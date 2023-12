Qué series y películas ver este fin de semana: los estrenos de Netflix, Disney+, Movistar Plus+ y Filmin

Para este largo fin de semana han llegado varios estrenos destacados a las plataformas de streaming españolas. Los fans de Outlander pueden ver en Movistar Plus+ el estreno de la nueva serie de Sam Heughan, un seductor drama psicológico; mientras los del terror, tienen en Disney+ la nueva temporada de American Horror Story, una suerte de revisión de La semilla del diablo que tiene como reclamo a Kim Kardashian.

En la misma plataforma, para quienes prefieran una película, ha llegado directamente en streaming una divertida comedia sobre el teatro que fue una de las revelaciones del verano en Estados Unidos; y en Netflix se acaba de estrenar un thriller apocalíptico del creador de Mr. Robot con un reparto de lujo encabezado por Julia Roberts y Ethan Hawke.

Cambiando totalmente de registro, la propuesta de Filmin es una miniserie basada en hechos reales sobre un neonazi reformado que ahora lucha contra la ultraderecha en el Reino Unido; y la serie documental sobre el asesinato de Carrero Blanco que ha estrenado Movistar Plus+.

[5 grandes series en formato corto para el puente: de 'Déjate ver' a 'We Are Lady Parts']

'La pareja de al lado'

Serie (un episodio disponible)

(un episodio disponible) Disponible en: Movistar Plus+

Evie (Eleanor Tomlinson) y su marido Pete (Alfred Enoch), un periodista de investigación, acaban de mudarse a una lujosa zona residencial en busca de un cambio de aires a la espera de su primer hijo. No tardan en hacer amistad con los vecinos de la casa de al lado: Danny (Sam Heughan), un atractivo policía de tráfico, y Becka (Jessica De Gouw), una glamurosa profesora de yoga, quienes viven una relación bajo sus propias reglas.

Cuando Evie pierde a su bebé por un aborto espontáneo, buscará consuelo en sus nuevos amigos. Con el tiempo, las dos parejas entablan una relación tan estrecha que los límites empiezan a difuminarse, hasta el punto de sumergirles en una compleja red de emociones y tensión sexual. Esta espiral culmina una noche con una traición que acaba teniendo complejas y devastadoras consecuencias para los cuatro.

'Theater Camp'

Película

Disponible en: Movistar Plus+

AdirondACTS es un campamento de teatro rudimentario en el norte del estado de Nueva York que es un paraíso para los artistas en ciernes. Después de que su indomable fundadora, Joan, cae en coma, su despistado hijo "cripto-hermano", Troy, tiene la tarea de mantener en funcionamiento el paraíso de los actores.

Con la ruina financiera a la vista, Troy debe unir fuerzas con Amos, Rebecca-Diane y su banda de excéntricos profesores y estudiantes para encontrar una solución antes de que se levante el telón la noche del estreno. Molly Gordon (The Bear) debuta como directora y encabeza un reparto coral que incluye a Ben Platt, Jimmy Tatro, Patti Harrison, Nathan Lee Graham, Ayo Edebiri, Owen Thiele, Caroline Aaron y Amy Sedaris.

'American Horror Story: Delicate'

Serie (dos episodios disponibles)

(dos episodios disponibles) Disponible en: Disney+

Esta nueva temporada adapta la novela Delicate Condition de Danielle Valentine, un apasionante thriller sobre una mujer que se convence de que una figura siniestra hará todo lo posible para asegurarse de que su embarazo nunca suceda. Una obra que su autora describe como "la actualización feminista de La semilla del diablo.

Emma Roberts y Kim Kardashian encabezan el reparto, en el que también destacan Cara Delevigne, Michaela Jaé Rodriguez, Annabelle Dexter-Jones, Juliana Canfield y Zachary Quinto, habitual de Ryan Murphy.

'Dejar el mundo atrás'

Película

Disponible en: Netflix

Ethan Hawke y Julia Roberts interpretan a una pareja que reserva una lujosa casa para un fin de semana de escapada con sus hijos. En mitad de la noche, un hombre que dice ser el dueño de la casa (Mahershala Ali) toca su puerta para buscar refugio junto a su hija (Myha'la Herrold, Industry). Kevin Bacon interpreta a un obrero de la construcción obsesionado con la conspiración. Todos deberán asumir cuál es su papel en un mundo que se desmorona.

Sam Esmail, creador de Mr. Robot, adaptó el guion a partir de la novela homónima de Rumaan Alam, escrita en 2020, que fue incluida en la lista de lecturas de verano de 2021 de Barack Obama.

'The Walk-In'

Tráiler en español | 'The Walk-In'

Serie completa

Disponible en: Filmin

Jeff Pope, nominado al Oscar por Philomena, firma esta ficción de tres episodios en la que Stephen Graham (The Virtues, Cadáveres) interpreta a Matthew Collins, un hombre que pasó su juventud como uno de los pilares de la extrema derecha racista y fascista británica conocida como Acción Nacional, banda neonazi que ahora le ha puesto precio a su cabeza por traidor.

The Walk-In se basa en el libro Nazi Terrorist: The Story of National Action, escrito por Collins, ahora activista que viaja por el país alertando a la gente del peligro de la extrema derecha, mientras dirige la organización benéfica 'Hope Not Hate'. La serie se centra en sus experiencias reales, el atentado frustrado de una diputada en 2017 gracias a la colaboración de Collins con un delator infiltrado.

'Matar al presidente'

'Matar al presidente' | Tráiler | Movistar Plus+

Serie (un episodio disponible)

(un episodio disponible) Disponible en: Movistar Plus+

El 20 de diciembre se cumplen 50 años del asesinato de Carrero Blanco, un magnicidio que marca el devenir inmediato de la historia reciente de España. Esta docuserie analiza de forma exhaustiva la versión oficial, plagada de errores y misterios, mostrando distintas teorías para que el espectador extraiga sus propias conclusiones.

Descrita como un thriller de espionaje con entrevistas, escenas ficcionadas y material de archivo inédito, Matar al Presidente marca la primera vez que se ha autorizado el acceso ilimitado al contenido del sumario por el asesinato de Carrero Blanco ya que, según la plataforma, otros accesos al sumario, con motivo de anteriores aniversarios, han sido parciales y sin la autorización oficial.

