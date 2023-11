'La Mesías' se despide: los 11 mejores momentos que la han convertido en la serie del año

Una de las mejores series que nos ha dado la televisión este año ha sido La Mesías. La ficción creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi ha causado sensación entre la crítica y el público, conquistando a los espectadores de forma unánime. Semana a semana, hemos sido partícipes del salto autoral de los Javis, que han estrenado en Movistar Plus+ su proyecto más oscuro y arriesgado.

Esta noche se estrena el último capítulo, que servirá como broche final y cierre al viaje que emprendió Enric, un hombre atormentado por una infancia marcada por el fanatismo religioso y el yugo de una madre con delirios mesiánicos. Y el protagonista de la historia que nos dio a conocer al grupo de música pop cristiana compuesto por varias hermanas y qué vínculo comparten con él.

Con motivo del estreno del episodio 7 de La Mesías en la plataforma, recopilamos los mejores momentos que nos ha dejado la serie hasta ahora y que sin duda vendrán a nuestra mente cuando hagamos balance al final del año.

1. La carta de presentación de Montse - Episodio 1

Ana Rujas en 'La Mesías'. Movistar Plus+

Teniendo en cuenta que Montserrat es la verdadera -y gran- protagonista de esta serie, conviene fijarse en el momento exacto en el que entra en escena por primera vez. Se trata de una de las primeras secuencias del primer capítulo, que introducen al personaje, en esta fase interpretado por Ana Rujas, a través de la mirada de sus hijos.

Irene y Enric están ocupados fuera de la casa cuando empiezan a oír gritos y su madre sale al exterior, obligada por el hombre con el que convive, que a partir de ese momento pasa a ser poco más que el padre de sus hijos. La fiereza de Montserrat y el desparpajo que desprende en estas primeras secuencias son los que marcan el tono de la serie y los que establecen el punto de partida de la misma.

2. Montse tiene el control absoluto - Episodio 2

Ana Rujas en una escena de la serie. Movistar Plus+

Aunque quiera convencer a todos -y a sí misma- de que sabe cuidar bien de sus hijos sólo porque les quiere con locura, Montse acaba perdiendo el control y poco a poco, también su cordura. Esto se manifiesta en una escena concreta del segundo episodio, cuando la protagonista está en una fiesta a la que deja que se incorporen sus hijos de forma improvisada.

En un arranque de rabia causado quizá por la necesidad de ser el centro de atención, la Montse de Ana Rujas estalla contra su hija Irene, que parece divertirse con su hermano y el nuevo novio o ligue de su madre. Irene ha dejado de hablar por el shock que le causó el incendio, pero su madre le exige hacerlo, marcando una especie de punto de inflexión en el que empieza a marcar su territorio de malas maneras y a dejar claro que ella es la figura de autoridad.

3. 'Cantando bajo la lluvia' - Episodio 3

Fotograma de 'La Mesías'

Al ser, junto a su hermana, la única persona que ha tenido contacto con el mundo exterior, Enric (Biel Rossell) tiene permitido salir de casa junto a Pep (Albert Pla). Irá con él a una de las casas donde dice que trabaja, para ayudarle a en lo que le pida.

Lo que no esperaba era descubrir la película Cantando bajo la lluvia, que sería uno de los pocos atisbos de libertad a los que tendría acceso desde que pasó a vivir en su nueva casa alejado de todo junto a su madre y sus hermanas.

Las escenas musicales le remueven, dejándole completamente fascinado, así que decide compartirlo con sus otras hermanas, aunque para ello tenga que robar el reproductor de cintas de VHS.

4. Remedio contra la varicela - Episodio 3

Biel Rossell en 'La Mesías'.

Como si fuera una especie de antídoto o refugio, Enric comienza a acudir frente a la televisión. Un día, todas sus hermanas enferman de varicela y viendo la pasividad de su madre y la actitud distante que adopta al respecto, Enric decide ejercer una vez más de hermano mayor.

Tratando de distraer a sus hermanas de los picores que no cesan, les enseña la televisión y la película que tanto le gustó, descubriéndoles la realidad que sus padres les habían ocultado hasta ahora: que existe un mundo más allá de esa casa. Esto marca un antes y un después en la serie, porque será a partir de aquí cuando comiencen a entretenerse organizando los teatros y funciones musicales que acabarían desembocando en los vídeos musicales de las Stella Maris.

5. La llamada de Dios - Episodio 3

Lola Dueñas en 'La Mesías'.

El último gran momento que nos regaló el capítulo 3 fue quizá uno de los más esperados: cuando Montse recibe la llamada para convertirse en La Mesías y así cumplir con lo que ella dice que es el propósito de Dios en la Tierra.

