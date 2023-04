Muere Michael Lerner, actor nominado al Oscar por 'Barton Fink', a los 81 años

Michael Lerner, actor nominado como mejor secundario en los premios Oscar de 1992 por la película Barton Fink de los hermanos Coen, ha fallecido a la edad de 81 años. La noticia fue confirmada por su sobrina, la actriz Sam Lerner, en su cuenta personal de Instagram.

Nacido en 1941 en Brooklyn, hizo su primera aparición en televisión a los 13 años en un programa de trivia de la televisión local. Durante sus años de universidad interpretó a Willy Loman en una producción de Muerte de un viajante, experiencia que le convenció de que quería ser actor, y no profesor de inglés, como había sido su plan hasta ese momento.

"Anoche perdimos una leyenda", escribió Sam Lerner. "Es difícil expresar con palabras lo brillante que fue mi tío Michael y lo influyente que fue para mí. Sus historias siempre me inspiraron y me hicieron enamorarme de la actuación. Era el tipo más guay, más seguro y talentoso, y el hecho de que fuera mi sangre siempre me hará sentir especial".

"Todos los que lo conocen saben lo loco que estaba, de la mejor manera", continuó su sobrina. "Tengo mucha suerte de haber pasado tanto tiempo con él, y todos tenemos suerte de poder seguir viendo su trabajo el resto del tiempo. RIP Michael, disfruta de tus puros cubanos ilimitados, cómodas sillas y un maratón de películas sin fin". No se revelaron más detalles sobre la causa de su muerte.

Después de graduarse en el Brooklyn College y en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres, Lerner comenzó su larga carrera como actor a finales de los años 1960 en el American Conservatory Theater de San Francisco.

En 1970 hizo su debut en el cine en la película Alex in Wonderland, junto a Donald Sutherland. A este papel le siguieron varios como secundario en películas como El candidato con Robert Redford, St. Ives con Charles Bronson o El cartero siempre llama dos veces, con Jack Nicholson y dirigida por David Mamet.

Durante la década de los 70 combinó su trabajo en cine con episódicos. Fue estrella invitada en series como The Brady Bunch, The Odd Couple, M*A*S*H y The Rockford Files. En 1974 interpretó al secretario de prensa del presidente John F. Kennedy, Pierre Salinger, trabajó en lel docudrama The Missiles of October.

Michael Lerner en 'Glee'.

En 1991 interpretó al productor de cine Jack Lipnick (basado en el legendario magnate del cine Louis B. Mayer) en Barton Fink, una actuación por la cual fue nominado a los Premios Oscar como mejor actor de reparto. En 1998, participó en la película Godzilla, interpretando al alcalde de Nueva York.

Algunos trabajos posteriores incluyen la comedia navideña Elf (2003) y Poster Boy (2004). Lerner se mantuvo en activo hasta 2019, participando en series como Ley y orden: Unidad de víctimas especiales, Entourage, The Good Wife o Glee, en donde apareció en cinco episodios; así como en películas como X-Men: Días el futuro pasado.

