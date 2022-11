'Cinco lobitos', 'Rapa' y 'Apagón' lideran las nominaciones a los premios Forqué

Ya es tradición que la temporada de premios del cine y la televisión en España empiece con las nominaciones a los premios Forqué, los galardones que entrega EGEDA y que permiten hacer una primera toma de contacto con lo que puede pasar los próximos meses en los Goya, los Feroz o las medallas del CEC. Después de un año histórico para el cine español, la carrera promete ser apasionante aunque en los Forqué las nominadas en la categoría de Mejor película han sido precisamente las películas que más han dominado la conversación en los últimos meses: Alcarràs, de Carla Simón; As bestas, de Rodrigo Sorogoyen; Cinco lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa, y Modelo 77, de Alberto Rodríguez.

En la categoría de Mejor actor en cine los nominados son Miguel Herrán por Modelo 77, Luis Tosar por En los márgenes, el francés Dennis Menochet por As Bestas y Nacho Sánchez por Mantícora. La gran sorpresa de las candidaturas ha llegado con la extraordinaria interpretación de este último como un monstruo cotidiano que intenta huir de su propia naturaleza en la nueva película de Carlos Vermut, aún pendiente de estreno tras su paso por festivales como San Sebastián y Toronto.

Entre las actrices el duelo parece que estará entre las protagonistas de Cinco lobitos, Laia Costa y Susi Sánchez. Intentará darles un disgusto Anna Castillo, un espectáculo naturalista en Girasoles silvestres. Cierra el cuarteto por sorpresa Laura Galán, la protagonista del radical debut de Carlota Pereda, Cerdita.

En la categoría reservada al cine documental las finalistas son A las mujeres de España, Labordeta, un hombre sin más, Sintiéndolo mucho y REC, terror sin pausa. En los premios a las películas que eligen representar el cine a través de los valores, las elegidas han sido Alcarràs, Cinco lobitos, En los márgenes y La consagración de la primavera.

Movistar Plus+ ha arrasado en las categorías de televisión, con la segunda entrega de la antología Historias para no dormir, de Amazon Prime Video, como única alternativa a la factoría de ficción liderada por Domingo Corral. La estupenda segunda temporada de La unidad, el estreno de Rapa y Apagón, la esperada adaptación del pódcast El gran apagón, son las finalistas. La única apuesta que repite candidatura respecto al pasado año es el remake de la serie antológica de Chicho Ibáñez Serrador. Lamentablemente, no hay rastro de comedias en la categoría, como en los premios de cine.

Los actores de serie nominados son el ya habitual Javier Cámara por Rapa (ganador el año pasado en esta categoría por Venga Juan), Luis Zahera por el fenómeno de Telecinco Entrevías y dos actores de Apagón: Luis Callejo y Jesús Carroza.

Javier Cámara y Mónica López, nominados al Forqué por 'Rapa'.

Fácil tiene dos protagonistas nominadas en la categoría de Mejor actriz: Natalia de Molina y Anna Castillo, la única nominada por partida doble este año. Itziar Ituño ha sido la actriz destacada del fantástico reparto femenino de Intimidad, con la estupenda Mónica López completando las nominaciones por Rapa.

Los Forqué también serán los primeros en entregar sus premios el próximo 17 de diciembre con una gala celebrada en el Palacio Municipal - IFEMA Madrid que celebrará el legado de la actriz Verónica Forqué, fallecida en diciembre de 2021, y pondrá en valor el lugar de las salas de cine en la industria audiovisual española.

