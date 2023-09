'Segunda muerte', nueva serie original Movistar Plus+, con Georgina Amorós y Karra Elejalde

Movistar Plus+ acaba de anunciar la puesta en marcha de Segunda muerte, su nueva serie original española. Creada por Agustín Martínez, la serie está protagonizada por Georgina Amorós (Élite) y Karra Elejalde (La vida padre), y es un thriller que ha iniciado su rodaje en varias localizaciones de Cantabria.

Sigue de cerca a una auxiliar de policía (Georgina Amorós), cuyo padre (Karra Elejalde) es una leyenda de la UCO recién jubilado, que se ve envuelta en una investigación criminal en un tranquilo pueblo pasiego.

Junto a Amorós y Elejalde, el elenco de Segunda muerte lo completan Joel Bosqued, Aria Bedmar, Paula Morado, Antonio Navarro, Fernando Guallar, Maribel Salas, Arturo Querejeta, Sara Vidorreta, Andrea Ros, Veki Velilla, Kandido Uranga, Karmele Larrinaga, Javier Lago y Javier Barandiarán.

El guion corre a cargo de Agustín Martínez e Isa Sánchez (Malaka, El ministerio del tiempo) y los episodios están dirigidos por Álex Rodrigo (El embarcadero, La casa de papel) y Óscar Pedraza (Patria, Sky Rojo).

La serie fue presentada el pasado miércoles en el Festival de Cine de Santander, donde acudieron Karra Elejalde, el creador de la serie, el director Álex Rodrigo y la productora Susana Herreras.

Sinopsis oficial

Una de las primeras imágenes de 'Segunda muerte'. Movistar Plus+

Según la propia plataforma, Segunda muerte, se sitúa "en una cabaña aislada del paradisiaco valle pasiego del Miera, Sandra, una joven auxiliar de policía, halla un cadáver que no debería estar ahí. Lo extraño es que se trata de Juliana, una mujer que ya fue enterrada hace años. ¿Puede alguien morir una segunda vez?".



Desde entonces, "Sandra atraviesa un momento personal complicado e intentará mantenerse al margen de la investigación: Castro, pareja y padre de su hijo de seis años, está a punto de salir de la cárcel".

"Sandra ha criado sola al niño, y desde hace unos meses cuida también de su padre, Tello, un reconocido exagente de la UCO con principio de demencia senil, con el que tanto Sandra como Castro mantienen una complicada relación. Un giro inesperado en la investigación del caso involucrará a Sandra, y acabará con su tranquilidad y la del lugar", concluye la descripción.

Los testimonios de sus creadores

Sobre la serie, el director Álex Rodrigo dijo que "es diferente a trabajos anteriores en los que he estado, como La casa de papel, sobre todo en el ángulo con el que te aproximas a la historia y el ángulo del espectador. El primer ejercicio que me gusta hacer es meterme en la piel del espectador".

Tras las cámaras de 'Segunda muerte'. Movistar Plus+

"En La casa de papel te aproximas desde una necesidad todo el rato de jugar con la ansiedad máxima, las preguntas del espectador son quién va a morir, cuándo va a morir, qué giro va a haber... Y de pronto, cuando agarras Segunda muerte y lees el texto, el ángulo desde el cual tú atacas la serie es radicalmente distinto, es un ángulo emocional en la relación de personajes que trasciende la trama, estás tan enganchado a estos protagonistas que nos están haciendo Georgina Amorós y Karra Elejalde desde un lugar tan íntimo y a la vez tan en código de intriga, que las preguntas que te estás haciendo como espectador son distintas.

"Hay algo que me fascinó desde la primera lectura de guion. Vivimos una intriga apasionante sobre una trama criminalística de un cadáver, pero hay un motor de suspense y de tensión por encima de ellos que es si un padre y una hija se van a dar un abrazo o no".

También opinó sobre ella el creador Agustín Martínez: "El título de la serie viene de jugar con varios conceptos. Por un lado, el caso con la aparición de un cadáver que no debería de estar ahí, porque en realidad murió siete años antes. Es la segunda muerte de este cadáver. Pero estamos hablando de un thriller que es también una historia de personajes. Uno de ellos, el de Karra Elejalde, que es un personaje con demencia senil, ahí hay otro concepto muy importante dentro de la serie, no solo la segunda muerte, sino la primera muerte. Cuándo llega la primera muerte y cuándo llega la segunda muerte de un ser humano [...]".

"Con este rodaje en Cantabria me estoy convirtiendo un poco en guía turístico a través de mis series. Lo que busco siempre en los escenarios es algo que complemente la historia, una visión metafórica del trasfondo de la historia. Supe del mundo del valle del Pas y de los pasiegos, que son fundamentales en 'Segunda muerte', y me parece que enganchaba muy bien con el concepto de la serie, que es la relación entre padres e hijos, la relación entre dos generaciones que no acaban de entenderse", agregó.

Así ha sido el rodaje de 'Segunda muerte'

Rodaje de 'Segunda muerte', la nueva serie original de Movistar Plus+.

