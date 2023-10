Quién es Lily Gladstone, la actriz que podría ganar un Oscar por 'Los asesinos de la luna', lo nuevo de Scorsese

Una de las películas más destacadas de la temporada cinematográfica es Los asesinos de la luna, el nuevo largometraje de Martin Scorsese, que se estrena en cines el próximo 20 de octubre.

Basada en el libro de no ficción del periodista David Grann publicado en 2017, cuenta la historia de cómo al menos veinte miembros de una tribu Osage fueron asesinados durante la década de 1920 en Oklahoma. Y también cómo los hechos fueron investigados por el FBI.

Está protagonizada por los actores preferidos del cineasta Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, pero en el reparto también destaca especialmente Lily Gladstone. Interpreta a Mollie, una mujer Osage que vive en Oklahoma en la década de 1920 y este personaje podría ser ya uno de los mejores papeles de su carrera.

Sus orígenes

Nacida en 1986, Lily Gladstone es de herencia indígena Siksikaitsitapi y Nez percés por parte de padre y su madre es blanca. Creció en la reserva de Blackfeet Nation en Browning, en Montana, y vivió allí hasta los once años hasta que su familia se mudó.

"La reputación de Browning depende de con quién hables", dijo Gladstone en una entrevista de 2014. "Hay algunas cosas increíblemente feas que suceden allí y que no deberían suceder. Pero hay que mirar más allá de por qué las cosas son como son. En la base de mi vida están la comunidad y la familia. Hay pobreza, violencia, abuso de sustancias y desempleo en todas partes. Pero hay mucho amor en esa comunidad. Lo que une a la gente allí es el amor a la familia y el amor a la tierra", explicó.

La trayectoria como actriz

Lily Gladstone en 'Reservation Dogs'.

Lily Gladstone se graduó en 2008 en la Universidad de Montana en Bellas Artes y Teatro con especialidad en Interpretación en Estudios Nativo Americanos, su primer papel fue en Jimmy P. (2013), la película dirigida por Arnaud Desplechin.

Este largometraje vino seguido de Winter in the Blood (2013) y Certain Women (2016) junto a Michelle Williams, Kristen Stewart y Laura Dern, por el que además sería nominada a la mejor actriz de reparto en los premios Independent Spirit. Y además, destacó por su interpretación en First cow (2019), una película dirigida por Kelly Reichardt; y por sus papeles en televisión, en series como Room 104, Billions y Reservation Dogs.

Su papel en 'Los asesinos de la luna'

Lily Gladstone en 'Los asesinos de la luna'.

Para continuar su trayectoria, la intérprete -que también se identifica con los pronombres neutros- estrena el próximo viernes Los asesinos de la luna, donde interpreta Mollie Kyle, una mujer Osage.

Según ella misma ha declarado, suele escoger cuidadosamente sus papeles para asegurarse de que sus personajes estén en sintonía con su esfuerzo personal para crear conciencia sobre su cultura.

Lily Gladstone y Martin Scorsese.

De hecho, según reveló en una entrevista con Vulture, al principio dudó si aceptar su papel en la película de Scorsese, ya que la historia que en ella se aborda una página oscura y muy dolorosa en la historia de Osage. Cuando se enteró de que el guion se reescribió para centrarlo en las experiencias de los personajes indígenas y de que el propio Scorsese buscó y agradeció las aportaciones de la comunidad de Osage, Lily Gladstone supo que podía respaldar la historia.

“Estaba claro que no me iban a dar simplemente espacio para colaborar. Se esperaba que yo aportara mucho. Eso es ser equitativo de verdad: no sólo abrir la puerta. Se trata de sentarte a su lado en la mesa", dijo la actriz.

