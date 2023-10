El actor de 'Stranger Things' Noah Schnapp se pronuncia sobre la guerra: "O estás con Israel o con el terrorismo"

Noah Schnapp, el actor que interpreta a Will Byers en la serie estrella de Netflix Stranger Things, ha querido pronunciarse en medio del conflicto entre Israel y Palestina, condenando en sus redes sociales los brutales ataques propiciciados por Hamás el pasado fin de semana.

El intérprete recurrió a su cuenta de Instagram para dirigirse a sus seguidores y pedirles que no justifiquen la violencia. Sin embargo, también generó cierta polémica al mismo tiempo, y muchas personas reclamaron que únicamente tuviera en cuenta la posición de Israel, sin pensar en la historia de Palestina.

"Como judío estadounidense, tengo miedo. Temo por mis hermanos y hermanas en Israel, que han sido atacados sin sentido por Hamás. Me siento realmente desconsolado al ver los brutales asesinatos de niños, mujeres y soldados inocentes que luchan por defenderse", comienza diciendo.

"Tanto yo como muchos otros queremos la paz tanto para los palestinos como para los israelíes. Dejémonos de retóricas y de elegir bandos. En lugar de ello, debemos reconocer que todos estamos del lado de la lucha contra el terrorismo. Elegid la humanidad sobre la violencia".

"Acabo de compartir una hermosa foto de una joven inocente cuya vida fue arrebatada por Hamás en un festival de música. Y me he encontrado con comentarios que decían 'a nadie le importa la Palestina libre' o 'Se lo merece, y todo terrorista israelí se lo merece: Palestina libre'. Estoy muy indignado por la justificación y que se celebre la muerte de la de una joven. ¿Ha perdido la gente la cabeza? ¡Parad!", continúa.

En la misma declaración, el actor añadió que el debate en redes sociales no debería consistir en intentar justificar atrocidades contra personas inocentes. "No es necesario ser judío, no es necesario ser israelí, sólo hay que tener empatía y sentido común para saber que esto está mal".

También pidió a sus seguidores que se opongan al terrorismo y denunció que haya personas que apoyan a Ucrania o luchan contra el cambio climático y permanezcan en silencio en medio de “brutales asesinatos”. "El pueblo judío está viendo vuestro silencio y no lo olvidaremos", agregó Schnapp.

"Espero que podamos estar de acuerdo en que Hamás es una organización terrorista reconocida: no representa al pueblo palestino cuando valora más asesinar a israelíes que proteger a los suyos. O estás con Israel o estás con el terrorismo. No debería ser una elección difícil. Qué vergüenza", siguió diciendo.

"Mientras justificáis los asesinatos y la tortura de nuestros seres queridos, nosotros esperaremos y oraremos por la seguridad, la justicia, la liberación y la autodeterminación en Palestina. Mientras gritan 'Gasead a los judíos', nosotros rezaremos por la paz para todos los israelíes y palestinos. Un recordatorio de que nosotros, el pueblo judío, con nuestro amor mutuo y hacia los demás, somos más fuertes que vuestro odio. Somos fuertes. Tenemos compasión. Hemos resistido antes y lo haremos de nuevo", concluyó.

