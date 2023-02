HBO Max adelanta el estreno del capítulo 5 de 'The Last of Us': el motivo

'The Last of Us': HBO Max adelanta el estreno del capítulo 5 de la serie

The Last of Us regresará antes de lo previsto. Los fans de la serie están de suerte, porque la producción original estrenará su quinto episodio el sábado 11 de febrero en HBO Max. El resto de capítulos seguirán estrenándose cada lunes en la plataforma y hasta el final de temporada, que estará disponible el 13 de marzo.

Esto se debe a los reajustes de la programación televisiva estadounidense, ya que el domingo 12 de febrero se emite la Super Bowl, uno de los eventos televisivos más importantes del año. Coincide con el día en el que se estrenan los episodios -ya que, en Estados Unidos se emiten cada domingo por la noche en el canal lineal HBO-, por lo que se adelantará el estreno mundial y se podrá ver antes de lo previsto.

El episodio 4 de #TheLastOfUs ya está disponible en https://t.co/8etSAQf0PL Y TENEMOS BUENAS NOTICIAS: el episodio 5 se adelanta y podrás verlo también esta semana, el sábado por la mañana 🍄 pic.twitter.com/tLTShOB0KF — HBO Max España (@HBOMaxES) February 6, 2023

Basada en el aclamado videojuego del mismo nombre, la ficción escrita y producida por Craig Mazin y Neil Druckmann tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida.

Joel, un superviviente nato, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los EE. UU. y depender el uno del otro para sobrevivir.

[El capítulo 3 de 'The Last of Us', masacrado por los homófobos tras narrar una historia de amor gay]

Está protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, junto a Gabriel Luna como Tommy, Anna Torv como Tess, Nico Parker como Sarah, Murray Bartlett como Frank, Nick Offerman como Bill, Melanie Lynskey como Kathleen, Storm Reid como Riley, Merle Dandridge como Marlene, Jeffrey Pierce como Perry, Lamar Johnson como Henry, Keivonn Woodard como Sam, Graham Greene como Marlon y Elaine Miles como Florence.

Con cuatro episodios emitidos, The Last of Us ha alcanzado una puntuación del 96% por parte de la crítica en Rotten Tomatoes e incluso ha sido denominada como "el próximo gran éxito de HBO" por Rolling Stone. Variety llegó a decir que "uno ve un futuro cercano en el que esta serie terminará entre las mejores de la televisión" y también IndieWire declaró que la nueva serie es "mejor que todas las adaptaciones de videojuegos que se me ocurran".

