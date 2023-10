'Scott Pilgrim da el salto' al anime en Netflix con Chris Evans, Michael Cera y todo el elenco original: tráiler y fecha

Dos décadas después de la novela gráfica y tras 13 años del estreno de la película, Scott Pilgrim vuelve a la pantalla con una nueva adaptación, esta vez como anime en Netflix. Y por lo que deja ver el tráiler, parece que será tan buena o mejor que la primera.

"Creo que lo más útil es que el libro existe y la película también. Había una especie de lenguaje visual que ya es un punto de partida", dijo BenDavid Grabinski, cocreador y codirector de la nueva serie en la presentación del tráiler en la ComicCon de Nueva York.

"Lo que nos ayudó es que Science SARU (el estudio de animación) eran expertos en los libros", continuó. "Conocían todos los dibujos que Bryan Lee O'Malley había hecho mejor que él mismo, y encontraron la forma de intentar trasladar su estilo".

[Adiós a HBO en España: la plataforma cambiará de nombre en 2024]

O'Malley, autor de los cómics y cocreador y codirector de la serie añadió que "La respuesta corta es que no tuvimos que hacer casi nada porque ellos se encargaron de todo. Sabían exactamente qué hacer. Fue realmente una colaboración".

La premisa

La serie sigue a Scott Pilgrim, un joven canadiense que conoce a la chica de sus sueños, Ramona Flowers, pero descubre que, para salir con ella, primero debe dejar fuera de juego a sus siete exnovios. Luego, la cosa se complica aún más. Esta nueva versión de la novela gráfica y la película tiene el mismo punto de partida, pero amplía su universo.

'Scott Pilgrim vs The World'

Un reparto de voces espectacular

Cuando la película se estrenó en 2010, el elenco estaba formado por un grupo de actores jóvenes en alza y algunos menos conocidos. Hoy, 13 años después son cabezas de cartel de grandes franquicia de Marvel, Star Wars o nominados en los Emmy en series de prestigio como Succession o The White Lotus. Esta reunión es un evento para los fans de la película y la novela gráfica que han seguido sus carreras.

Michael Cera es Scott Pilgrim

es Scott Pilgrim Mary Elizabeth Winstead es Ramona Flowers

es Ramona Flowers Kieran Culkin es Wallace Wells

es Wallace Wells Chris Evans es Lucas Lee

es Lucas Lee Anna Kendrick es Stacey Pilgrim

es Stacey Pilgrim Brie Larson es Envy Adams

es Envy Adams Alison Pill es Kim Pine

es Kim Pine Satya Bhabha es Matthew Patel

es Matthew Patel Aubrey Plaza es Julie Powers

es Julie Powers Brandon Routh es Todd Ingram

es Todd Ingram Jason Schwartzman es Gideon Graves

es Gideon Graves Mark Webber es Stephen Stills

es Stephen Stills Mae Whitman es Roxie

es Roxie Ellen Wong es Knives Chau

es Knives Chau Julian Cihi es Kyle y Ken Katanagi

'Scott Pilgrim da el salto'

Detrás de cámaras

Bryan Lee O'Malley, autor y dibujante de la serie de novelas gráficas Scott Pilgrim, y BenDavid Grabinski (Are You Afraid of the Dark?, Happily) son los productores ejecutivos, guionistas y directores de la serie. El director, coguionista y productor de la película original, Edgar Wright, ejerce de productor ejecutivo. La galardonada empresa de animación Science SARU actúa como estudio de animación con la productora ejecutiva Eunyoung Choi y el director Abel Gongora.

Science SARU es un innovador estudio de animación japonés conocido por títulos tan populares como DEVILMAN crybaby (2018) y Keep Your Hands Off Eizouken! (2020). Sus recientes fusiones de tradición japonesa y dirección vanguardista, The Heike Story (2022) e Inu-Oh, nominada a los premios Annie, recibieron elogios de la crítica internacional.

"Uno de los logros de los que me siento más orgulloso y que más he disfrutado en mi carrera ha sido reunir y trabajar con el reparto de Scott Pilgrim, dijo Edgar Wright en el anuncio del proyecto en marzo. "Desde el estreno de la película en 2010, hemos realizado paneles y lecturas benéficas, pero nunca habíamos tenido la ocasión de reunir a toda la pandilla en un proyecto real. Hasta ahora..."

Tráiler y fecha de estreno

La temporada tiene 8 episodios que se estrenarán el 17 de noviembre en Netflix.

Sigue los temas que te interesan