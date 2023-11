Pedro Pascal y Javier Bardem están en la lista de deseos de Marvel para la nueva película de 'Los 4 Fantásticos'

Entre las noticias de fichajes más sonadas de estos días en Hollywood está el interés de Marvel en Pedro Pascal y Javier Bardem como dos de los actores elegidos para la nueva encarnación de Los 4 Fantásticos.

Aunque no hay confirmación oficial, medios como Entertainment Weekly y Deadline apuntan que Pascal está siendo considerado para el papel de Reed Richards y Bardem para el personaje de Galactus.

Pascal ya tiene una buena relación con Disney tras su vinculación al universo Star Wars con The Mandalorian. De concretarse el fichaje, habría que coordinar agendas, porque el actor chileno tiene pendientes de rodar la segunda temporada de The Last of Us y la secuela de Gladiator.

Javier Bardem en la presentación de 'La sirenita' en Madrid. Disney

Bardem también tiene buena relación con la compañía tras interpretar al Rey Tritón en el remake de acción real de Disney de La Sirenita. Según informa Jeff Sneider, el oscarizado actor español es actualmente la "principal opción" de Marvel para interpretar al villano devorador de planetas Galactus en el Universo Cinematográfico Marvel.

Aquí también habría un conflicto de agenda pues Bardem es uno de los protagonistas de la película de la Fórmula 1 con Brad Pitt para Apple. Anteriormente se habló de Antonio Banderas para este papel, por lo que su nombre seguiría estando sobre la mesa.

Marvel anunció por primera vez planes para una nueva película de Los 4 Fantásticos en 2020, después de que Disney adquiriera los derechos de los personajes en el acuerdo de Fox de 2019. A principios de este año, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, dijo a EW que espera que Los 4 Fantásticos sean un "gran pilar del MCU en el futuro, de la misma manera que lo han sido en los cómics durante 50 o 60 años."

"Son la base de todo lo que vino después en los cómics", dijo Feige en febrero. "Ciertamente ha habido versiones de ello [en pantalla], pero nunca habitando la narrativa del MCU. Y eso es algo realmente emocionante para nosotros".

Fantastic Four tiene previsto llegar a los cines el 2 de mayo de 2025.

