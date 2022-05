Rosie Perez, una latina en Hollywood: “Una serie como 'Now & Then' es lo que he perseguido toda mi carrera”

Zeljko Ivanek y Rosie Perez aparecen en las dos líneas temporales de 'Now & Then', la primera serie española de Apple TV+.

Rosie Perez y Zeljko Ivanek nunca habían visto una serie de Bambú cuando recibieron la llamada de Ramón Campos para participar en Now & then, la primera producción española de Apple TV+. “Vi Velvet antes de aceptar la oferta. Quería conocer cómo trabajaban, cuál era su estilo y qué clase de historias contaban. Me convencieron”, reconoce la auxiliar de vuelo a la fuga en la serie de HBO Max The Flight Attendant y nominada al Oscar por Sin miedo a la vida, de Peter Weir.

“Era consciente de la reputación de la productora”, insiste su compañero de reparto, ganador del Emmy por su interpretación de abogado corrupto con conciencia en la primera temporada de Daños y perjuicios. “Yo también estuve viendo Velvet antes del rodaje. Se notaba que se habían dejado el dinero para hacer una buena producción, era una serie muy cuidada”.

Los veteranos actores son los únicos miembros del reparto de Now & then que aparecen en las dos líneas temporales de una serie que retrata cómo las vidas de un grupo de amigos de la universidad cambian para siempre cuando uno de ellos muere en circunstancias sospechosas después de un fin de semana de fiesta. 20 años después, los cinco supervivientes se reúnen por una amenaza que pone en riesgo sus mundos aparentemente perfectos.

La actriz puertorriqueña, una de las primeras voces en reivindicar una mayor presencia de actores latinos en Hollywood desde su descubrimiento a las órdenes de Spike Lee en la película de culto Haz lo que debas, interpreta a Flora, la agente de policía al frente de la investigación de dos casos que tienen como sospechosos al mismo grupo de amigos. En el año 2000 era una investigadora que se enfrentaba a su primer caso junto a su superior, Sullivan, el personaje que interpreta Ivanek en la ficción. SERIES & MÁS habló con ellos en exclusiva.

Flora y Sullivan tienen una dinámica muy interesante en la serie. ¿Cómo veis esta relación?

Zeljko Ivanek: Me gustaba lo mucho que evoluciona la relación desde que se conocen cuando empiezan a investigar juntos el caso del accidente. Poco a poco su dinámica cambia y Sully se convierte en una especie de mentor para ella, hasta el punto que se da cuenta de que él también aprende cosas de Flora porque son los instintos de ella los que hacen que avance el caso. Sully está algo distraído por lo que está pasando con su mujer y Flora es la que tome las riendas de la investigación, aunque él esté al mando. Lo que más me gusta es que cuando llegamos al presente nos damos cuenta de que esa dinámica se ha transformado claramente en una relación de amistad que va más allá del trabajo. Incluso podría decirse que hay cierta dependencia. A pesar de que Sully se ha retirado Flora sigue acudiendo a él. Mi mujer ya no está y la conexión personal más importante que me queda es ella. Es muy interesante ver cómo esa relación evoluciona.

Rosie Perez: Estoy de acuerdo, pero añadiría un detalle importante: Flora no tiene familia. Cuando van pasando los episodios descubrimos que ella tiene una conexión muy importante con él, aunque seguramente no sea consciente de ello. Pasa de forma orgánica, y todo se acelera cuando le visita en su casa y descubre lo que pasa con su mujer enferma. A partir de ahí todo cambia.

Zeljko, ya habías estado en otro thriller que jugaba con las líneas temporales y la dosificación de información. ¿Que te gustaba de Now & then que no estuviera en Daños y perjuicios?

Zeljko: Creo que lo más interesante era precisamente esa estructura narrativa que estaba viajando constantemente adelante y atrás en el tiempo. Me interesa mucho cómo ambas líneas temporales se alimentaban mutuamente. A la audiencia le permite acompañar a los personajes durante más tiempo, pero también descubrir cosas de cada historia que tienen consecuencias indirectas en la otra. También me llamaba la atención la dosificación de la información y cómo a veces se esconden detalles de la audiencia para jugar con el suspense. El viaje de los personajes es clave también, porque ves cómo los acontecimientos del pasado influyen en las personalidades y las acciones del presente.

