El nuevo proyecto de Javier Bardem: una película sobre la Fórmula 1 con Brad Pitt y el equipo de 'Top Gun'

Tras su papel como el Rey Tritón en el remake en acción real de La Sirenita y de Stilgar en Dune, cuya segunda parte se estrenará el 3 de noviembre de este mismo año, Javier Bardem ya cuenta con nuevo proyecto en Hollywood. El actor español ha completado el reparto de uno de los grandes proyectos actuales, la película de Apple Studios ambientada en la Fórmula 1 que protagonizará Brad Pitt, dirijirá Joseph Kosinski y que cuenta también con los productores y el guionista de Top Gun: Maverick, el blockbuster más aclamado de 2022.

El largometraje, aún sin título, narra la historia de un expiloto (Brad Pitt) de Fórmula 1 que decide regresar al campeonato tras refigiarse en competiciones menores después de sufrir un terrible accidente.

Bardem dará vida al dueño de la escudería ficticia APXGP, la última de la parrilla y que nunca ha conseguido un punto. Con una joven promesa en sus filas (Damson Idris), decidirá contactar a la exestrella de la competición encarnada por Brad Pitt para tratar de convencerle y formar un equipo con el que cambiar las cosas. El resto del reparto incluye a Kerry Condon y Tobias Menzies.

Brad Pitt y Damson Idris durante el gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone.

Realizada en colaboración con la Fórmula 1, la película comenzó a rodarse la semana pasada durante el fin de semana que se celebró el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, donde se pudo ver a Brad Pitt y Damson Idris caracterizados.

Joseph Kosinski, tras el gran éxito de crítica y taquilla que fue Top Gun: Maverick, será el encargado de dirigir la película por la que Apple estuvo cinco meses negociando para hacerse con ella y con la que ha amenazado el statu quo de Hollywood junto a otras grandes super producciones como Los asesinos de la luna de Martin Scorsese y Napoleón de Ridley Scott.

Kosinski también producirá el largometraje junto a Jerry Bruckheimer y Chad Oman de Jerry Bruckheimer Films (Top Gun: Maverick), el siete veces campeón de Fórmula 1 Lewis Hamilton a través de su marca Dawn Apollo y Plan B, con la directora ejecutiva de Copper, Penni Thow, como productora ejecutiva. El guion es del nominado al Oscar Ehren Kruger (Top Gun: Maverick).

Brad Pitt declaró durante el Gran Premio de Gran Bretaña que: "Todo ha sido genial. El ambiente es increíble, ser parte de él y contar nuestra historia. Los equipos nos han abierto sus puertas".

El actor también comentó que interpreta a "un tipo que corrió en la década de 1990... que tiene un accidente horrible, se caga y desaparece, luego corre en otras disciplinas. Su amigo, interpretado por Javier Bardem, dueño de un equipo, lo contacta. Son un equipo de último lugar, están 21-22 en la parrilla, nunca han conseguido un punto. Pero tienen un fenómeno joven, interpretado por Damson Idris, y me traen como una especie de Ave María y se producen travesuras. Te diré lo que tiene de asombroso: hay cámaras montadas en todo el coche; nunca has visto la velocidad, nunca has visto fuerzas G como esta. Es muy, muy emocionante".

