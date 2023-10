'Los asesinos de la luna': tráiler, sinopsis, reparto y todo lo que sabemos de la película de Martin Scorsese

Martin Scorsese es considerado por muchos como uno de los mejores cineastas de todos los tiempos y su próxima película se podrá ver muy pronto en la gran pantalla. Asociado muchas veces con un tipo de cine más clásico o con películas sobre gángsters, Scorsese es un director realmente prolífico y en su nueva película Los asesinos de la luna ha cambiado de registro, lanzándose de lleno al género del western.

Basada en el libro de no ficción del periodista David Grann publicado en 2017, cuenta la historia de cómo al menos veinte miembros de una tribu Osage fueron asesinados durante la década de 1920 en Oklahoma. Y también cómo los hechos fueron investigados por el FBI.

Los derechos del libro de Grann fueron adquiridos en 2016, un año antes de que se publicara, pero no fue hasta el 2021 cuando comenzó oficialmente el rodaje de la esperadísima película. La cual ha sido capaz de mantener la expectación por todo lo alto con apenas haber publicado un primer fotograma.

Sinopsis

A principios del siglo XX, el petróleo ya era considerado como una especie de "oro líquido" y fue capaz de convertir a la tribu Osage en una de las civilizaciones más ricas del mundo. Pero, como no podía ser de otra manera, los hombres blancos de la zona trataron de hacerse con ella, manipulando, extorsionando y robando a los que allí vivían sin reparo.

Concretamente, Los asesinos de la lunaBasada se basa en una historia real toma como punto de partida el romance de Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) y Mollie Kyle (Lily Gladstone). A partir de aquí, se traza una historia sobre una serie de crímenes en la que el amor no será suficiente para compensar la traición.

Después de los asesinatos, el recién creado FBI tuvo que involucrarse en la investigación, dirigido por el agente Tom White (Jesse Plemons), que descubre lo que había sido un complot en el que la codicia y el racismo traspasaron todos los límites posibles.

Tráiler

Fecha de estreno

Los asesinos de la luna es una producción que corre a cargo de Apple TV+, por lo que, al igual que ocurrió con El irlandés -el anterior largometraje de Martin Scorsese-, la película se acabará estrenando en la plataforma, en una fecha aún por confirmar.

Sin embargo, antes de su estreno en streaming, se podrá ver en la gran pantalla, gracias a la asociación de la productora con Paramount, que será la encargada de su distribución en cines, que será donde se estrene el 20 de octubre.

De hecho, este acuerdo al que llegaron ambas compañías busca darle al largometraje un margen mayor en salas, por lo que habrá más tiempo para disfrutarla en la gran pantalla antes de su llegada a la plataforma, que aún no ha revelado nada más aparte de que la veremos allí próximamente.

Duración

Muchas de las películas de Scorsese destacan también por su larga duración. Y Los asesinos de la luna no se queda atrás, siendo la segunda película más larga del director con una duración de 3 horas y 26 minutos (206 minutos).

Reparto

Jesse Plemons en 'Los asesinos de la luna'.

Martin Scorsese contó con dos de sus actores favoritos para protagonizar el largometraje: Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. De hecho, será la décima vez que el cineasta colabore con De Niro, después de Malas calles, Taxi Driver, New York, New York, Toro salvaje, El rey de la comedia, Uno de los nuestros (1990), El cabo del miedo, Casino y El irlandés.

Por otro lado, Scorsese empezó a trabajar con Leonardo DiCaprio en 2002 con Gangs of New York, y esta será su sexta película juntos, después de El aviador, Infiltrados, Shutter Island y El lobo de Wall Street.

Completan el reparto Jesse Plemons (El irlandés), Lily Gladstone (First Cow), Brendan Fraser (La Ballena), John Lithgow (El mundo según Garp), junto a Tantoo Cardinal (Wind River), Cara Jade Myers (This Is Us), JaNae Collins (Reservation Dogs), Jillian Dion (Legion), William Belleau (The English), Tatanka Means (El corredor del laberinto: Las pruebas), Louis Cancelmi (El irlandés), Michael Abbott Jr. (Mud), Pat Healy (Estación 19), Scott Shepherd (The Last of Us), Jason Isbell (Los calamareños), Sturgill Simpson (The Creator), Gary Basaraba (El irlandés), Steve Eastin (Con Air), Barry Corbin (Tulsa King), y Katherine Willis (Friday Night Lights).

Equipo técnico

Tras las cámaras del filme destaca el ganador del Oscar Martin Scorsese como director, un cineasta que no necesita presentación y toda una leyenda de la historia del cine. También ejerce como guionista junto al ganador del Premio de la Academia Eric Roth (Forrest Gump).

Junto a Scorsese trabajan también en las labores de montaje Thelma Schoonmaker (El aviador), el director de fotografía Rodrigo Prieto (El lobo de Wall Street) y Robbie Robertson (El irlandés).

Además, el propio Scorsese también ejerce como productor de la película junto a Dan Friedkin, Bradley Thomas y Daniel Lupi. Por otro lado, DiCaprio es el productor ejecutivo junto a Rick Yorn, Adam Somner, Marianne Bower, Lisa Frechette, John Atwood, Shea Kammer y Niels Juul.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que Scorsese escogió a actores indígenas para interpretar a los habitantes del pueblo Osage en la película y, con su permiso, también rodó en sus tierras.

