'Stranger Things' tendrá una serie animada en Netflix que continuará desarrollando la franquicia

Stranger Things terminará con el estreno de su quinta temporada, pero su universo seguirá expandiéndose. Después de anunciarse un spin-off, Netflix ha dado luz verde a una nueva serie de animación, ambientada en el mundo creado por los hermanos Duffer.

Aún se desconoce cuál será la trama de esta nueva ficción u otros detalles sobre el proyecto, pero sí que se ha confirmado que estará producida por los Duffer y por Eric Robles de Flying Bark Productions, creador de otras producciones animadas como Random! Cartoons, Fanboy & Chum Chum y Glitch Techs. Junto a los hermanos Duffer y Eric Robles, la serie también cuenta con Shawn Levy y Dan Cohen de 21 Laps.

"Siempre soñamos con un Stranger Things animado y que siguiera la línea de los dibujos animados que veíamos los sábados por la mañana y con los que crecimos, y ver este sueño hecho realidad es absolutamente emocionante", dijeron Matt y Ross Duffer en un comunicado. "No podríamos estar más impresionados por lo que Eric Robles y su equipo han creado: los guiones y las ilustraciones son increíbles, ¡y estamos ansiosos por compartir más con vosotros! La aventura continúa", añadieron.

El futuro de 'Stranger Things'

Gaten Matarazzo y Finn Wolfhard en ‘Stranger Things’

Además de la recién anunciada serie de animación, Stranger Things también tendrá un spin-off, aunque según sus creadores "no será sobre Eleven, Steve, Dustin ni ningún otro personaje" y "será 1000% diferente".

Según Matt y Ross Duffer, las ideas que tienen no tienen nada que ver con los personajes a los que ya conocemos. "He leído estos rumores de que habrá un spin-off de Eleven, que habrá un spin-off de Steve y Dustin o derivados", dijeron. "Ya lo hemos hecho. Hemos pasado no sé cuántas horas explorando todo eso. Será muy diferente", aclararon.

Mientras se desvelan más detalles sobre el futuro de la que podría considerarse como franquicia, los hermanos Duffer siguen sumando proyectos a sus planes de futuro, incluyendo otras historias que nada tienen que ver con la serie de fantasía ambientada en los años 80.

Lo último que se sabe de los creadores es que, junto a sus proyectos relacionados con la ficción estrella de la plataforma, están desarrollando junto a Netflix una adaptación en acción real del anime Death Note para Netflix y otra de The Talisman, la obra de Stephen King, junto a Amblin Entertainment de Steven Spielberg y Paramount Television.

La precuela confirmada

Aunque no vaya a haber más aventuras de Eleven, Dustin o Steve fuera de Stranger Things, hay un personaje de la serie que tendrá su propio spin-off, aunque no será en Netflix.

Según desveló Variety, la plataforma también prepara una obra de teatro sobre la serie que se estrenará en West End de Londres a finales de este año. La obra se titula Stranger Things: The First Shadow, está ambientada en 1959 y la protagoniza una versión más joven de Hopper (David Harbour).

La escritora y coproductora ejecutiva de la serie Kate Trefry es la que firma el guion, creado a partir de una historia original que los hermanos Duffer ayudaron a desarrollar.

