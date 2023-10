'Domina', la serie histórica sobre la mujer más poderosa de la antigua Roma, se estrenará en Movistar Plus+

Para cerrar un mes de grandes estrenos como La Mesías o el nuevo true crime de Carles Porta, Movistar Plus+ ha anunciado el estreno de Domina, una serie de ficción centrada en la vida de Livia Drusila, la mujer más influyente del imperio romano. Se estrenará el próximo 31 de octubre.

Desde el punto de vista de la protagonista, asistiremos a diferentes traiciones y juegos de política y de poder, todo ello mientras tiene lugar el ascenso de Livia Drusila, la que fuera la tercera esposa del emperador Augusto César, con quien llegó a ejercer una enorme influencia política.

Rodada en Roma, la primera temporada de la serie -que ya ha sido renovada por una segunda entrega- tiene un total de ocho episodios. Los dos primeros se estrenan el 31 de octubre y cada martes se lanzará un nuevo episodio hasta completar los ocho en la plataforma.

Sinopsis

El acomodado mundo de Livia Drusila (Kasia Smutniak) estalla tras los acontecimientos desencadenados por el asesinato de Julio César. Roma se desangra en una guerra civil entre quienes quieren devolver el poder al pueblo y quienes abogan por mantener los mandatos del César y conspiran para vengarlo.

Forzada al exilio por la vinculación de su padre al Senado, y tras atravesar un infierno de obstáculos, la joven Livia no duda en hacer uso de su enorme inteligencia y belleza para recuperar todo lo que le arrebataron y convertirse en la esposa del hombre del momento, el que será el primer emperador de Roma: Augusto (Matthew McNulty).

El objetivo secreto de Livia es la reinstauración de la República, siguiendo los deseos de su padre y sus propias creencias. Pero el ejercicio del poder junto a Augusto resulta embriagador. Juntos formarán una dupla inigualable que marcaría el devenir social y político de Roma, mientras ella se coronaba en la sombra como la verdadera emperatriz.

Delante y detrás de las cámaras

Domina está protagonizada por Kasia Smutniak (Devils) y Matthew McNulty (Versailles, The Terror). Junto a ellos, completan el reparto Claire Forlani (¿Conoces a Joe Black?), como Claudia Octavia, hermana de Gaius; Christine Bottomley (The End of the F*****g World), como Escribonia, primera esposa de Cayo y enemiga mortal de Livia; Colette Dalal Tchantcho (The Witcher), como la joven Antígona, sirvienta de confianza de Livia, y Ben Batt (Rules of the Game), como Agripa, amigo de la infancia de Gaius, luego general y más tarde cónsul.

Fotograma de 'Domina' Movistar Plus+

También forman parte del elenco Liam Cunningham (Juego de tronos), Isabella Rossellini (Terciopelo azul), Nadia Parkes (Starstruck), Alex Lanipekun (Homeland), Tom Glynn-Carney (Dunkerque, La casa del dragón) y Earl Cave (The End of the F*****g World).

Se trata de una serie creada por Simon Burke (Fortitude), junto a Nicola Wilson, Emily Marcuson y Namsi Khan. Tras las cámaras están Claire McCarthy (Las Luminarias), David Evans (Downton Abbey) y Debs Paterson (El descubrimiento de las brujas) como directores.

Por otro lado, la serie cuenta con la producción ejecutiva de Patrick Spence, Marcus Wilson, Faye Dorn, Simon Burke y Claire McCarthy y John Phillips. Es una ficción de Sky Original producida por Fifty Fathoms y Sky Studios, y con Cattleya como productora ejecutiva.

