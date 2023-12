Las 7 mejores series de HBO Max en 2023: del final de 'Succession' a 'Mrs. Davis'

Diciembre, época de villancicos, turrones, regalos y las listas de lo mejor del año. Es hora de hacer balance de los estrenos de 2023 y repasar lo más destacado que nos ha dejado la temporada seriéfila. Empezamos con las propuestas de HBO Max.

Los finales de dos grandes series, Barry y Succession, que es la gran favorita para los premios Emmy que se entregarán el próximo 15 de enero tras el retraso por la huelga de actores y guionistas.

Un estreno que tendrá continuidad, el de The Last of Us, aunque tendremos que esperar hasta 2025 para ver nuevos episodios. Dos segundas temporadas que demuestran estar en plena forma, las de La edad dorada y la pequeña joya que es Somebody Somewhere. Y dos miniseries muy diferentes, Love and Death y Mrs. Davis, con unas protagonistas que se comen la pantalla. Estas son las mejores series de HBO Max en 2023, a tiempo para recuperar las que se os hayan escapado.

'Barry' (temporada 4)

La serie de Bill Hader empezó como una comedia negra y, aunque siempre mantuvo su retorcido sentido del humor, pronto reveló un trasfondo mucho más oscuro, porque su protagonista, a pesar de sus traumas y de haber sido víctima en muchas situaciones, no estaba construido como antihéroe. Es el villano de su historia. Y la de muchos otros.

Puede que su última temporada no haya sido tan comentada como la de otras series que se despidieron en primavera, pero su final fue brillante, trágico, realista e inevitable porque quería era coherente con su historia, la de un asesino en serie.

'La Edad dorada' (temporada 2)

En esta segunda entrega Marian seguirá intentando encontrar su camino enseñando en secreto en una escuela de niñas. Ada empezará un nuevo noviazgo, lo que Agnes, como es de esperar, no aprueba. Por otro lado, en Brooklyn, Peggy saca a relucir su espíritu activista a través de su trabajo periodístico.

Si os gustó la primera temporada, podéis tener la confianza de que os encantará esta, en la que la serie afianza el desarrollo de personajes y las dinámicas entre ellos con interesantes nuevos conflictos y un diseño de producción realmente espectacular.

'Love and Death'

Si en Bruja Escarlata y Visión la familia de Elizabeth Olsen era una ilusión creada con magia, en Love & Death la familia real es la ilusión de una felicidad que no existe. Candy tiene un vacío que la casa, los hijos, el marido, las tareas del hogar y la vida social no son capaces de llenar, tal como le habían prometido toda su vida. Y ese vacío decide llenarlo teniendo una aventura extramarital con Alan (Jesse Plemons), el marido de su amiga Betty (Lily Rabe).

El guion de David E. Kelly, la dirección de Lesli Linka Glatter (Homeland) y la interpretación del elenco es naturalista y contenida. Una elección que encaja con la incapacidad colectiva para expresar sentimientos que imperaba en la cultura de la década del 70. Candy se está quemando por dentro, pero nunca levanta la voz. Siempre sofoca su descontento con una sonrisa o algo que hacer en casa. Todo lo guarda en su interior. Hasta que explota.

'Mrs. Davis'

"El punto del diagrama de Venn en el que coinciden Sonrisas y lágrimas, Black Mirror y Amor a quemarropa". Así describe Damon Lindeloff esta ambiciosa propuesta, en la que Betty Gilpin (GLOW) interpreta a Simone, una monja que desconfía de Mrs. Davis, una popular inteligencia artificial, aparentemente benévola, que cuenta con una legión global de fanáticos seguidores dispuestos a hacer lo que sea con tal de complacer a su deidad.

La monja Simone y su exnovio se embarcan en una épica aventura para encontrar el Santo Grial. Un viaje desquiciado en el que tendrán que enfrentarse con enemigos variados como magos, robots y nazis. Una serie de ciencia ficción delirante con mucho sentido del humor y cero límites, en la que Lindelof y la cocreadora, Tara Hernández (The Big Bang Theory, Young Sheldon), demuestran que nunca han conocido la moderación ni se la han cruzado por la calle.

'Somebody Somewhere'

Pasó desapercibida entre los estrenos de 2022, pero Somebody Somewhere es una de las joyas que brilló con más fuerza entre lo mejor del año pasado, y en su segunda temporada ha demostrado que es una de las propuestas más únicas y especiales de todo el panorama seriéfilo.

Es una historia tierna, emotiva, divertida, íntima y conmovedora que nos hace reír y soltar alguna que otra lágrima. A veces ambas cosas a la vez, porque tiene una sensibilidad especial para hablar de temas como el duelo, pero siempre con cariño hacia sus personajes y un carácter optimista. Los amigos son la familia que se elige y esta serie es un lugar feliz al que siempre quieres volver.

'Succession' (temporada 4)

Con tantas opciones de alianzas y traiciones sobre la mesa en el final de Succession casi podía pasar cualquier cosa; todas las habíamos contemplado de una u otra manera. Y tal como ocurrió en los tres finales de temporada anteriores, sabíamos lo que había en juego, pero no pudimos anticiparnos a lo que el destino escrito por Jesse Armstrong -contingente, como diría Kendall- le tenía preparado a sus personajes.

Haciendo honor a la promesa de su título y su premisa, Succession eligió a un nuevo CEO de Waystar Royco en su último episodio. También nos recordó que eso nunca fue lo más importante. El final fue brillante, ocurrió lo que era inevitable y aún así consiguió sorprender. Se despidió como una de las grandes de la historia.

'The Last of Us'

La adaptación de Craig Mazin (Chernobyl) en colaboración con Neil Druckmann, el autor del popular videojuego, ha convencido por igual a los seguidores de la obra original y a los recién llegados, lo que hace de esta serie uno de los grandes eventos del año.

El primer episodio de 80 minutos de duración sale airoso de los objetivos que tenía cumplir: exponer el contexto que llevó a la sociedad al punto en el que se desarrolla la historia, poner en marcha la trama, presentar a los personajes y también cómo ha cambiado la sociedad tras el apocalipsis. Si después de ver este capítulo no estáis del todo convencidos, el segundo episodio disipará cualquier atisbo de duda. A partir de ahí, la serie os romperá el corazón en varias ocasiones. La última cuando recuerdes que regresa en 2025.

