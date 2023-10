Julia Roberts, Ethan Hawke y Mahershala Ali se enfrentan al apocalipsis en 'Dejar al mundo atrás' de Netflix

Netflix ha publicado el primer tráiler de Dejar el mundo atrás (Leave the World Behind), escrita y dirigida por Sam Esmail (Mr. Robot), una de las varias películas con grandes estrellas delante y detrás de cámaras que la plataforma tiene preparadas para los últimos meses del año.

Ethan Hawke y Julia Roberts interpretan a una pareja que reserva una lujosa casa para un fin de semana de escapada con sus hijos. En mitad de la noche, un hombre que dice ser el dueño de la casa (Mahershala Ali) toca su puerta para buscar refugio junto a su hija (Myha'la Herrold, Industry).

"En mi línea de trabajo, tienes que entender los patrones que gobiernan el mundo. Eso puede ayudarte a ver el futuro", dice el personaje de Ali. Afirma que el planeta entero se enfrenta a un ciberataque masivo que con el paso del tiempo se irá volviendo cada vez más aterrador. Kevin Bacon interpreta a un obrero de la construcción obsesionado con la conspiración. Todos deberán asumir cuál es su papel en un mundo que se desmorona.

Leave the World Behind es la primera película de ficción producida por Higher Ground Productions, la compañía de Michelle y Barack Obama, que en 2018 firmó un acuerdo plurianual con Netflix para producir proyectos de cine y televisión guionizados y no guionizados, con el objetivo de que la empresa alce voces diversas en la industria del entretenimiento. La primera película de la compañía fue el documental American Factory, estrenada en 2019.

Sam Esmail, creador de Mr. Robot, adaptó el guion a partir de la novela homónima de Rumaan Alam, escrita en 2020, que fue incluida en la lista de lecturas de verano de 2021 de Obama.

"Después de haber pasado por la pandemia y por cualquier otra catástrofe, como el cambio climático o la ola de calor que acabamos de sufrir este verano, lo que intentamos captar en esta película es lo desconocido y el miedo que nos produce", declaró Esmail a Vanity Fair.

Julia Roberts vuelve a confiar en Esmail después de su colaboración en Homecoming, la serie de Prime Video basada en el popular podcast homónimo. Roberts interpretó a Heidi Bergman, una terapeuta que trabaja en Homecoming, una instalación de Geist Group que ayuda a los soldados a hacer la transición a la vida como civil.

Años más tarde, cuando ya ha comenzado una nueva vida, viviendo con su madre y trabajando como camarera, un auditor del Departamento de Defensa cuestiona por qué se fue de las instalaciones de Homecoming. Heidi se da cuenta rápidamente de que hay otra historia detrás de la que se ha estado contando a sí misma.

El cine que viene en Netflix

A la plataforma llegarán antes de que acabe 2023 varias películas con estrellas delante y detrás de cámaras como lo último de David Fincher, con Michael Fassbender en el papel de El asesino (27 de octubre); El negocio del dolor (27 de octubre), con Emily Blunt y Chris Evans ; La sociedad de la nieve (próximamente), candidata española para los premios Oscar; y Maestro (27 de noviembre), la película dirigida protagonizada por Bradley Cooper que cosechó grandes elogios en su paso por el Festival de Venecia.