La secuencia donde ocurre es prácticamente al final del episodio y comienza cuando Enric es encerrado en el sótano y parece ser dominado por algo que escapa de su control. Es entonces cuando empieza a caminar por las paredes y el techo, dejándose llevar por la extraña fuerza que le domina.

Y casi al mismo tiempo, su madre se convierte en la receptora del mensaje divino, interpretándolo y transcribiéndolo a través de lo que serán las letras de las canciones de las Stella Maris.

6. "Los demonios nos persiguen" - Episodio 4

Irene en la escena del capítulo 4 de la serie. Movistar Plus+

Tratando de encontrar el paradero de Montse y sus hermanas, Enric e Irene se unen para viajar a la casa donde pasaron gran parte de su infancia. Al llegar allí descubren que poco queda de ella más allá de los recuerdos y que en el mismo lugar hay una rave.

Queriendo indagar más, Irene se acaba integrando entre un grupo de asistentes que consumen ciertas sustancias y que también la llevan a ella a sufrir alucinaciones. En una de ellas, Irene se desplaza por la sala y vemos a su alrededor cómo le cuesta distinguir a los asistentes de un grupo de figuras religiosas en movimiento.

7. "Un dragón de siete cabezas" - Episodio 5

Lola Dueñas en el episodio 5 de 'La Mesías'. Movistar Plus+

Uno de los enfrentamientos que tienen lugar entre Enric y su madre transcurre en medio de una de sus reuniones familiares. Antes de que el hijo mayor la interrumpa, Montse se prepara para descender las escaleras y protagonizar una secuencia delirante y surrealista, donde el personaje se posiciona en el marco de la puerta con gestos tan exagerados como los de Gloria Swanson en El crepúsculo de los dioses.

Consciente del poder absoluto que ejerce en esa casa, se deja llevar por el despotismo cuando su hijo le roba, de nuevo, el protagonismo. Esta parte encadena una de sus decisiones más radicales: intentar sacrificar a sus hijos.

8. El reencuentro de Enric y Montse- Episodio 6

Carmen Machi en 'La Mesías'. Movistar Plus+

"Traed aprisa el mejor vestido y vestidle. Ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos. Y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado". Con estas palabras recibe Montse a su hijo Enric, buscando una reconciliación con la versión de sí misma que le apartó.

El reencuentro entre ambos es frío y distante, y también deja entrever cómo ha evolucionado la tirante y obsesiva relación entre ambos, de la que han quedado algunas cenizas.

9. "Los amigos se cuentan con los dedo de una mano" - Episodio 6

La secuencia musical de Cecilia con Enric.

Entre las escenas más emotivas de La Mesías, no puede faltar la que protagonizan Enric y la Cecilia mayor (Amaia) frente a una ventana. Llevan muchos años sin verse, pero basta un pequeño espacio de tiempo para ponerse al día y ambos nos hacen conscientes con pocas palabras de que siguen escogiendo mantener el vínculo familiar que aunque no escogieron, logra que sentirse como en casa no sea tan doloroso.

La conversación que ambos comparten es reconfortante y dolorosa a partes iguales, y queda subrayada con la tenue iluminación, mucha sinceridad y emoción en la mirada y una melodía al piano.

10. "Felipe está casado con Leticia Ortiz" - Episodio 6

Macarena García en 'La Mesías' Movistar Plus+

Irene llega a la casa donde están su madre y sus hermanas después de que lo haga Enric. Y decide armarse de valor y hacer uso de la verdad para arrasar con todo, dando pie a un enfrentamiento muy tenso con su madre (a la que interpreta Carmen Machi en esta última fase), pero también a un alivio cómico capaz de aliviar la angustia que se nos ha hecho sentir en la serie.

En este capítulo las hermanas hablan del supuesto intercambio de cartas de amor de Aina con el que todavía era el Príncipe Felipe. Conviene disfrutar de la escena sin saber lo que va a ocurrir, pero también cabe señalar lo divertido que resulta ver a la Irene adulta decir muy seria y harta de las mentiras de su madre que "Felipe está casado con Leticia Ortiz". Esta escena sirve como cierto descanso previo a la intensa confrontación de Irene y su madre.

11. Salir corriendo - Episodio 6

Amaia en el capítulo 6. Movistar Plus+

Finalmente, completa la lista de escenas inolvidables la secuencia en la que la Cecilia mayor escapa de casa. Al salir a la calle y ver que su hermana Aina ha cerrado y no le va a dejar entrar de nuevo, Cecilia echa a correr, protagonizando una secuencia realmente liberadora.

El personaje ha querido apostar por descubrir lo que es la libertad, intentando quitarse de encima su asfixiante vida anterior. El final de la escena y el abrazo que comparte con su hermana Irene es reparador y una pequeña recompensa que traspasa la pantalla.

