'La pareja de al lado', el drama psicológico de Sam Heughan sobre una pareja de 'swingers' llega a Movistar Plus+

El final de 'Outlander'

Outlander se basa en la saga de libros de la escritora Diana Gabaldon, que actualmente ha publicado nueve de los diez tomos previstos, y ya se ha podido ver que la temporada 7 en Movistar Plus+, que se corresponde con la línea de tiempo del séptimo libro.

Por eso mismo, y teniendo en cuenta que sería inviable comprimir los tres libros restantes en una sola temporada, es muy probable que la serie tenga un final diferente al del material original. Sin embargo, Heughan ha querido asegurarse de que este sea un final concluyente.

[Vuelve 'Fargo': todo lo que sabemos sobre la temporada 5, protagonizada por Jon Hamm y Juno Temple]

En una entrevista con The Herald, el actor compartió algunos detalles sobre cómo presionó a los creadores para que la ficción tuviera una octava temporada, que será la última.

"Se suponía que íbamos a terminar esta temporada y no quería terminar sin darle un final a la historia, y esa es la razón por la que vamos a volver para hacer una más. Quiero terminar la historia, no solo por mí, sino por los fans. No sería satisfactorio terminarla simplemente, dejándola en el aire", dijo Heughan.

['La Mesías', según sus protagonistas: "Montse destroza la vida de sus hijos porque está vacía y rota"]

Después, habló sobre cómo influyó a la hora de decidir el final de Outlander. "Diana [Gabaldon] todavía está escribiendo el décimo libro y hay mucho más que no hemos podido cubrir. Tendremos que acabar con esto de alguna manera. Quizás no sea la manera en la que acabarán los libros", adelantó el actor.

"Estoy presionando para tener un final diferente, pero no creo que vaya a obtener lo que quiero. Hagan lo que hagan los guionistas, ya lo descubriremos. No creo que vaya a ser satisfactorio para todos, pero espero que podamos llegar a un lugar donde al menos se cuente Outlander. No será el libro completo, pero al menos es nuestra historia y, con suerte, cumplirá con algún tipo de finalidad".