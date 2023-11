Guía de 'Doctor Who' para principiantes: qué debes saber si quieres ver los especiales del 60 aniversario

Después de seis décadas de historia, Doctor Who, la serie de ciencia ficción más longeva de la televisión, y una de las más emblemáticas de BBC, por fin podrá verse en condiciones en España gracias al acuerdo entre la televisión pública británica y Disney+.

Doctor Who celebrará su 60 aniversario con tres episodios especiales que se emitirán durante tres sábados consecutivos en la plataforma, a partir del 25 de noviembre, y que contarán con David Tennant como el Doctor, Catherine Tate como, su "companion", Donna Temple-Noble, y Neil Patrick Harris como el villano del arco.

Con 39 temporadas, películas, spin-offs y más de una docena de actores diferentes interpretando al protagonista, la idea de adentrarse en el mundo de Doctor Who puede resultar desalentadora, pero si el anuncio de la llegada a España de estos nuevos episodios a ritmo de emisión os ha dado curiosidad, tenemos una buena noticia: los especiales que preparan el camino para la nueva temporada pueden ser una puerta de entrada tan buena como cualquier otra.

Si bien hay varios conceptos y personajes que han seguido siendo canon en todos estos años, Doctor Who no deja de ser una serie de ciencia ficción procedimental en la que el protagonista viaja a través del tiempo y el espacio para vivir una nueva aventura en cada episodio, por lo que con unos fundamentos básicos de su mitología el espectador recién llegado puede animarse a darle una oportunidad.

Además, es una serie pensada para un público familiar, así que si los niños pueden entenderla, no hay nada que temer.

Un poco de historia

La serie se estrenó en BBC el 23 de noviembre de 1963 con William Harnell como Primer Doctor, al que siguieron Patrick Troughton, Jon Pertwee, Tom Baker, Peter Davison, Colin Baker, Sylvester McCoy y Paul McGann como el Octavo Doctor, el último de lo que se conoce como la "era clásica", que tuvo 26 temporadas y una película.

En 2005, la serie volvió tras una pausa de 16 años de la mano de Russell T. Davies, el creador de series como Queer as Folk o Years and Years, en la "nueva etapa" de la serie, de la que se han emitido 13 temporadas, y que dio inicio con Christopher Eccleston como el Noveno Doctor, al que han seguido de forma ininterrumpida en su emisión David Tennant, Matt Smith, Peter Capaldi y Jodie Whitaker con varios cambios de showrunner.

Todos los Doctores

Quién es el Doctor

Es el último superviviente de los Time Lords (Señores del Tiempo) conocido simplemente como The Doctor, un alienígena de aspecto humanoide de unos 2000 años y originario del planeta Gallifrey, que desde hace siglos viaja a través del tiempo y espacio resolviendo problemas, enfrentando enemigos de toda índole y salvando de más de un apocalipsis a la humanidad y a cualquier especie que lo necesite.

El Doctor ha estado en el fin del universo y en la caída de Pompeya, ha visitado todos los planetas, galaxias y conoce una infinidad de seres. Su longevidad lo ha obligado a ver envejecer, morir o alejarse a las personas a las que quiere, convirtiéndose en un ser solitario por naturaleza. Pero sin embargo no puede evitarlo, establece lazos emocionales muy fuertes, porque su brillantez, excentricidad, sentido del humor, energía, pero sobre todo, sus inmensos dos corazones dejan una huella indeleble en quienes lo conocen.

La TARDIS

La nave espacial en la que viaja el Doctor y a sus ocupantes a cualquier lugar del tiempo y el espacio tiene la apariencia de una cabina telefónica de los años 60 y, tal como exclama cualquiera que la vea por primera vez sorprende porque "es más grande por dentro que por fuera".

Lo es porque combina las cinco dimensiones: ancho, alto, profundidad, tiempo y espacio: Time And Relative Dimensions In Space, es decir, TARDIS. Esta nave garantiza a sus ocupantes la capacidad de hablar y entender otros lenguajes por vía telepática. Es una traductora universal, de esta forma, justifica que The Doctor y sus acompañantes puedan viajar a cualquier lugar de cualquier galaxia y poder comunicarse con sus habitantes, sin importar su lenguaje, porque ellos escuchan y hablan en inglés.

Regeneración

El Doctor tiene la capacidad biológica de regenerarse en una nueva forma física cuando se hace muy viejo o está cerca de la muerte. Sus recuerdos, conocimientos, la experiencia y algunos rasgos como el heroísmo y su sentido de la justicia permanecen intactos, pero cada Doctor es distinto al anterior en su forma de hablar, de actuar y de reaccionar; tiene una nueva personalidad.

Un recurso que ha facilitado la longevidad de la serie, pues puede cambiar de actores cuando sea necesario de forma justificada.

Companion

Es el personaje que acompaña a El Doctor en sus viajes en la TARDIS, un humano con el que vive sus aventuras y conoce nuevos mundos, una persona en la que puede confiar su vida. Generalmente son mujeres aunque durante toda la historia de la serie, de forma ocasional ha habido alguna excepción, y en alguna ocasión ha habido hasta tres al mismo tiempo.

