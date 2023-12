Por qué debes ver 'Theater Camp', la película de Molly Gordon y Ben Platt de sólo 90 minutos que estrena Disney+

Para muchos niños de todo el mundo, la llegada del verano implica hacer las maletas y marcharse a un campamento. Las temáticas y propósitos de este tipo de viajes son muy variados y dependen de los gustos de cada uno, pero entre los más populares destacan los campamentos de teatro, que pueden ser similares al que se muestra en Theater Camp, la nueva película que acaba de estrenarse en Disney+.

Basada en el cortometraje del mismo nombre y rodada como falso documental, la película se sitúa en el AdirondACTS, un rudimentario campamento de teatro en el norte del estado de Nueva York que es un paraíso para los artistas en ciernes. Después de que su indomable fundadora, Joan (Amy Sedaris), caiga en coma, su despistado hijo Troy (Jimmy Tatro) tendrá la tarea de mantenerlo en marcha.

Sin embargo, con la ruina financiera a la vista, Troy deberá unir fuerzas con Amos (Ben Platt), Rebecca-Diane (Molly Gordon) y su grupo de excéntricos profesores para encontrar una solución antes de que se levante el telón la noche del estreno.

La película dura sólo 90 minutos y se estrenó en Estados Unidos a finales del verano, conquistando a crítica y público a partes iguales, coronándose además en el Festival de Sundance con el Premio Especial del Jurado al Mejor reparto. Y ahora se estrena en España, en el catálogo de Disney+.

Una producción descrita como una celebración de la capacidad de ser uno mismo y de encontrar el punto en común también a través de las diferencias. En esta historia se habla del sentimiento de pertenencia, demostrando que todas las personas merecen un lugar donde ser quienes son libremente, ya sean brillantes improvisadores, visionarios diseñadores, cripto bros o lunáticos sin talento. Y todo ello mediante la conexión con el público.

Así es 'Theater Camp'

De qué va

Dirigida por Molly Gordon y Nick Lieberman, que también coescribieron la película junto a Noah Galvin, Theater Camp está protagonizada por Amos (Ben Platt), un profesor de teatro en AndironACTS que cada año, escribe junto a su compañera y amiga Rebecca-Diane (Gordon) un musical especial que será interpretado por un grupo selecto de jóvenes.

Este año la obra se titula Joan, Still, en honor a la directora del campamento (Amy Sedaris) que quedó en coma después de un incidente. En su ausencia, su hijo, Troy (Jimmy Tatro), que además es el mejor personaje de la película, se queda al cargo. Aunque quizá no sea la persona más indicada para hacerlo, porque es un crypto-bro que no tiene ni idea de sobre teatro o cómo funciona un campamento.

Troy se encargará de gestionar los problemas financieros del campamento y no le queda más remedio que trabajar junto a los instructores para intentar salvarlo. Sin embargo, los instructores también tienen sus propios problemas personales.

Hecha por y para amantes del teatro

Todos aquellos que hayan pasado su infancia sobre las tablas o que entiendan lo que se siente al subir al escenario, es posible que comprendan las referencias y emociones que se evocan en Theater Camp, porque está repleta de guiños y gags sobre el mundo de la interpretación. Y que están especialmente relacionados con los actores más jóvenes y sus experiencias.

'Theater Camp'

Las carreras para descubrir si formas parte del reparto de una obra, los rituales y nervios previos a las representaciones, la complicidad entre los miembros del elenco, el tópico de que se repita la misma canción en las audiciones... Todos ellos forman parte del mundo del teatro.

Y de estas cosas se habla también en Theater Camp, que aunque exagera algunos de estos tópicos para reírse de las personas que se toman estas cosas demasiado en serio, también es una película hecha para emocionar a los amantes del teatro y para los que una vez fueron niños a los que les encantaba pasar el tiempo encima del escenario.

La diversidad como factor añadido

'Theater Camp'

Además de ser muy divertida y también muy tierna, uno de los puntos fuertes de Theater Camp es que lleva la diversidad por bandera, pero sin dejar que esta sea el factor que defina a sus personajes. En realidad, la película trata de mostrar que el teatro es un lugar donde cualquier persona es bienvenida y donde pueden sentir que encajan cuando parecen no hacerlo en otros lugares.

Porque se trata de un lugar donde poder expresarse de muchas maneras distintas porque todas ellas son válidas y pueden encontrar un lugar, ya sea encima del escenario o haciendo posible que la función salga adelante entre bambalinas. Y todo ello independientemente de su color de piel, identidad de género u orientación sexual.

En definitiva, Theater Camp es una historia refrescante, entretenida y dulce que conquistará a cualquier amante de este mundo, pero también a los que no lo conocían desde dentro. Porque plantea el teatro como un refugio y un lugar seguro para todas las personas, incluyendo a las que aún no hayan encontrado su espacio para expresarse o contar sus historias.

