'Sombra y hueso' y 'Agente Elvis' entre las cinco series canceladas por Netflix en las últimas horas

El fin de la doble huelga de actores y guionistas ha reanimado las noticias de actualidad con anuncios de fichajes, fechas de estreno e inicios de rodaje, pero también trae consigo cancelaciones, como las de Sombra y hueso en Netflix, que deja la saga inacabada, una confirmación que llega acompañada de otros cuatro títulos cancelados por la plataforma.

"Estoy destrozada y profundamente decepcionada, pero también intentando agarrarme a una muy real gratitud", así se ha expresado Leigh Bardugo, la autora de la trilogía Sombra y hueso, tras descubrir que Netflix había cancelado la adaptación de su obra tras dos temporadas.

Este anuncio no solo deja esta saga fantástica inconclusa, sino que también echa la guillotina al desarrollo de Seis de cuervos, spin-off del Grishaverso que estaba en desarrollo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leigh Bardugo (@lbardugo)

La decisión se ha tomado una semana después del fin de la huelga de la SAG-AFTRA y un mes y medio después del fin del paro laboral de la WGA en el que el rendimiento de las series frente a su coste está jugando un papel decisivo en su continuidad.

Las otras series canceladas por Netflix han sido Agente Elvis, Farzar, El glamour y Capitán Fall. De estos cuatro títulos, el más llamativo es Agente Elvis porque tenía un equipo potente, la serie imaginaba a Elvis Presley como un agente secreto al que daba voz el oscarizado Matthew McConaughey y con Priscilla Presley, la exmujer del difunto cantante, como cocreadora y productora ejecutiva.

Así es 'Agente Elvis', la serie de Netflix que trae de vuelta al Rey del Rock reconvertido en un James Bond. Netflix

La cancelación de Capitán Fall se produce cuando solo se había emitido la primera parte de la primera temporada de la serie de animación, cuyo estreno en julio no consiguió atraer a una gran audiencia. La comedia narra la historia de un capitán de barco que sin darse cuenta se encuentra al timón de un barco de contrabando de un terrible cártel internacional que lo utiliza como chivo expiatorio en caso de que las autoridades lleguen a atraparlos.

El glamour, que se originó como un piloto para The CW, debutó en Netflix en julio. La serie cuenta la historia de Marco Mejía (Miss Benny), un joven queer no conforme con su género cuya vida parece estar estancada hasta que consigue un trabajo para la legendaria magnate del maquillaje Madolyn Addison (Kim Cattrall).

[Todos los paralelismos de 'Balada de pájaros cantores y serpientes' con la saga 'Los juegos del hambre']

Farzar, que se estrenó en julio de 2022, es una comedia de ciencia ficción que sigue al príncipe Fichael y a su tripulación mientras se aventuran fuera de su ciudad humana abovedada para luchar contra los malvados alienígenas que quieren matarlos y/o comérselos.

Sombra y hueso es de las canceladas en esta tanda la serie de mayor repercusión y la única que había estrenado su segunda temporada.

Estos títulos se unen a una creciente lista de series de televisión canceladas por diferentes canales y plataformas durante o después de las huelgas, que incluye The Rookie, de ABC; Home Economics, de ABC; Welcome To Flatch, de Fox; Rabbit Hole, Fatal Attraction y Joe Pickett, de Paramount+; The Peripheral y Ellas dan el golpe, de Prime Video; The Idol y Winning Time, de HBO.

Sigue los temas que te interesan