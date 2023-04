Disney también modificó la banda sonora de 'La sirenita': ahora será más inclusiva y feminista

Es importante tener en cuenta que ambas canciones se escribieron para la banda sonora entre 1987 y 1989, y que habiendo pasado más de 30 años, es posible que necesiten ser revisadas para reflejar en pantalla los avances que ha hecho la sociedad y que los niños de hoy en día sean partícipes de los mismos.

Fuente de polémicas

Aunque todavía falten unas semanas para su estreno, La sirenita ya se ha convertido en una de las películas más polémicas de los últimos años. Desde el primer momento en el que se desveló la puesta en marcha de este remake, el largometraje fue objeto de numerosos debates, la mayoría de ellos centrados en el hecho de que la protagonista no fuese exactamente igual que la que recordábamos de la versión animada.

Sin embargo, aunque muchas personas se mostraran en contra de los cambios adoptados, la actriz protagonista decidió no darle más importancia a la intolerancia y a las reacciones racistas. En su lugar, contó cómo fue hablar con sus abuelos sobre cómo superar ese odio.

"Fue algo inspirador y hermoso escuchar sus palabras de aliento, diciéndome, 'No entiendes lo que esto está haciendo por nosotros, por nuestra comunidad, por todas las niñas negras que se van a ver reflejadas en ti'", decía Bailey. "Quiero que la niña que hay en mí y las niñas como yo que están viendo esto sepan que son especiales y que deberían ser una princesa en todos los sentidos. No hay razón para que no lo sean".