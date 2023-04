Muere Elizabeth Hubbard, leyenda de las series diarias nominada diez veces al Emmy, a los 89 años

Elizabeth Hubbard, nominada en ocho ocasiones a los premios Daytime Emmy por As The World Turns, ha fallecido a los 89 años. La noticia fue anunciada por su hijo Jeremy Bennett en Facebook, sin especificar la causa de su muerte.

"Lamento decir con el corazón roto que mi mamá falleció el fin de semana", escribió Bennett. "Gracias por ser una roca inamovible que me guio por la vida. Intentaré honrar tu memoria mientras viva".

Nacida en Nueva York en diciembre de 1933, Hubbard estudió en el Radcliffe College, donde se licenció con honores en 1955. Prosiguió su formación teatral en la Royal Academy of Dramatic Art (RADA) de Londres, donde fue la primera estadounidense en recibir la medalla de plata de la escuela, en la que se graduó en 1957.

Comenzó su carrera televisiva en 1962 como Anne Fletcher en la telenovela Guiding Light, y al año siguiente interpretó a Carol Kramer en The Edge of Night. En 1964 se incorporó a The Doctors, donde permaneció cinco años. Volvió para interpretar el papel de 1970 a 1977, y de nuevo de 1981 a 1982. Ganó dos premios Daytime Emmy, uno en 1974 por su papel de la doctora Althea Davis en The Doctors, y ottro por interpretar a Edith Wilson en la TV Movie First Ladies Diaries.

En 1970, Hubbard debutó en la gran pantalla en la película dramática nominada al Oscar Nunca canté a mi padre, junto a Melvyn Douglas y Gene Hackman. También participó en La campana de cristal (1979) y Gente corriente (1980).

Elizabeth Hubbard en la serie diurna 'The Doctors'

En 1984, se incorporó a As the World Turns donde estuvo inicialmente 15 años. En 1999, Hubbard abandonó la serie debido a un desacuerdo sobre la dirección del personaje, pero el nuevo productor ejecutivo la convenció para que regresara unos meses más tarde.

En 2005 protagonizó un episodio especial en el que a su personaje se le diagnosticó un cáncer. Apareció en el episodio del 50 aniversario de la serie, en abril de 2006, y permaneció en la serie hasta su último episodio, en septiembre de 2010. En total participó en 1975 episodios.

Hubbard también tuvo algunos papeles en episódicos en series del primetime como Ley y Orden, The Treatment y Life on Mars. Más recientemente, Hubbard apareció interpretando al personaje Eva Montgomery en la serie dramática digital Anacostia, que le valió una última nominación al Daytime Emmy en la edición de 2016.

