'Doctor Who': los especiales del 60 aniversario con David Tennant ya tienen fecha de estreno en Disney+

Doctor Who celebrará su 60 aniversario por todo lo alto. Después de seis décadas de historia, la serie de ciencia ficción más longeva de la televisión, y una de las más emblemáticas de BBC, por fin podrá verse en condiciones en España gracias al acuerdo entre la televisión pública británica y Disney+.

Los tres especiales, que contarán con el regreso de David Tennant como el Doctor y Catherine Tate como Donna Temple-Noble, se emitirán durante tres semanas en la plataforma a partir del 25 de noviembre en todo el mundo, excepto en el Reino Unido e Irlanda, donde se verán, como siempre, en BBC.

En estos episodios, el Decimocuarto Doctor (Tennant, que también interpretó al Décimo Doctor entre 2005 y 2010) se reúne con Donna para luchar contra el Juguetero, el antagonista de este arco, interpretado por Neil Patrick Harris. Este personaje se vio por primera vez en Doctor Who en 1966 en una serie de episodios ahora casi desaparecidos.

Jacqueline King (Sylvia Noble), Karl Collins (Shaun Temple) y Jemma Redgrave (Kate Lethbridge-Stewart) retoman sus papeles de temporadas anteriores; Yasmin Finney, Miriam Margolyes y Ruth Madeley completan el reparto.

También regresa como showrunner Russell T. Davies (Years and Years), el responsable de la nueva era de Doctor Who que se inició en 2005. Davies firma los guiones de los tres especiales. El primero, titulado La bestia estelar, se estrenará el 25 de noviembre, seguido de Wild Blue Yonder y The Giggle, el 2 y el 9 de diciembre.

A partir de ahora, las nuevas temporadas de la serie del Time Lord de Gallifrey se verán en exclusiva en la plataforma de Disney en todos los territorios en los que esté disponible, con excepción del Reino Unido e Irlanda.

Ncuti Gatwa (Sex Education) tomará el relevo como el Decimoquinto Doctor en la regeneración que ocurrirá al final de los especiales del 60 aniversario. Gatwa será el primer Doctor negro en la historia de la serie, hito de representación que llega después del paso por la serie de Jodie Withaker, que tuvo el honor de ser la primera mujer en encarnar al mítico personaje.

El estreno de la próxima temporada está previsto para 2024.

