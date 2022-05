'Now & Then': Así unió Apple TV+ a los creadores de 'Velvet' y 'Homeland' para su primera serie española

Apple TV+ se estrena en las series españolas con Now & Then, el fruto de la inesperada alianza entre Bambú Producciones y Gideon Raff. Si no te suena su nombre, lo hará su obra más famosa: el director y guionista israelí es el creador de Prisoners of War, la serie en la que está basada Homeland.

¿Qué pasa cuando se cruzan los caminos de uno de los autores más prestigiosos de la sorprendentemente potente industria audiovisual israelí y la productora más exitosa de España gracias a series como Fariña, Velvet y Las chicas del cable? El resultado acaba de llegar a la plataforma de Apple, donde se pueden ver ya los tres primeros episodios de un thriller creado a cuatro manos por Ramón Campos y Gema R. Neira y que Raff ha dirigido junto al director estrella de Bambú, Carlos Sedes.

"La verdad es que la idea de la colaboración con Gideon fue de Apple", confiesa Neira, guionista, cocreadora y productora del experimento. "Pensaron que podíamos congeniar y hacer un buen equipo. Ha sido una colaboración fantástica que nos ha permitido ver otra manera de hacer las cosas y nos ha ayudado a empujar la narrativa a otro lugar que también era muy interesante".

Los fuegos artificiales aparecen también detrás de las cámaras: en su primera colaboración con Bambú, Maribel Verdú es la representante española de un reparto de all stars hispanohablantes en el que también hay cabida para colombianos (Manolo Cardona), puertorriqueñas (Rosie Perez), mexicanos (José María Yazpik y Marina de Tavira) y argentinas (Soledad Villamil).

A medio camino del Miami del año 2000 y del presente, Now & Then cuenta cómo las vidas de un grupo de amigos de la universidad cambian para siempre cuando uno de ellos muere después de un fin de semana de fiesta. Después de años sin verse, los cinco supervivientes se reúnen por una amenaza que pone en riesgo sus mundos aparentemente perfectos. SERIES & MÁS ha hablado con Ramón Campos y Gideon Raff de una lujosa producción ambientada en dos épocas y rodada en dos idiomas, español e inglés.

Now & then es la primera producción española de Apple. ¿Cómo surgen esas primeras conversaciones, os piden algo concreto desde la plataforma o tenéis libertad para plantear ideas?

Ramón Campos: En realidad cuando una plataforma viene a buscar a Bambú Producciones, viene buscando un tipo de historias. Aunque nosotros hemos hecho muchas historias muy distintas, siempre quieren algo muy concreto. Nos llamaron y nos preguntaron si teníamos alguna serie que pudiera encajarles para arrancar la producción en España. Desde el principio supimos hacia dónde debíamos tirar la serie.

La naturaleza bilingüe y la ambientación en Miami ya estaban en los orígenes de Now & then. Todo empezó porque nosotros viajábamos mucho a Miami, porque teníamos muchas reuniones y mercados ahí. Conocíamos a mucha gente de países de Latinoamérica y de Estados Unidos gracias a todas esas reuniones. Nos dimos cuenta de que no veíamos plasmado en la ficción ese tipo de relaciones y nos pareció muy interesante colocar la acción en ese epicentro.

¿Cómo surge la colaboración con un director ajeno a Bambú como Gideon Raff?

Ramón: Gideon entró en una fase muy inicial del proyecto. Él empezó a trabajar como script advisor [asesor de guion], pero en realidad él es un guionista más de la serie. Se incorporó pronto al proceso, estuvo en la sala de guion con nosotros y daba muy buenas notas de guion. No eran las típicas observaciones de ejecutivo. Lo bueno es que después también quiso hacerse cargo de parte de la dirección de la serie. Fue él el que se decidió que quería lanzarse y venirse para España a trabajar, a vivir y a rodar la serie. ¿Cómo le íbamos a decir que no?

Fue un proceso maravilloso, porque parte de esa multiculturalidad de la que habla la serie, también la hemos vivido colaborando aquí. Todo el mundo conoce las series de Gideon. Nosotros íbamos observando lo que hacía y él lo que hacíamos nosotros desde una perspectiva más latina.

Un accidente de tráfico detona trama de 'Now and then'.

Gideon, ¿qué te llamó la atención de Now & then para querer meterte en un terreno tan ajeno a ti?

Gideon: Hubo dos cosas que me interesaron sobre todo. Me llamó la atención el guion que había escrito el equipo de Ramón y Gema, pero después fue clave conocerles. Me di cuenta de que quería trabajar con ellos y formar parte de la serie. Los temas que aborda la serie me apelaban directamente y cuando leía sus guiones, estaba pegado al asiento deseando saber cómo continuaba. No me llamaba la atención solo la resolución del misterio, sino los propios personajes. Estoy en un momento de mi carrera en el que ya he me dado cuenta de que este trabajo es difícil y quieres trabajar con gente que te cae bien y a la que tienes aprecio. Cuando conoces a gente así, no quieres separarte de ella.

