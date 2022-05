Crítica: 'Now & Then', Apple TV+ peca de conservadora con un thriller sin la chispa de sus series internacionales

No es de extrañar que Apple TV+ haya recurrido a Bambú para su primera producción española: Now & Then. Con la excepción de HBO Max, esa ha sido la hoja de ruta que han seguido las plataformas desde el inicio de la revolución del streaming. Netflix inauguró su producción de series en España con Las chicas del cable. Movistar Plus+ reactivó con Velvet Colección su apuesta por la ficción años después de su experimento aislado con Crematorio. Amazon Prime Video estrenará en 2022 su tercer contenido original en España, Un asunto privado, mientras que Starzplay ya está colaborando con Bambú en Nacho, una industria XXL.

No se puede culpar a los ejecutivos de querer jugar sobre seguro al dar sus primeros pasos en la producción propia de contenidos. En Bambú nacieron productos como Gran Hotel, Gran Reserva, Bajo sospecha, Velvet y Fariña. La extraordinaria adaptación del libro de Nacho Carretero es, sin embargo, una rara avis que rompió con la acomodada, eficaz y previsible fórmula de los culebrones de lujo que han convertido a la compañía gallega en una de las productoras más exitosas de la industria.

Now & Then no encaja a priori en el modus operandi de una plataforma que parece más preocupada por hacer buenos contenidos que en llegar al gran público. La israelí Perdiendo a Alice era un gozoso thriller hitchcockiano que exploraba la enfermiza relación entre una directora de cine en crisis y una joven guionista obsesionada con ella. Teherán se atrevió a explorar la tensa relación entre Irán e Israel desde un vibrante thriller que muchos compararon con Homeland. La épica Pachinko abrazaba una escala gigantesca al atreverse a contar la historia de una familia de inmigrantes coreanos a través de varias generaciones y países.

Para su estreno en España, Apple se ha conformado con un entretenido y perezoso punto de encuentro entre Pequeñas mentirosas, Sé lo que hicisteis el último verano y Reunion (un delicioso placer culpable que Fox canceló en 2005 antes de resolver su misterio). Now & Then es la historia de un grupo de mejores amigos de la universidad que ven cómo sus vidas cambian para siempre un fin de semana de celebración que termina con uno de ellos muerto en un accidente de tráfico. 20 años después, los cinco restantes se reúnen a regañadientes debido a una amenaza que pone en riesgo sus mundos aparentemente perfectos.

Lo más interesante de la inesperada colaboración de Bambú con Gideon Raff (el creador de Prisoners of War, el formato que inspiró Homeland, y de un sinfín de series que le han convertido en uno de los grandes referentes de la potente ficción israelí) es la decisión de comprometerse con su narración a dos tiempos (la trama del pasado no se limita a alimentar el presente a través de flashbacks) y ambientar sus intrigas en Miami, ese crisol de culturas en el que se encuentran Estados Unidos, España y Latinoamérica.

Más allá de sus derivas cercanas al culebrón, la creación de Ramón Campos y Gema R. Neira esconde en sus intrigas algunos apuntes sobre el determinismo de unos personajes que se creen condenados por un accidente que pasó hace veinte años (optando por ignorar el peso de sus decisiones vitales en el rumbo de sus existencias actuales) y la diferencia de clases en un lugar que es cuna de la inmigración, la desigualdad económica y del racismo contra los latinos en Estados Unidos.

'Now and Then' transcurre en dos lineas temporales.

Hay algo emocionante en la decisión de Now & Then de explotar el potencial de lo latino en un país en el que residen más de 60 millones de hispanos y que, sin embargo, Hollywood sigue relegando a un segundo plano. También es poético que la serie cuente en su reparto con la siempre brillante Rosie Perez (una robaescenas con su papel como la policía al frente de dos investigaciones, una en el pasado y otra en el presente, que comparten sospechosos), una actriz que lleva tres décadas reivindicando un mayor foco para la comunidad latina.

En la primera producción en español de Apple (el inglés está reservando básicamente para los agentes que interpretan Perez y un desaprovechado Zeljko Ivanek) aparecen un reparto de actores de diferentes países (desde nuestra Maribel Verdú a Marina de Tavira, la madre de Roma, pasando por Soledad Villamil y Manolo Cardona) que convierten a Now & Then en una celebración de lo hispano y un culebrón de lujo.

A pesar del desfile de estrellas, entre el grupo de amigos protagonistas solo José María Yazpik (en versión adulta) y Darío Yazbek (en la línea temporal del pasado) tienen a su alcance un personaje interesante con el que explorar las inseguridades, dudas existenciales y ecos del pasado que aspira a retratar el thriller con su relato intergeneracional. Las ambiciones políticas, su matrimonio con una suerte de Lady Macbeth a pequeña escala y la mezcla de miedo y culpa que persigue al aspirante a alcalde de Miami desde su juventud elevan por momentos una serie que también peca de conservadora en la construcción de su mapa de personajes.

Željko Ivanek y Rosie Perez llevan la investigación de 'Now and Then'.

No hay mucho más que rascar en un cóctel tan entretenido como poco original. Now & Then es, al mismo tiempo, exactamente lo que podíamos esperar de una factoría de thrillers tan eficaces como a menudo impersonales y un paso atrás para una plataforma que se ha convertido en tiempo récord en el hogar de algunas de las mejores series de la televisión. Esperemos que Bambú y Starzplay sí se suelten la melena con su biopic sobre Nacho Vidal.

Los tres primeros episodios de 'Now and Then' se estrenan en Apple TV+. Los cinco capítulos restantes se estrenarán a razón de uno por semana todos los viernes.

