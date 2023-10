Netflix prepara su 'The Crown' americana: una miniserie sobre la vida de John F. Kennedy

Netflix está desarrollando una serie limitada basada en la vida del presidente estadounidense John F. Kennedy, que adaptará el aclamado libro JFK: Coming Of Age In The American Century, 1917-1956, de Fredrik Logevall, ganador del premio Pulitzer.

El proyecto está aún en las primeras fases de desarrollo, pero contaría con Eric Roth como guionista y productor ejecutivo, junto a Peter Chernin y Jenno Topping, según ha informado Variety. Actualmente se está buscando un director.

Roth ganó el Oscar al mejor guion adaptado por Forrest Gump en 1995. Desde entonces ha sido nominado a otros seis premios de la Academia, por trabajos como Munich, Ha nacido una estrella y, más recientemente, Dune.

Es también uno de los guionistas acreditados en la última película de Martin Scorsese Los asesinos de la luna, que se estrena este viernes 20 de octubre. Entre sus otros créditos destacan los guiones de Alí y El curioso caso de Benjamin Button, que le valió una nominación al Oscar.

El material original

El libro de Logewall, publicado originalmente en 2020, es la primera parte de una biografía de Kennedy en dos volúmenes. En este, se examina su vida desde su infancia hasta su etapa como senador junior por Massachusetts.

'JFK: Coming Of Age In The American Century'

Según la editorial, "este volumen abarca los primeros 39 años de la vida de JFK para revelar sus primeras relaciones, sus experiencias formativas durante la Segunda Guerra Mundial, sus escritos y sus aspiraciones políticas. Al examinar estos años, Logevall muestra a un Kennedy más serio e independiente de lo que se conocía hasta ahora, cuya marcada sensibilidad le prepararía para entrar en la política nacional en un momento crítico de la historia moderna de Estados Unidos".

El segundo volumen de la biografía, que aún no se ha publicado, cubrirá probablemente la presidencia y el asesinato de Kennedy.

Según las fuentes que han hablado con el medio estadounidense, Netflix ve este proyecto como una versión americana de The Crown, su exitosa serie sobre la reina Isabel II y la Familia real británica.

John F. Kennedy en el cine y las series

La fascinante vida y la muerte de John F. Kennedy han cautivado al público estadounidense e internacional durante décadas y así lo demuestran las películas y miniseries en las que su figura ha sido protagonista.

En la gran pantalla destacan la película JFK, de Oliver Stone, thriller protagonizado por Kevin Costner y Tommy Lee Jones, que examina los acontecimientos que condujeron al asesinato de John F. Kennedy y el supuesto encubrimiento a través de los ojos del exfiscal del distrito de Nueva Orleans Jim Garrison.

En Trece días, también con Kevin Costner, se sigue uno de los episodios más peligrosos de la Guerra Fría, la crisis de los misiles en Cuba, desde la perspectiva del gobierno de los Estados Unidos. Bruce Greenwood interpreta a John F. Kennedy.

En televisión, destacan las miniseries The Kennedys of Massachusetts (1990), una crónica de la dinastía familiar ganadora de un Emmy y un Globo de Oro. JFK: Reckless Youth (1993), basada en la biografía homónima firmada por Nigel Hamilton, con Patrick Dempsey en el papel de JFK; y The Kennedys (2011), con Greg Kinnear en el papel de JFK y Katie Holmes como Jackie, que recibió cuatro nominaciones en los premios Emmy.

