Muere Burt Young, el actor que interpretó al icónico Paulie en la saga 'Rocky', a los 83 años

Burt Young, exboxeador profesional y actor nominado al Oscar por interpretar a Paulie en la exitosa película y fenómeno de 1976 Rocky, ha fallecido a los 83 años de edad. Así lo comunicó su hija al New York Times, revelando que falleció a principios del mes de octubre en Los Ángeles.

No se han confirmado más detalles sobre el deceso del intérprete que interpretó al amigo del personaje de Sylvester Stallone, pero su representante Lynda Bensky le rindió homenaje en una declaración al USA Today, describiéndolo como “un actor de tremendo rango emocional" que "podía hacerte llorar y matarte de un susto".

Nacido en la ciudad de Nueva York en 1940, Burt Young se llamaba en realidad Gerald Tommaso DeLouise, y construyó una larga carrera en Hollywood interpretando a hombres duros pero emocionalmente complejos, en películas como Chinatown y Once Upon a Time in America, entre otras.

Era hijo de un maestro de taller y de una modista, y según dicen de él tuvo una infancia difícil en su barrio de clase obrera. Él mismo contó que fue expulsado de al menos dos escuelas antes de unirse a la Infantería de Marina a los 16 años, alegando que su padre mintió sobre su edad en un intento de incorporarlo al ejército. Allí sería donde comenzaría a boxear.

Tiempo después trabajó con el legendario entrenador Cus D'Amato, que también entrenó a Mike Tyson y después de una serie de trabajos temporales, decidió dedicarse a la interpretación a los 28 años. "Lo que pasó es que estaba siguiendo a una chica y ella quería estudiar con [el legendario maestro de interpretación] Lee Strasberg", dijo Young en una entrevista de 1985.

Burt Young en la saga 'Rocky'.

A partir de aquí se le vio en algunas producciones de la década de los 70, apareciendo en producciones como Chinatown de Roman Polanski, aunque donde realmente despegó fue cuando trabajó en Rocky. "Estaba en el estudio cuando Sly Stallone se acercó y se presentó, y me dijo que había escrito Rocky. 'Tienes que hacerlo', me dijo. Y quise, aunque traté de resistirme un poco para no parecer demasiado ansioso", reconoció en una entrevista de 2009.

"Pensé que el guion tenía la prosa callejera más limpia que jamás había leído. Stallone no sólo es un adicto al trabajo, también es un genio que siempre mira tres años más allá en el futuro. Tiene una gran visión de lo que sucede en el mundo", agregó el actor, que fue el único que no necesitó hacer cásting para trabajar en la saga.

Finalmente, Rocky obtuvo hasta diez nominaciones al Oscar, incluyendo la de Young como mejor actor de reparto, y ganó tres premios, incluido el de mejor película. Junto a este largometraje, Young llegó a acumular más de 160 créditos cinematográficos y televisivos.

Entre ellos, destacó también su trabajo con el director Sam Peckinpah, con el que rodó Los aristócratas del crimen (1975) y Convoy (1978). "Ambos eran inconformistas y proscritos, con un profundo respeto por el arte", dijo su hija, Anne Morea Steingieser, en una entrevista con The New York Times. "Se entendieron por la intensidad y honestidad que exigía Peckinpah. No toleraba la falta de autenticidad".

