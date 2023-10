Muere Richard Roundtree, primer héroe de acción negro y actor de 'Shaft' y 'Raíces', a los 81 años

Richard Roundtree, uno de los actores que abrieron las puertas de toda una generación de cineastas y actores negros con muchos de los personajes a los que interpretó, ha fallecido a los 81 años. La causa de la muerte fue un cáncer de páncreas, según comunicó su mánager a The Hollywood Reporter.

No era la primera vez que el actor padecía la enfermedad, ya que le diagnosticaron cáncer de mama en 1993 y le practicaron una doble mastectomía. "El cáncer de mama no es específico de un solo género. Y los hombres tienen una actitud arrogante ante las cuestiones de salud", dijo al respecto y unos años después de su fructífera recuperación.

Entre sus papeles más destacados están el detective privado John Shaft, conocido como "el gato que no se escapa cuando hay peligro por todas partes", sus roles en Man Friday, Inchon (1981) y City Heat (1984); y también el personaje que interpretó en Raíces.

'Raíces'

En la serie de ABC de 1977, Roundtree era el conductor de carruajes Sam Bennett, que se enamora de Kizzy (Leslie Uggams). Sobre su experiencia en la serie contó que George Hamilton se disculpó con él durante años por la escena en la que su personaje, un dueño de esclavos, azotaba a Bennett.

El actor reveló una vez que estaba muy orgulloso de su trabajo en Once Upon a Time … When We Were Colored (1996), que sigue a una familia negra de Mississippi que se enfrenta la desigualdad del sur de Estados Unidos. La razón era que su padre se había negado a ver las películas de su hijo hasta que se estrenó esta.

Conocido por el público por ser uno de los primeros héroes de acción negro, Roundtree se convirtió en una de las caras del movimiento blaxploitation de la década de 1970 cuando interpretó al astuto detective neoyorquino en Shaft (1971), dirigida por Gordon Parks.

Un dato curioso sobre la película es que se basaba en una novela de 1970 de Ernest Tidyman y que fue concebida originalmente para ser protagonizada por un actor blanco. Sin embargo, Parks insistió en elegir a Roundtree.

Richard Roundtree en 'Shaft'.

Gracias a Parks, el impacto cultural de la primera película fue mucho más allá de la simple premisa de ser un thriller criminal, porque fue uno de los primeros personajes negros de la gran pantalla que no se inclinaba ante nadie.

“La gente se acerca y me pregunta si realmente necesitamos esta imagen de Shaft, el Superman Negro. Y claro que sí, hay un lugar para John Shaft", dijo Parks a Roger Ebert en una entrevista de 1972. "Me sentí abrumado por nuestro estreno mundial en Broadway. De repente, me convertí en un héroe. Los niños del gueto venían al centro para ver a su héroe, Shaft, y aquí había un hombre negro en la pantalla del que no tenían por qué avergonzarse".

"Necesitamos películas sobre la historia de nuestro pueblo, sí, pero también necesitamos fantasías heroicas sobre nuestro pueblo. Todos necesitamos un poco de James Bond de vez en cuando", expresó.

En su filmografía también se incluyen películas como Earthquake (1974), Escape to Athena (1979), Opposing Force (1986), Maniac Cop (1988), Seven (1995), George de la jungla (1997), Corky Romano (2001), Brick (2005), Speed Racer (2008) y ¿En qué piensan los hombres? (2019); y series como Chicago Fire, Being Mary Jane y Family Reunion.