Zeljko Ivanek y Rosie Perez llevan la investigación de 'Now & Then'.

Rosie, has sido una defensora de la representación latina en Hollywood durante décadas. ¿Qué se siente al formar parte de una serie como esta?

Rosie: Estoy en éxtasis y muy emocionada de que exista una serie como esta. Me pareció muy inteligente que desde el principio el marketing de la serie decidiera explotar el aspecto multicultural de la serie. Lo que más me gusta es que podrías eliminar la nacionalidad o la raza de los personajes y seguiría funcionando. Eso es lo que he perseguido durante toda mi carrera. Quería ver historias protagonizadas por seres humanos sin que importara de dónde fueran. Que encima cada uno sea de diferentes países es la guinda del pastel. Creo, de verdad, que la serie va a gustar mucho. Fue muy emocionante cuando esta mañana nos juntamos para hacernos las fotos de prensa. Lo habíamos conseguido. Now & then ya era real. Es importante que exista una serie como esta.

¿Cómo ha sido trabajar con Gideon Raff, una elección sorprendente para el proyecto que no había trabajado nunca con Bambú o en español?

Rosie: Para mí que Gideon estuviera en el proyecto fue una de las razones principales para querer hacer la serie. Me moría de ganas de trabajar con Gideon Raff. Recuerdo ver Homeland y pensar vale, tengo que trabajar con la persona que ha hecho esto. Creo que es muy fácil trabajar con él. También muy desafiante. Lo que aprecio de él es que entre los tres nos tomamos muy en serio el trabajo, empezando por el proceso de ensayos. Los dos venimos de un entorno teatral y aplicamos una forma de trabajo muy similar. Fue fantástico. Cuando me ofrecieron el personaje les insistí en que no quería hacer la serie si mi personaje no tiene un arco de desarrollo, una historia de orígenes y un viaje interesante…. Entre todos trabajamos hasta llegar a lo que se ve ahora en pantalla.

Zjelko: Yo había visto Prisoners of War, la serie que inspiró Homeland. Me llamó mucho la atención lo precisa que era la construcción de los personajes, de la estructura y de la historia, pero sobre todo en los personajes. Aplicar eso a una historia como esta fue lo más interesante de un relato de suspense como Now & Then. No podíamos limitarnos a crear un misterio, también teníamos que cuidar quiénes eran estos personajes y cómo les afectaba todo lo que pasaba. Él estaba muy interesado en eso y nos dejamos guiar por él en el proceso.

Zeljko Ivanek y Rosie Perez en 'Now & Then'.

Ramón Campos ha hablado de cómo querían evitar la versión más turística de Miami. ¿Cómo fue filmar allí?

Zjelko: Yo no conocía Miami particularmente, así que todo fue nuevo para mí. Ramón nos contó que quería evitar los clichés, los colores que se asociaban históricamente a la ciudad y los lugares comunes en general. Creo que da una visión muy interesante de Miami, y se siente como una mirada más interna que si fuera simplemente la visión de un turista. Se preocupó mucho también por hacer un retrato auténtico del choque de diferentes culturas latinas. Creo que es muy interesante escoger una ciudad como Miami para ambientar esta historia, porque todo el mundo viene de un lugar distinto. Ver esas variaciones en la cultura y en el lenguaje fue otro aliciente. Mientras intentas descubrir qué pasó en los dos casos, también disfrutas de un viaje cultural a otro mundo. Formar parte de algo así fue muy interesante.

El último episodio termina en cliffhanger. ¿Te han dicho los guionistas la identidad de la persona que ve Flora?

Rosie: ¡No! Le supliqué a Gideon que me lo contara, una y otra vez. Para conseguir diferentes reacciones me decía un nombre distinto cada vez. Cuando terminé el rodaje le volví a insistir, “venga, ¿quién es entonces?”. ¡Y no me lo dijo!

Los tres primeros episodios de 'Now & Then' se estrenan en Apple TV+. Los cinco capítulos restantes se estrenarán a razón de uno por semana todos los viernes.