He leído que todo empezó para vosotros con una imagen: un accidente de tráfico y un joven muerto. ¿Qué os sugería esa instantánea?

Ramón: Eso nos daba una idea que tiene mucho que ver con lo que después sería Now &then: en un accidente de tráfico se cambian para siempre las vidas de todos los que están implicados. A partir de ahí nos preguntamos cómo cambiaban y por qué. Empezamos a tirar del hilo y llegamos a la trama que tenemos en la serie. Esa imagen y esa reflexión de que todo puede cambiar en un instante es lo que nos llamó la atención, aunque en el fondo eso es una mentira que nuestros personajes van a ir descubriendo. La realidad es que tu vida cambia en cada momento de tu vida y con cada decisión que tomas. Al mismo tiempo, un accidente es algo que es muy cercano a cualquiera. Todo el mundo en su entorno tiene que ver con una situación así.

Now & then se desarrolla en dos líneas temporales. ¿Cómo influyó eso en el desarrollo de su aspecto visual?

Gideon: Ya desde el principio tuve conversaciones sobre el look de la serie con Ramón, con Carlos Sedes (el otro director de la serie) y con Jacobo Martínez (el director de fotografía de la serie). Entre los cuatro encontramos un lenguaje visual común. Todos queríamos contar la historia de Now & then con la cámara. También desde un punto de vista emocional.

Acordamos que la línea del pasado tendría dos estilos visuales, uno antes del accidente de tráfico y otro después. En esos momentos anteriores a la tragedia queríamos retratar la ingenuidad y el optimismo de la juventud, ese momento cuando te acabas de graduar, tienes todo el mundo a tu alcance y todo es posible. Ahí usamos lentes anamórficas, colores pastel y encuadres muy amplios para subrayar esa esperanza. Después pasa el accidente y el estado de ánimo cambia totalmente. Entonces cerramos los planos para crear una sensación más claustrofóbica y utilizamos colores más saturados para retratar esas emociones descontroladas.

En el presente queríamos dejar claro desde el principio que las vidas de los protagonistas no habían transcurrido como ellos esperaban y deseaban. Ahí rebajamos el uso de los colores saturados, pero a raíz del chantaje empezamos a recuperar esas decisiones visuales que implantamos después del accidente que cambió sus vidas para siempre.

Maribel Verdú representa a España en el reparto de 'Now and then'.

La serie parte de la intriga, pero también habla de la clase. ¿Por qué os parecía que Miami era el lugar adecuado para hablar de este tema?

Ramón: Es un punto de encuentro entre Latinoamérica, Estados Unidos y España. La relación entre Estados Unidos y los latinos tiene cosas en común con lo que pasó aquí con la gente que viene de Filipinas. Desgraciadamente, con la inmigración aparecen las clases sociales. También el racismo hacia determinadas personas. En la ficción casi siempre se narra a los hispanos desde ciertos estereotipos. Nos parecía muy interesante retratar esos contrastes entre la gente rica y la gente pobre, pero también enseñar cómo hay gente que trabaja como cirujano o como políticos. Es una pena, pero todavía es algo que no se suele ver muy a menudo.

Doy por supuesto que no hablas español, Gideoff. ¿Cómo fue la experiencia de dirigir una serie en la que la mayoría de diálogos están en otro idioma?

Ramón: Ahora Gideon se defiende muy bien con el español. Es el mejor estudiante del mundo. Los guiones los traducimos al inglés, pero en cuanto decidió que iba a estar en la serie y que también iba a trabajar como director, no te puedes imaginar cómo se puso a chapar. No puedes decir nada malo de él porque se entera de todo.

Gideon: Creo que lo mejor que tiene nuestra profesión es lanzarse a lo desconocido y sumergirse en diferentes culturas, personas y lugares. Pasar tiempo en España y en Miami con esta gente y aprender más de los diferentes dialectos del español fueron algunas de las cosas maravillosas que me ayudaron a abrir la mente. También fue un desafío, claro, pero sobre todo fue un regalo.

Al principio pensé que si Now & then continuaba sería en formato antología, con un nuevo misterio y otras dos líneas temporales, pero el epílogo del último episodio acaba con un cliffhanger. Apple no deja series a medias. ¿Veríamos un cambio de formato en la segunda temporada?

Ramón: Estamos trabajando en ello. Todavía no sabemos si vamos a tener segunda temporada. Estamos expectantes por ver la reacción del público. Si a la audiencia le gusta, empezaremos a trabajar en la segunda temporada. Si no le gusta, ya te contaré lo que teníamos pensado (ríe). Te llamo y te lo cuento.

Los tres primeros episodios de 'Now & then' ya están disponibles en Apple TV+. Los cinco restantes se emitirán semanalmente los viernes.