Al final, algunos deciden volver a casa y otros deben cumplir otros destinos, y el Doctor sufre estas pérdidas, pero siempre está dispuesto a abrir sus corazones y su TARDIS a alguna valiente compañera que esté dispuesta a conocer nuevos e inimaginables mundos haciendo su eterno viaje menos solitario.

La primera companion de la nueva etapa fue Rose Tyler, la chica ingenua y valiente que se enamora perdidamente de The Doctor; le siguió Martha Jones, una joven doctora fuerte e independiente que resiente estar a la sombra de su predecesora; luego Donna Noble, rebelde, terca y con gran instinto. Luego vinieron Amy, Clara, y el trío formado por Ryan, Yasmin y Graham de la temporada 13.

Tecnología

El Doctor tiene tres dispositivos muy útiles que siempre le acompañan: el destornillador sónico, el papel psíquico y las gafas 3D.

El primero puede servir como arma, como herramienta para hacer reparaciones o como llave para abrir cualquier dispositivo mecánico o electrónico. El papel psíquico es un trozo de papel en blanco que muestra ante los ojos de quien lo ve cualquier cosa que El Doctor desee que aparezca impresa, lo cual es extremadamente útil para acceder a lugares restringidos o a fiestas a las que no ha sido invitado. Por su parte, las gafas 3D sirven para ver la radiación única que flota alrededor de un objeto o persona que ha atravesado el Vacío entre realidades.

Sus principales enemigos

Los más míticos que han superado el paso del tiempo y los cambios de showrunners hasta convertirse en icónicos son los Daleks, una raza de extraterrestres mutantes con apariencia robótica. Autoproclamados seres supremos del universo, se consideran una raza superior y como tal desean conquistar o exterminar a todas las demás.

Son los enemigos naturales de El Doctor, una enemistad que viene desde la última Gran Guerra del Tiempo que enfrentó a Time Lords con los Daleks y supuso la destrucción mutua. A pesar de su despotismo e incapacidad de sentir emoción alguna más allá de su sentido de superioridad, odio e individualismo, es imposible no caer rendidos a sus pies, porque son graciosos. Tienen la personalidad de un gato.

También han repetido en más de una ocasión los Cybermen: humanoides de plata mejorada y sin emociones que buscan asimilar otras razas; Los Sontarians, una raza de guerreros clónicos, de carácter colérico y con tendencia a cantar al unísono, y los terroríficos Ángeles Llorones, que parecen simples estatuas, pero si pestañeas con un solo toque pueden lanzarte atrás en el tiempo y robarte la energía vital.

Qué hay que saber antes de los especiales

En la despedida de Jodie Whitaker como el Decimotercer Doctor se regeneró en el cuerpo del que conocimos como el Décimo Doctor, interpretado por David Tennant, ¿por qué? No lo han explicado, el espectador lo descubrirá en los tres especiales, en los que deberá salvar al universo de un terrible villano conocido como el Juguetero.

También regresa Catherine Tate como Donna Noble, la companion del Doctor de Tennant, una de las más queridas por los fans, pero no será un reencuentro al uso, porque ella no recuerda las aventuras que vivió junto a él.

Lo que viene es un resumen general que sirve de contexto para quienes quieren refrescar la memoria o lanzarse directamente a los especiales. La advertencia queda hecha para alérgicos a los spoilers.

En el final de la cuarta temporada de la nueva etapa de la serie (Journey's End, 4x13, disponible en Prime Video) el Doctor descubrió que lo que había ayudado a Donna a salvar a la humanidad también le había afectado, pues su cuerpo humano moría por no poder soportar en su cerebro la mente de un Time Lord.

El Doctor la llevó de vuelta a casa con instrucciones muy estrictas para su madre y su abuelo de no hablarle jamás de algo que pudiera hacerle recordarle a él, la TARDIS o lo vivido ese último año, ya que si lo hiciese su mente corría el riesgo de "quemarse".

De vuelta en la Tierra, Donna conoció a Shaun Temple con quien se casó en la primavera de 2010 y, aunque no lo supo, el Doctor fue a visitarla. Mientras ella posaba para que le hicieran unas fotos con su marido y amigas, Wilfred y Sylvia se despidieron del Doctor, el cual trajo un regalo de bodas de parte del padre de Donna; un billete de lotería que tuvo triple premio.

Ncuti Gatwa como Doctor Who

El Decimoquinto Doctor

En el final del tercer especial, que se estrena el 9 de diciembre, el Doctor de David Tennant se regenerará en el que será el Decimoquinto Doctor, al que dará vida Ncuti Gatwa (Sex Education), el primer Doctor negro de la historia de la serie y protagonista de la temporada 14 que se verá en Disney+.

Los especiales se estrenan el 25 de noviembre en Disney+. Las 10 primeras temporadas de la nueva era de 'Doctor Who' están disponibles en Prime Video.

