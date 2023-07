Pedro Pascal y Jenna Ortega hacen historia con sus nominaciones en los premios Emmy 2023

Pedro Pascal y Jenna Ortega hicieron historia el 12 de julio con sus nominaciones interpretativas en los Emmy. Esta es la primera vez en quince años que un latino está nominado en las categorías principales de interpretación y la primera en 75 años de premios que dos latinos son nominados como protagonistas en una misma edición.

Los actores de The Last of Us y Miércoles han roto un largo ciclo que ha pasado por alto a los intérpretes de ascendencia latina durante décadas, pues los últimos en ser nominados fueron America Ferrera en 2008 por Ugly Betty, y Jimmy Smits, que estuvo nominado cinco veces consecutivas por su papel del detective Bobby Simone en NYPD Blue, la última en 1999, hace 24 años.

Esta es la primera vez que el actor chileno está nominado en los premios, pero ha entrado por partida triple, pues a la nominación por su personaje de Joel en la serie de HBO suma la de mejor actor invitado en una serie de comedia como presentador de Saturday Night Live, y otra como narrador del documental Patagonia: Life on the Edge of the World de CNN. Pascal es la representación de la versatilidad.

Ortega, también marca un récord histórico al convertirse, con 20 años de edad, en la actriz latina más joven en alcanzar este logro, y por un papel, el de Miércoles, que canónicamente sería latino como hija de Gómez, pero que hasta ahora había sido interpretado por actrices como Christina Ricci en los 90 y Lisa Loring en los 60.

La tercera representación latina en las categorías principales de esta edición de los Emmy también es interpretativa, la de Aubrey Plaza, de padre puertorriqueño, nominada como secundaria por The White Lotus. Es la tercera actriz de ascendencia latina con presencia en la categoría, después de Morena Baccarin por Homeland en 2013 y, Alexis Bledel, de padres argentinos, por El cuento de la criada en 2018.

Aunque el número de oportunidades delante y detrás de cámaras y la visibilidad en la industria de la comunidad latina sigue siendo marginales, y en esta edición se han quedado fuera Diego Luna y Selena Gomez, favoritos en las mismas categorías, lo que han conseguido Pascal y Ortega es importante en términos de representación, porque sus personajes no eran percibidos como latinos en sus versiones previas.

Pascal compite como protagonista de drama con Jeff Bridges (The Old Man), Bob Odenkirk (Better Call Saul) y tres actores de Succession: Brian Cox

Kieran Culkin y Jeremy Strong.

Jenna Ortega se enfrenta en la categoría de protagonista de comedia a Christina Applegate (Dead to Me), Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel), Natasha Lyonne (Poker Face) y la ganadora de la edición anterior, Quinta Brunson (Colegio Abbott).

La gala de los Emmy está prevista para el 18 de septiembre, pero es posible que se posponga debido a la huelga de guionistas.

