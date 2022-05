Nuevo tráiler del ‘Elvis’ de Baz Luhrmann con Austin Butler y Tom Hanks a horas de su estreno en Cannes

El australiano Baz Luhrmann pisará mañana la alfombra roja del Festival de Cannes para presentar al mundo Elvis, su primera película desde la personal adaptación del clásico El gran Gatsby que inauguró el festival francés en 2013. Para celebrar que solo queda un mes para que el primer biopic en la del visionario director de Moulin Rouge llegue a los cines, Warner Bros. ha lanzado un nuevo tráiler de un biopic protagonizado por el desconocido Austin Butler y el veterano Tom Hanks.

Solo faltan unas horas para descubrir la reacción de los críticos desplazados a Cannes. La familia de Elvis ya ha mostrado su apoyo público a la película. Aprovechando su paso por el festival francés para presentar su aplaudido debut como directora, War Pony, la actriz Riley Keough contó que ya la había visto con su madre, Lisa Marie Presley, y su madre, Priscilla Presley. "Fue una experiencia muy emocional. Es algo muy intenso cuando ves la historia de tu familia", explicó durante un encuentro de las charlas Women in Motion. "La primera película que me hizo querer dedicarme a hacer películas fue Moulin Rouge, con 12 años. Fue un verdadero honor saber que Baz estaba haciendo esta película. No era como si desconfiara de Baz de ninguna manera, pero eres protector con tu familia".

La película explora la vida y la música de Elvis Presley a través del prisma de su complicada relación con el coronel Tom Parker, su enigmático mánager. La historia profundiza en la compleja dinámica que existía entre Presley y Parker que abarca más de 20 años, desde el ascenso de Presley a la fama hasta su estrellato sin precedentes, en el contexto de la revolución cultural y la pérdida de la inocencia en Estados Unidos. Y en el centro de ese periplo está Priscilla Presley, una de las personas más importantes e influyentes en la vida de Elvis.

Antes de convertirse en el rey del rock, Butler solo había aparecido en películas como Érase una vez en Hollywood y una multitud de producciones estrenadas directamente en Disney Channel. A pesar de ser el menos conocido de los aspirantes, el actor de ahora 30 años (tenía 27 cuando fue elegido por Luhrmann) se impuso en un multitudinario casting por el que pasaron nombres como Ansel Elgort, Miles Teller, Aaron Taylor-Johnson y Harry Styles.

La incesante campaña promocional en televisiones y YouTube dejan claro que Warner Bros. quiere que Elvis sea su Bohemian Rhapsody. La película basada en la vida de Freddie Mercury y sus hazañas al frente del grupo Queen es la biografía más taquillera en la historia del cine, superando los 900 millones de dólares en todo el mundo. El Oscar al mejor actor para Rami Malek fue una de las cuatro estatuillas doradas que consiguió el último gran éxito de 20th Century Fox antes de la compra del estudio por parte de Disney.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan