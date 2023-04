Kim Kardashian será la estrella de la temporada 12 de 'American Horror Story'

Kim Kardashian dará el salto a la ficción con American Horror Story. La estrella de los realities ha desvelado en sus redes sociales que formará parte del reparto principal de la temporada 12 de la serie de terror y antología creada por Ryan Murphy. Los nuevos episodios de la serie de FX se estrenarán este verano en Disney+.

En una publicación de Instagram, Kardashian anunciaba que se incorpora a la que será su primera serie de ficción televisiva, en una nueva tanda de episodios de la conocida antología de terror que también protagoniza Emma Roberts. Este clip también ha confirmado que la temporada se llamará Delicate.

Kardashian no incluyó ningún detalle sobre su personaje o sobre la temporada, pero según un representante de Murphy, no sólo tendrá un papel principal en los episodios, sino que además se trata de un personaje diseñado específicamente para ella. Halley Feiffer, que ha escrito episodios para la serie y también para American Crime Story, será la guionista principal y showrunner en la temporada 12.

"Kim se encuentra entre las estrellas de televisión más grandes y brillantes del mundo y estamos encantados de darle la bienvenida a la familia AHS", decía Murphy en un comunicado a The Hollywood Reporter.

"Emma y yo estamos emocionados de colaborar con esta gran fuerza de la cultura. Halley Feiffer ha escrito un papel divertido, elegante y, en última instancia, aterrador, especialmente para Kim, y esta temporada es ambiciosa y diferente a todo lo que hemos hecho antes", agregó.

La temporada 12 de 'AHS'

Creada por Murphy y Brad Falchuk, American Horror Story es una de las mejores ficciones de Murphy, uno de los creadores más exitosos de la televisión reciente. La temporada 12 marcará el regreso de Emma Roberts a la serie desde que la vimos por última vez en 2019 y tras haber protagonizado cuatro temporadas.

A diferencia de anteriores entregas, esta temporada se basará en parte en la próxima novela de Danielle Valentine, titulada Delicate Condition, que ha sido descrita como una actualización feminista de La semilla del diablo. En ella se narra un thriller apasionante sobre una mujer que se convence de que una figura siniestra está haciendo todo lo posible para asegurarse de que su embarazo nunca suceda.

Este papel amplía la lista de títulos de Kim bajo el paraguas de Disney, que incluye en su plataforma de streaming Disney+ The Kardashians, cuya tercera temporada se estrena el mes que viene. American Horror Story está producida por FX y llegará a España previsiblemente a través de Disney+.

Kim Kardashian en televisión

Kim lleva siendo una estrella de televisión desde hace más de 15 años. Protagonizó reality shows como Keeping Up With the Kardashians y The Kardashians, aunque nunca antes había interpretado un papel ficticio.

Entre sus participaciones en televisión, destacan sus cameos en Cómo conocí a vuestra madre, Rockefeller Plaza (30 Rock) y Dos chicas sin blanca y en películas como Ocean's 8. También ha apareció en Disaster Movie (2009), CSI: NY en 2012 y en hasta cuatro episodios de Drop Dead Diva. El de American Horror Story será su papel más destacado hasta la fecha.

