemente a The Sandman, la serie de fantasía basada en la obra de Neil Gaiman, que a pesar de los buenos datos registrados, continúa en el limbo desde su estreno en agosto. Un silencio que ha hecho que los fans hayan perdido la esperanza en la renovación.

Las series canceladas en 2021

La primera generación de superhéroes de 'Jupiter's Legacy'.

Tras las sonadas cancelaciones de la plataforma en 2020, entre las que destacan Esta mierda me supera, Las escalofriantes aventuras de Sabrina, GLOW, The Society y Cristal Oscuro: La era de la resistencia, las cuales fueron atribuidas al incremento de los costes de producción iniciales causados por los protocolos de seguridad por la pandemia.

Sin embargo, en 2021 Netflix continuó cotizando al alza las renovaciones de sus producciones originales. Por el camino dejó títulos de gran presupuesto como Jupiter's Legacy o Cursed, pero también pasaron por la guillotina Los irregulares, The Last Kingdom, Cowboy Bebop, Special, Bonding y Castlevania.

2022, continúan las cancelaciones masivas

'Archivo 81'. Netflix

Este 2022 la tendencia sigue siendo la misma. Junto a The Sandman y El club de la medianoche, hay más de 30 series de las que no ha habido noticias sobre su continuidad desde su estreno, pero entre las que ya están oficialmente canceladas, además de Destino: La saga Winx, se ha anunciado que tampoco tendrán nuevas temporadas los siguientes títulos:

Archivo 81

First Kill

Q-Force

The Midnight Gospel

Raising Dion

Space Force

On The Verge

Gentefied

Another Life

Resident Evil

Love is Blind

El club de las canguro

Otras series que Netflix ha dejado sin final

Dejar las series inconclusas no ha sido una consecuencia de la pandemia. En la sección "ni olvidamos ni perdonamos", siempre estarán en un lugar de honor las cancelaciones de Día a día, Santa Clarita Diet, Sense8 (a pesar de la película de cierre) y The OA, una de las mejores series que ha producido la plataforma, que se despidió con un final abierto.

Más de cinco temporadas, esas criaturas mitológicas

Con la llegada del streaming se ha triplicado el número de estrenos anuales, pero los nuevos modelos de producción y distribución han traído consigo otros cambios. Por un lado, los títulos tienen ahora menos episodios por entrega. Por el otro, la longevidad de las series se ha reducido drásticamente.

Cada vez es mas común que las series no consigan pasar de la primera o la segunda temporada antes de encontrarse con la cancelación, y más extraño que consigan pasar de una quinta, algo que era bastante usual hasta hace una década: Ozark finalizó tras cuatro entregas, The Umbrella Academy hará lo mismo y Stranger Things finalizará en la quinta.

Cuando pensamos en un catálogo tan inabarcable como el de Netflix, llama la atención centrarse en cifras concretas, porque a pesar de las decenas de títulos que estrena cada mes, desde su creación solo siete series han conseguido superar el límite de cinco entregas: House of Cards (6), Orange is The New Black (7), Grace and Frankie (7), BoJack Horseman (6), Big Mouth (6, sin finalizar) y la española Élite, renovada ya por una séptima.

Si consigue llegar a una octava temporada, Élite marcará un récord y pasará a la historia como la serie más longeva en toda de Netflix en toda su historia.

