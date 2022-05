Vuelve 'Daredevil': Disney+ prepara una nueva serie con el personaje de Marvel que recuperó de Netflix

Las series de la colección de The Defenders de Netflix se incorporaron al catálogo de Disney+ de Estados Unidos en marzo (en España lo harán el 29 de junio), pero la recuperación de estas licencias no estaba destinada a ser un simple fondo de armario. Así lo confirma el anuncio de una nueva serie de Daredevil, con el que la compañía avanza que va a sacarle partido a los personajes de Marvel que han vuelto a su poder.

Este anuncio no toma por sorpresa a los espectadores de Spider-Man: No Way Home, que vieron un pequeño cameo del actor Charlie Cox en el papel del abogado Matt Murdock, una oportunidad que Marvel aprovechó para introducir al personaje en su universo cinematográfico y, de paso, familiarizar a los seguidores de las películas que no vieron las series de Netflix con esta versión del personaje.

Qué se sabe de la nueva 'Daredevil'

Los detalles concretos de este nuevo proyecto adelantado en exclusiva en Variety aún son escasos, Por ahora ya es oficial que serán Matt Corman y Chris Ord (Covert Affairs, The Brave, The Enemy Within) los encargados de escribir los nuevos guiones que, según informa The Hollywood Reporter, será una nueva historia que tendrá en cuenta la anterior.

Aunque no se ha dicho nada al respecto, es de esperar que junto a Cox también regrese Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk (Kingpin), ya que lo vimos interpretar nuevamente al personaje en la serie Ojo de Halcón el invierno pasado.

Los protagonistas de 'The Defenders' en Netflix.

¿Habrá continuación del resto de series del universo 'The Defenders' de Netflix?

Actualmente no hay novedades sobre Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist o The Punisher, pero su ausencia no es significativa de ninguna manera. Daredevil siempre fue la serie de Marvel más popular de Netflix, y un nombre que, a diferencia del resto, es familiar para el público en general por la película que en su momento protagonizó Ben Affleck. El movimiento lógico es empezar esta nueva etapa en Disney+ con Matt Murdock.

Si tal como afirma The Hollywood Reporter, la nueva serie de Daredevil tendrá en cuenta de alguna forma y en términos generales lo ocurrido en las temporadas que vimos en Netflix, así mismo podrá recuperar los personajes de Krysten Ritter y Mike Colter, para introducirlos en este o cualquier otro proyecto cinematográfico o televisivo de los múltiples que tiene en marcha.

