'Rick y Morty' dará el paso a la gran pantalla gracias a Zack Snyder, fan de la serie

En la semana del estreno de la séptima temporada de Rick y Morty, su creador, Dan Harmon, ha hablado del futuro de la serie y de la película que está preparando gracias a la ayuda de Zack Snyder.

En una entrevista en The Hollywood Reporter, Harmon ha revelado que el director de La liga de la justicia le citó una vez en Warner Bros. para hablar de la posibilidad de hacer una película de Rick y Morty. "No me dijo: 'Tengo que hacerla', ni nada por el estilo. Me dijo que es un fan incondicional de la serie y me preguntó: '¿Hay alguna forma de que pueda ayudar a poner en marcha esa película?'".

Tras reconocer que se sintió halagado se permitió bromear al respecto: "Así que la película de Rick y Morty llegará tan pronto como Zack Snyder regrese de sus vacaciones, porque quiero empezar con un corte de Snyder de esa película y luego quiero hacer el montaje del director del corte de Snyder, para que podamos tener una película de Rick y Morty de seis horas y que tres horas de ella sean en blanco y negro."

Harmon tiene muchas ganas de llevar al cine su franquicia, que regresa con nuevos episodios a Adult Swim el 15 de octubre. Aunque todavía no hay un guion, tuvo una conversación con ejecutivos de Warner Bros. en la que, dijo "sentí que tal vez era el momento de ponerlo en marcha".

En Hollywood se celebran muchas reuniones y se habla de muchos proyectos que luego nunca se materializan, pero el creador siente que ésta fue diferente. Harmon se marchó con la seguridad de que todo el mundo estaba de acuerdo con la "idea correcta" para la película, en caso de que siguiera adelante.

"Mi filosofía sería simplemente tomar una aventura de Rick y Morty, y gastar un montón de dinero extra en ella y hacerla de 90 minutos de duración", dijo Harmon. "No para tratar de ganar estatus de largometraje en virtud de los cambios de tono dramáticos o algo así, sino más bien para que sea simplemente un episodio "super badass" de Rick y Morty. Podemos dejar que nuestros animadores se vuelvan locos, y la animación puede ser más extravagante y puede haber secuencias locas y esas cosas".

Mientras llega esa posible película, los fans siguen teniendo serie para rato. Ya hay dos temporadas escritas antes de que la serie complete los 70 episodios que se han encargado. Y Harmon confiesa que la serie está diseñada para durar lo que haga falta.

A pesar de que tiene entre manos una premisa que no se agota y muchas ideas para mantenerla en marcha, Harmon se ha imaginado una forma de terminar. "Morty cumple 15 años y encuentra una novia que le hace querer ser una persona independiente, así que todo se destruye porque sólo quiere ser un adolescente y empezar a crecer", dice, y está claro que le hace ilusión la idea. "Sí, quizá el 15 cumpleaños de Morty sería el hundimiento catastrófico del Titanic".

'Rick y Morty' está disponible en España en HBO Max.

