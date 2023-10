Así nació el personaje de Montserrat en 'La Mesías': "Había que entender su herida para comprenderla"

Detrás del fenómeno musical protagonizado por el grupo de música Stella Maris, la gran protagonista por excelencia de La Mesías es Montserrat, madre de las integrantes e ideóloga de la banda y las letras de sus canciones que dice escribir a través de la mismísima palabra de Dios.

La nueva serie creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi acaba de estrenar sus dos primeros episodios en Movistar Plus+, donde el personaje atraviesa tres etapas de su vida, interpretadas por Ana Rujas, Lola Dueñas y Carmen Machi.

En la ficción escrita, dirigida y producida por Los Javis, se cuenta cómo el vídeo viral de este grupo de música pop cristiana impacta en la vida de Enric. Tras él se esconde en realidad un hombre atormentado por una infancia que estuvo marcada por el fanatismo religioso y el yugo de una madre con delirios mesiánicos.

Después de escuchar el testimonio de sus creadores, SERIES & MÁS también habló con las actrices que dan vida a Montse en la ficción: Ana Rujas, Lola Dueñas y Carmen Machi. Las tres cuentan cómo fue el proceso para dar con una visión homogénea del personaje y qué es lo que más les fascina de Montse.

Además, también quisieron recordar cuál es el momento que más les impactó de la serie y cómo trabajaron junto a Los Javis en una serie con muchos más puntos de partida que el caso real de las Flos Mariae.

Las tres mujeres detrás de Montse

Todas las interpretaciones tienen detrás un proceso más o menos complejos, pero hay algunos personajes que pueden llevar a los actores que los interpretan a una pérdida parcial de la cordura. O al menos durante el tiempo que dura el rodaje. Y, de hecho, sobre este tema hablaron las actrices que dan vida a Montse en la serie.

"Creo que tiene mucho que ver con la mano de la dirección, de guiarnos como Dios manda, nunca mejor dicho", comenzó a explicar Carmen Machi antes de que su compañera de reparto Lola Dueñas dijera también que se trata de un "trabajo muy completo de maquillaje, peluquería y vestuario que ayudó muchísimo a llevar una continuidad".

Ana Rujas en 'La Mesías'. Movistar Plus+

Después, las tres actrices comentaron cómo llevaron a cabo la interpretación, que fue escalonada, aunque no llegasen a ponerse de acuerdo entre ellas. "Ana [Rujas] comenzó a hacer su trabajo, luego llegó Lola, visualizó el material de Ana y yo vi el de Ana y Lola [Dueñas]", recordó Carmen Machi.

"Quieras o no, algo se te queda, y sin tener que hacer luego una réplica, porque no era la intención de los Javis. Para nosotras fue bonito e importante saber como respiraba el personaje que luego iba envejeciendo", añadió. "Para mí, el punto de partida fue entender cómo era la herida de Montse para poder comprenderla y construir el personaje", reveló Ana Rujas a continuación.

Lola Dueñas en una escena de la serie. Movistar Plus+

"A mí me tocó tirar del hilo de Lola [Dueñas], donde ya había pasado su momento de catarsis y de fe explosiva", respondió Machi a Lola Dueñas, que partió "de la Montse de Ana [Rujas]. De ahí tiré y vi que lo mío era otro rollo, ya con mil hijos y en otra edad".

"Además, para mí era muy importante qué pasaba con su primer hijo. La mirada, la manera de tocar... Todo tenía mucho que ver con cómo era la relación con el hijo con el paso del tiempo", adelantó Machi, revelando cuál fue la clave para interpretar a Montse.

Carmen Machi en una escena de la serie. Movistar Plus+

"Cuanto más alejado está el personaje de ti, más fácil es interpretarlo. Cuanto más te aproximas al personaje, resulta más complejo, porque si te juntas mucho con él, llega un punto en el que no sabes muy bien quién manda", agregó.

"Yo siempre pienso en el oficio [de actriz] como en estas cajas que están llenas de agujas. Tú la mueves y con una mano o con lo que quieras, haces una forma apoyándote. Aquí ocurre igual: tú tienes absolutamente todas las agujas y apoyas las que te interesa. Y yo apoyé todo lo mío que pudiese. Lo di todo para contar a Montse", declaró Lola Dueñas.

"A mí me encanta de Montse lo imprevisible que es. Cuando ella bajaba la escalera, no sabías... Ahí podía pasar cualquier cosa. Y eso me divertía mucho a la hora de jugar como actriz", expresó Lola Dueñas en relación a lo que más le fascina de la protagonista. "Montse te tiene en vilo. Es de estas personas que, dependiendo de cómo esté, condiciona cómo es la energía y el ambiente en los sitios", observó Machi.

Conexión personal con ‘La Mesías’

Tras haber explicado cómo hicieron para que Montserrat cobrara vida a partir del guion, las intérpretes hablaron de su conexión personal con la serie. Por ejemplo, Ana Rujas reconoció que lo que más le emocionó fue cómo se habla del "trauma infantil. El drama familiar es con lo que más resueno y lo que más me emociona, porque ves a esos niños que, desde la infancia, tratan de resolver el conflicto de su vida, con su madre y la relación con su familia".

Fotograma de 'La Mesías'. Movistar Plus+

"Me ocurre parecido", coincidió Carmen Machi. "La familia es algo tan tremendamente importante y marca tanto... Conecto con eso, con cómo puede marcar y cómo puede ser tu vida, para bien o para mal dependiendo de esto. Y, desde luego, empatizas con la parte dolorosa de lo que todo eso conlleva, porque cada uno, a su manera, sabe lo que es".

"La infancia te acompaña el resto de tu vida y un niño marcado va a ser un adulto marcado", opinó Lola Dueñas. "Todo lo que ocurre en esa fase te marca", coincidió Machi. "A veces te das cuenta, a veces demasiado tarde, a veces no te das cuenta nunca... Pero es así, es definitorio. Y es una muestra de que la realidad supera a la ficción. Todo en La Mesías es un universo infinito con el que te puedes identificar".

Lo más destacado

La cantante Amaia debuta en la interpretación en 'La Mesías'. Movistar Plus+

Entre todas las propuestas que se aglutinan en La Mesías, una de las más llamativas, que no son pocas, es el debut de la cantante Amaia Romero como actriz. Una presencia en escena que las tres actrices recuerdan con especial cariño y que además da pie a una de las secuencias más emocionantes de la serie, con sólo su talento al piano y frente a una ventana.

"Ella tenía sus dudas. Decía 'no sé si está bien o está mal', como nos pasa a todos", recuerda Carmen Machi. "Y hubo un momento en el que se encendió una chispa que se notó. Era una mirada, un caminar... Donde ves a la actriz dejando de ser una actriz para entrar el personaje sin que ella lo supiera".

