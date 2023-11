Adiós a Pokémon y sus actores de doblaje tras 25 años: "Si no jubilaba yo a Ash me iba a jubilar él a mi"

"Llegaré a ser el mejor, el mejor que habrá jamás". 25 años después Ash Ketchum cumplió su sueño, el de ser coronado como el mejor entrenador Pokémon del mundo. Ha tardado 1223 episodios (1234 en Japón), 23 películas y un cuarto de siglo. Aunque a él, que sigue teniendo diez años, el paso del tiempo no le ha afectado tanto.

Durante esta etapa tan duradera la serie ha mostrado algunas de las cualidades que están en la esencia de lo que es el fenómeno Pokémon, ya sea en los videojuegos, la propia serie o cualquier obra y producto relacionado.

Es una serie enfocada a todos los públicos y disfrutable especialmente para los más pequeños. Hay televidentes que empezaron este viaje en 1998 a temprana edad y que ahora, con la emisión del último episodio este 15 de noviembre y siendo ya adultos, deben decir adiós a Pikachu y compañía.

Un cuarto de siglo con Pikachu y compañía

En España concretamente se trata de una serie icónica. A ello ha contribuido su equipo de doblaje, cuyo núcleo ha sido el mismo durante estos 25 años. Ellos son Adolfo Moreno, que da voz a Ash, y los tres miembros del Team Rocket que ya no despegarán de nuevo: José Escobosa hace de Meowth, Iván Jara interpreta a James y Amparo Valencia actúa como Jessie y dirige al equipo de actores.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con ellos para repasar un trabajo que para ellos ha sido un fijo durante 25 años. Valencia cuenta cómo sabía que la serie llegó siendo ya importante desde Japón: "Le dieron mucho bombo". Tuvo reuniones con Nintendo pero no pensaba que "fuera a tener esta repercusión ni que fuera a durar tantísimos años". Escobosa recuerda que la emisión original fue en el canal Jetix antes de dar el salto a Telecinco y que les eligieron mediante un castin.

Para ellos desgranar por qué la serie ha triunfado de esta manera es un auténtico reto. "Muchos chavales que ahora tienen incluso ya 30 años están todavía enganchados a Pokemon, con lo cual, algo tiene", dice Valencia. Escobosa concreta más, destacando la importancia de la "amistad" en la serie y en lo atractivo que es visualmente", además del mensaje de "cuidar las cosas de alrededor y la naturaleza". Moreno lo atribuye a la creación de un "mundo paralelo" con unas criaturas que son "para llevártelas a casa".

Los cuatro relatan que cuando empezaron a trabajar en ella ya tenían 150 episodios para doblar de golpe, una cantidad muy elevada, lo que es "muy raro". Había confianza en la serie.

"Sientes que has formado parte de algo especial", indica el actor de Meowth. Jara, por su lado, cree que "Pokémon fue un antes y un después respecto a los dibujos animados". A él, en su pueblo de Cantabria donde trabaja en una escuela de surf, no le conocen como Iván, sino como "el Poké".

La labor durante este periodo no pasó desapercibida para 'The Pokémon Company', que controla la licencia. La directora de doblaje asegura que tenía contacto con ellos y que valoraban mucho su opinión al ser ellos los únicos actores que llevaban tanto tiempo y ella la única responsable que se había mantenido en ese periodo. "Un poquito de mérito sí que nos vamos a dar", dice Moreno sobre la hazaña de durar tanto tiempo dando vida a estos personajes.

Moreno explica que cuando trabajaban en ello "muchas veces no eran conscientes" de lo que significaba su trabajo pero que caía en ello "cuando recibes el cariño de un montón de gente".

"A mí se me ha puesto delante un tiparraco de 1,95 metros que me da capones con las orejas, con barba, diciendo que los Pokémon para arriba y para abajo", cuenta. Y añade: "Quizás fue la primera vez que yo tomé conciencia de que nuestro trabajo servía para algo. No voy a decirte que fue que fuera importante, sino que servía para algo y estaba bien".

Valencia reconoce que al principio estaba "un poco perdida" al ser animación y por el hecho de venir del japonés ya que su forma de hablar "es muy dura, muy fuerte y nosotros". Pero fueron creando a sus propios personajes.

A lo largo de estos 25 años el doblaje "ha cambiado mucho" ya que antes eran una "profesión muy anónima" y ahora "tienen más visibilidad". Gracias a "las redes sociales", dice Escobosa, su trato con el público es más cercano ahora. Jara explica que antes no salían "ni en los títulos de crédito".

Un final entre lágrimas

Se refiere a James, su personaje, como "uno de esos malos sin maldad". Recuerda especialmente aquellas veces que muestra su "buen corazón" entre intento fallido de captura a Pikachu y sus clásicos despegues hacia el horizonte. Y, también, menciona cómo el miembro del Team Rocket se emociona al rememorar su infancia.

Cuando se enteraron del final, según Valencia, "fue un disgusto" ya que estos personajes son "como de la familia". Por otro lado, pierden el trato entre el equipo de doblaje. en las últimas fechas ya no grababan juntos, ya que el trabajo se realiza "en doble banda" pero durante muchos años hicieron piña. A ella, de hecho, se le "soltaron las lágrimas" al grabar el final.

Además, desde ahora dejarán de recibir unos ingresos que han sido fijos. "Pokemon ha pagado muchas facturas a lo largo de todos estos años", afirma Escobosa, que dice que pese a ello lo más importante es lo que pierden emocionalmente.

25 años dan para mucho y cada uno guarda un recuerdo diferente que se le viene a la cabeza echando la vista atrás. Valencia habla en este sentido de un episodio previo al final en el que el Team Rocket se separaba. Cuando lo vio pensó que eso "no puede ser".

Los mejores recuerdos

Escobosa, por su parte, menciona el día que su hijo Jairo, "con apenas cuatro años fue a la sala de doblaje". Valencia decidió usar ese nombre para un entrenador Pokémon que reta a Ash en el capítulo que iban a grabar, con lo que en España se llama de manera diferente al resto. "Ese capítulo ya ha quedado ahí para la historia con el nombre de mi hijo", asevera.

Jara señala especialmente cuando sus personajes se disfrazaban para intentar engañar a los niños: "Nos descojonábamos". "Pero vamos, de cada capítulo te digo que alguna escena me hubiera llevado a casa", añade. Cuenta momentos en los que Jesús Alberto Pinillos, que daba voz a Gary, se tenía que meter los nudillos en la boca para evitar que se escuchara su risa.

Ahora sólo queda "satisfacción" y la sensación de "cerrar el círculo todos juntos", según Moreno: "Todo tiene un principio y todo tiene que tener un final y 25 años es un montón de tiempo. Yo voy a cumplir 50 años. Si no jubilaba yo a Ash me iba a jubilar él a mí".

Se queda con muchos momentos personales durante la grabación pero especialmente uno que vive Ash. Sucede en el primer capítulo cuando su personaje se cae una de una bicicleta y se encara con unos Spearow que van a atacar a Pikachu. Su otro recuerdo es "la frustración de no ganar nunca", al menos hasta el final y con algunas victorias "menores" por el camino: "Aguantar a un protagonista sin ganar nada también tiene muchísimo, muchísimo mérito".

"Bromeábamos en la sala de doblaje al respecto. Que nos van a echar, que si 25 años de trabajo para esto, que si les iba a demandar por explotación infantil", comenta en referencia a la edad de su personaje y el tiempo que se ha dedicado de su carrera a esto. Él será la voz de Ash Ketchum para siempre y le "parece estupendo".

