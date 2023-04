Por qué 'AIR' es la primera candidata a los Premios Oscar 2024.

El 5 de abril se ha estrenado internacionalmente AIR, la nueva película dirigida por el oscarizado Ben Affleck, que cuenta uno de los grandes hitos de la cultura contemporánea. Cómo la marca deportiva Nike convenció al deportista novato Michael Jordan de que fichara con ellos en la que resultaría ser una de las alianzas más lucrativas de la historia del deporte y los negocios.

Por Hollywood ya han empezado a correr los rumores sobre las opciones reales que tiene la película de cara a la 96.ª edición de los Premios Oscar, que se celebrarán el 25 de febrero de 2024. Ya sabemos todos lo que a la Academia de Hollywood le gustan los dramas basados en hechos reales y las historias de éxito que exsudan patriotismo norteamericano. Y AIR va sobrado de todo ello.

La película cuenta la historia detrás de las zapatillas Air Jordan, uno de los iconos de la cultura contemporánea, con Sonny Vaccaro (Matt Damon) como eje central. El ejecutivo de marketing de Nike zambulló a la compañía en la esencia del baloncesto y apostó como nadie lo había hecho hasta el momento por Michael Jordan. Una negociación difícil, ya que Jordan tenía decidido fichar por Adidas, pero al que terminaron convenciendo con la inestimable ayuda de su madre, un Mercedes, una línea de zapatillas diseñadas y dedicadas exclusivamente para él, 250.000 dólares por temporada durante cinco años y un porcentaje de la venta de las zapatillas. Se sellaba así el acuerdo de patrocinio deportivo más grande de todos los tiempos y una colaboración que haría historia.

AIR cuenta con una deslumbrante dirección, un enorme reparto de reconocidos actores que están soberbios y un gran equipo de técnicos como el director de fotografía Robert Richardson (3 Oscar) o su montador William Goldenberg (1 Oscar), que podrían hacer que les llovieran las nominaciones. Entre ellas, posee mucho de los ingredientes para colarse también como una de las 10 nominadas a Mejor Película.

Ben Affleck es un viejo conocido de la gala de los Oscar. En 1998, ganó en la categoría de Mejor Guion Original por El indomable Will Hunting, que escribió junto a Matt Damon, y en 2013 se llevó la estatuilla a Mejor Película como productor de Argo, aunque no consiguió la nominación como director.

Además de dirigir, interpreta como un auténtico robaescenas a Phil Knight, el cofundador y CEO de Nike. Anteriormente, otros cineastas que se han dirigido a sí mismos han sido nominados, como el caso de Clint Eastwood en Sin perdón (1992) y Million Dollar Baby (2004), o más recientemente Bradley Cooper por Ha nacido una estrella (2018). Aunque nunca como Mejor Actor de Reparto, como sería el caso de Affleck por primera vez en la historia de los premios si lo consigue.

En cuanto a su reparto, no es ninguna locura pensar que Matt Damon, Viola Davis, Jason Bateman y el propio Ben Affleck van a entrar en las quinielas. Damon tiene el papel principal en la que seguramente sea su mejor actuación desde El indomable Will Hunting (1997) y El talento de Mr. Ripley (1999). Lo que podría valerle casi con toda seguridad su cuarta nominación en los Premios Oscar tras El indomable Will Hunting, Invictus (2009) y Marte (The Martian) (2015).

Matt Damon como Sonny Vaccaro y Viola Davis como Deloris Jordan en 'AIR'. Warner Bros.

Viola Davis es el otro nombre del reparto que tiene mucha papeletas para estar entre las candidatas a Mejor Actriz de Reparto por su interpretación de Deloris Jordan, la madre del mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos y quien lleva todo el peso de la película junto a Damon, ya que fue la máxima responsable de la histórica negociación. Davis ya es la actriz negra más nominada de la historia de los Premios Oscar con cuatro nominaciones y una estatuilla por su papel en Fences (2016). Y su quinta parece estar más cerca que nunca.

Una película muy made in Hollywood, como el propio filme reconoce a través del personaje de Damon en el emblemático discuro que pronuncia para convencer a Jordan, sus padres y agente. Esta es una historia de éxito americana, y a los americanos les encantan sus historias de éxito. Y que guarda un clasicismo muy del gusto tradicional de la Academia.

Detrás de la película está Amazon Studios, por la que ha hecho la inversión más grande de la plataforma de streaming hasta la fecha para un estreno en cines, con 3.000 salas.

A la contra, le juega que aún estamos a primero de abril y queda un largo recorrido, pero sin duda es la primera candidata a los Premios Oscar 2024 que hemos podido ver este año. En la pasada edición tenemos el caso de Ton Gun: Maeverick, que se estrenó el 27 de mayo de 2022 y consiguió 6 nominaciones, entre ellas la de Mejor Película.

Por ahora la recepción crítica ha sido muy buena, con un 94% en Rotten Tomatoes. Si la taquilla la convierte en un fenómeno, AIR habría cumplido todos los requisitos necesarios para volar directa hasta la 96.ª. edición de los Premios Oscar.

