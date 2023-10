'La Mesías', según sus protagonistas: "Montse destroza la vida de sus hijos porque está vacía y rota"

Después del apoteósico recibimiento de La Mesías, los espectadores asistirán cada semana al estreno en Movistar Plus+ de un nuevo capítulo de la serie de Javier Calvo y Javier Ambrossi.

Su premisa gira en torno al vídeo viral de un grupo de música pop cristiana compuesto por varias hermanas y cómo impacta en la vida de Enric (Roger Casamajor), un hombre atormentado por una infancia marcada por el fanatismo religioso y el yugo de una madre con delirios mesiánicos.

Y el tercer episodio se sitúa en los años ochenta, donde Enric e Irene (Macarena García) viven una infancia marcada por el abandono, el aislamiento, el fanatismo religioso y la violencia junto a su madre, Montserrat, su nuevo novio, Pep, y todas las hijas que van teniendo la pareja.

SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL habló también con los protagonistas Macarena García y Roger Casamajor, que interpretan a Irene y Enric en la ficción, dos hermanos que han crecido a la sombra de una madre que vive obsesionada con una realidad que no existe.

Los hermanos protagonistas

"El personaje de Enric lo vive todo a través de la autodestrucción", identifica Roger Casamajor. "Todo lo que le ha pasado y sus vivencias al final acaban desembocando un proceso de involución hacia dentro y de violencia. No se puede relacionar con nadie, no le gusta estar con gente, es una persona solitaria. Pero cuando ve a sus hermanas y decide romper con eso y buscar una solución".

"En el caso de Irene, su manera de sobrevivir ha sido tapando y no haciendo caso a su dolor, casi como si no existiera, creando una vida que le da seguridad y no esperando nada más que una estabilidad para no tener que enfrentarse a ninguno de sus fantasmas. Pero no le va a quedar más remedio que hacerles frente", describió Macarena García.

Y en relación al vínculo que comparten Irene y Enric, quedó claro que "todos tienen esa necesidad vital de estar juntos y de quererse, porque desde pequeños, ellos dos mantienen una unión distinta a la del resto de la familia", según Casamajor.

Enric e Irene en 'La Mesías'. Movistar Plus+

"Al final, creo que es una serie con la que puede conectar todo el mundo", observó García. Su compañero coincidió con ella, añadiendo que la serie "no habla de la religión, sino de un misticismo, una idealización del mundo. Yo, por ejemplo, no soy religioso. Pero sí que tengo mis creencias personales y conecto con eso".

La fe como punto en común

Uno de los puntos que comparten algunas de las ficciones de la trayectoria de los Javis es el tema de la religión o la fe. La llamada hizo que estuviera en el centro de la trama de una forma muy luminosa y La Mesías se lanza a hablar de algo parecido, pero desde un abismo muy oscuro.

"Creo que lo interesante de la religión no es la religión en sí, sino la imposición o el hecho de llevarla al extremo. Esa imposición y de hacer de ella algo vital y que marca a los personajes", observó Casamajor.

"A los Javis les interesa la espiritualidad y todo lo que rodea a este tema. A mi hermano (Javier Ambrossi), con nuestra experiencia de infancia, le llama la atención y quiere abordarlo. Pero creo que, en el fondo, quería hablar de la búsqueda de sentido", quiso diferenciar García. "Y esto se cuenta a través de Montse, una mujer que está rota y absolutamente vacía y que destroza la vida de sus hijos porque ella encuentra la salida por ahí a su desastre. Otros personajes la encuentran a través del arte, la costura o los ovnis".

Fotograma de 'Cantando bajo la lluvia', el tercer episodio de 'La Mesías'. Movistar Plus+

"Todos los personajes se hacen una pregunta y es '¿por qué?'", pensó Casamajor. "Es una cuestión que no podemos responder. ¿Por qué a Enric le pasa lo que le ha pasado desde pequeño? ¿Por qué a Irene también? ¿Por qué ellos han sido escogidos para vivir esto? ¿Tienen algo de especial? ¿Les ha tocado porque sí? La verdad es que no, y saber eso es muy doloroso. Es difícil salir de ahí, no entenderlo".

"Y la serie también habla de que hay esperanza, que hay un camino posible de salvación. Es un viaje interior potente y doloroso, pero es un viaje de sanación total", concluyó el actor.

Montse y los extraterrestres

Carmen Machi en una escena de la serie. Movistar Plus+

"En el fondo, todos estamos sedientos de respuestas", dijo Macarena García, intentando comprender el viaje que experimenta Montse y que desencadena en la locura. "Benditos los que creen en algo. Ojalá yo creyera en Dios. Los que no tenemos esa fe nos sentimos abandonados, echados a nuestra suerte. Hay momentos en la vida que son muy complicados y si te puedes agarrar a un lugar, estás salvado", respondió Roger Casamajor.

Después, ambos intentaron pensar cuál es la visión que tiene Montse de sí misma. "Yo creo que está disociada de la realidad. Ella cree lo que piensa de ella, que es lo que expresa. 'Yo estoy aquí para salvar el mundo. Yo tengo la razón de las cosas. Yo soy una víctima, no me queréis como necesitaría que se me quisiese'. Ella se cree ese discurso", supo ver la actriz.

"Pero en el fondo, si se centrara de verdad en lo que le mueve y lo que le ha llevado hasta ahí, no podría soportarlo. Porque detrás de este personaje tan tremendo existe una mujer que está rota. Ha cruzado una barrera que ya no le permite ni verse a sí misma", agregó.

Los epiosodios de 'La Mesías' se estrenan cada jueves en Movistar Plus+.

