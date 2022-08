El creador de Pokémon Go avanza un futuro de "realidad aumentada con proyección en 3D y coleccionismo" con NFT

John Hanke formó parte del equipo fundacional de Google Maps. Siendo uno de los ejecutivos más respetados en el terrenos geoespacial, decidió dejar el buscador para dar un paso importante, crear su propia compañía -Niantic- y demostrar que la intersección entre el mundo real y el virtual pueden tener usos inesperados.

La historia es bastante conocida. Pokémon Go adoptó la dinámica de Ingress, su primer experimento todavía en tiempos de Google. Consiguió unir la creación única de una empresa con vida propia nacida dentro de Nintendo, Google Maps y la tecnología de su empresa. Le puso el nombre de la embarcación en la que llegarón los cazafortunas de la fiebre del oro en San Francisco, un guiño y declaración de intenciones.

Desde su oficina cerca del Embarcadero, seis años después del lanzamiento de Pokémon Go y tres meses después de su primera conferencia en el mundo real tras la COVID-19, Hanke conversa con D+I para repasar la trayectoria, evolución, futuro e impacto de su sector.

Pregunta: ¿Cómo ha cambiado el uso de la realidad aumentada desde que arrancó con su empresa hasta hoy?

Respuesta: Mucho, sobre todo en cuanto a aceptación y adopción. Al principio solo era una parte de Google y poco más. Desde que se puede construir sobre ello, ha recibido muchísima atención. En los últimos tres años ha sido un salto espectacular. El último, mucho más. Ha sido una gran transición. Además, estamos llegando a otro tipo de consumidor.

P. Durante la conferencia que celebraron en mayo presentaron muchísimas novedades que van más allá de los desarrollos hechos dentro de su empresa. ¿Qué impacto tiene?

R. Hicimos nuestro anuncio más relevante: Lightship. Se trata de una SDK (un kit de desarrollo para programadores) que permite construir sobre nuestra tecnología. Algunos ejemplos de su uso se van a ver pronto con una iniciativa de HBO, con Hatch a Dragon, que forma parte del universo de Juego de Tronos o una propuesta parecida a partir de Parque Jurásico.

Se habla mucho del metaverso últimamente, pero para nosotros ya estaba ahí.

P. Está hablando de grandes franquicias de terceros que usan su tecnología, pero, inicialmente, ustedes hicieron Pokémon Go y Harry Potter, dos iconos mundialmente conocidos. ¿A qué se debe este cambio?

R. Vamos a seguir haciendo nuestros desarrollos internos. Como fue el caso de Pikmin, o como pronto se verá en otoño con la NBA, con un juego que va a volver locos a los fans, que van a poder coleccionar objetos, competir… Pero no queremos limitarnos. Lightship es necesario para poder tener un efecto multiplicador.

P. Esto de verse en el mundo físico suena ya muy post-covid…

R. Ha sido duro. Nosotros hicimos cambios en los juegos para incentivar la exploración y salir al aire libre pero con cautela y evitando aglomeraciones. En esta misma línea, Campfire es nuestra plataforma que funciona como una red social. Gracias a ella se pueden organizar encuentros locales, tanto para los juegos hechos por nosotros, como de terceros. Desde el comienzo hemos querido que los usuarios exploren el mundo real.

El hecho de que vuelvan los festivales y los conciertos, en lo personal, me emociona. Y, también que el primer encuentro físico de nuestra plataforma fuera en Sevilla, con más de 20.000 asistentes. Después llevan Berlín, Seattle y Sapporo. Después de tres años, parece increíble.

P. Usted ha sido bastante crítico con la irrupción del concepto metaverso, ¿por qué?

R. No critico por criticar. No me gusta la apropiación del concepto por parte de una compañía concreta. Ni tampoco el cómo se extrapola el mundo real en el virtual en algunas ocasiones. Entiendo este nuevo entorno como un lugar para hacer cosas juntos, pero no como un reemplazo del mundo actual.

P. Durante su conferencia de mayo sorprendió una noticia, compraron una compañía nacida en Miami. ¿Qué tiene de especial SpotX Games?

R. Muchísimo. Es muy especial. Para empezar porque tenían una concepción de los NFTs muy diferente. No se trataba de un JPG sin más, sino que promovían actividades, algo muy alineado con lo que hacemos en Niantic. Además, encaja con un futuro descentralizado, donde los usuarios tienen más poder sobre los datos.

Otro aspecto que nos hizo interesarnos por ellos fue tienen sus propias creaciones (IPs). Este no es el único proyecto interesante en este campo. Hay mucha creatividad en este campo.

P. Hemos repasado algunos avances en realidad aumentada, ¿cómo ha cambiado el hardware?

R. Confieso que estoy muy ilusionado con la evolución del hardware de realidad aumentada y realidad híbrida. Lightship encaja mucho con esta visión. En el futuro serán gafas más discretas o, directamente, lentillas inteligentes. También se pueden esperar relojes inteligentes más evolucionados o complementos auditivos. Por ejemplo, hace poco me compré unos auriculares de Sony muy diferentes. Tienen una especie de donut, un agujero, que dejan pasar el sonido externo. Esto me permite llevarlos puestos en la bicicleta, sin miedo a estar aíslado, pero también con la música o podcasts que yo quiera escuchar.

Con Lightship, en resumen, queremos hacer la vida más fácil.

P. En el aspecto más lúdico, ¿qué podemos esperar?

R. Creo que vamos a ir a una mezcla de realidad aumentada con proyección en 3D y coleccionismo, sobre todo con los mencionados NFTs. Lo veo como una nueva generación de lo que ya se conocía con las mascotas virtuales, como era Nintendogs, o el Tamagotchi. Ojalá más firmas importantes se sumen y se popularice. Lo que necesitamos, en general, no solo en la parte de juegos, es una rápida adopció y expansión.

