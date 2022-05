Quién es Sophie Brunet en 'The Staircase' y por qué ha sido polémica su aparición en la serie de HBO Max

Juliette Binoche interpreta a Sophie Brunet en 'The Staircase'.

'The Staircase'

The Staircase es uno de los estrenos de la primavera y apunta a estar en las listas de lo mejor del año. Como espectadores, nos ha fascinado su discurso sobre la subjetividad en el género documental, y eso ha sido también la fuente de polémica con los responsables del true crime en el que se basa.

Aunque el caso real es lo suficientemente jugoso, Antonio Campos, creador y director de los episodios, no se limitó a una recreación de los hechos que rodearon la muerte de Kathleen Peterson y el posterior juicio de su marido Michael, sino que también incluyó al equipo documentalista en la narración. El resultado es un apasionante e irresistible ejercicio de metaficción que deconstruye lo documental y el true crime, pero que, inevitablemente, pone en tela de juicio la profesionalidad del director del material original.

"Le dimos a Antonio Campos acceso total y confié en él. Siento que me ha traicionado". Así ha expresado su descontento Jean-Xavier de Lestrade, el director de la docuserie The Staircase que revolucionó el género en 2005, y cuyos derechos de adaptación vendió para la serie de HBO Max que protagoniza Colin Firth. Aunque Lestrade y su productor son introducidos desde el segundo episodio, no ha sido hasta la emisión del cuarto y en vísperas del quinto (disponible hoy en Estados Unidos) cuando saltaron las alarmas del cineasta francés. Os contamos por qué y advertimos que a partir de aquí habrá spoilers hasta el 1x04.

Quién es Sophie Brunet

Juliette Binoche en 'The Staircase'.

Sophie Brunet, el personaje que interpreta Juliette Binoche, es introducido al final del primer episodio como la nueva pareja de Michael Peterson mientras este se prepara para su apelación en 2017, pero no es hasta el cuarto cuando se nos revela quién es realmente.

En la escena de apertura del episodio de esta semana, el equipo documental la entrevista y le hace varias preguntas sobre justicia, objetividad, desde cuándo mantiene una relación con el acusado y cómo se conocieron. Esta última respuesta la dejará para el final, aunque en ese momento aclara que empezaron su relación 12 años antes, "justo cuando acabó el juicio".

Las declaraciones de Sophie se van intercalando durante la hora que dura el episodio, como narración en off de montajes que incluyen el proceso de edición de imágenes del juicio o la secuencia en la que los Peterson hacen una meticulosa puesta en escena de la casa que visitará posteriormente el jurado. En ellas dice frases potentes como "la única manera de acercarnos a la objetividad es reconocer lo subjetivos que somos, porque la objetividad no existe" o "como narradores debemos aceptar que podemos controlar la historia que contamos, pero no cómo será leída".

Reconocer que la objetividad en lo documental se anula en el momento en el que hay un punto de vista (lo cual es, por cierto, innegable) ya es razón suficiente para hacer sentir incómodos a de Lestrade y su equipo, pero el origen de su descontento es, precisamente, la presencia de Sophie Brunet en la narración y lo que implica para la credibilidad de la docuserie original.

El porqué, se nos revela en la secuencia final del episodio. Sophie Brunet fue la montadora de los diez episodios de la docuserie original, y la serie de HBO Max insinúa que Brunet y Peterson iniciaron una relación sentimental por correspondencia mientras ella estaba trabajando en el montaje, y que se mantuvo hasta la secuela rodada en 2017.

De izquierda a derecha: productor, cámara y director del documental en la serie 'The Staircase' de HBO Max.

¿Mantuvo Brunet una relación con Michael Peterson?

Según se nos cuenta en el cuarto episodio, Sophie contactó con Michael en prisión después del juicio. La serie no deja espacio para la interpretación cuando la escuchamos con la voz de Binoche decir estas palabras mientras Peterson lee su carta: "Sigo tu caso esperando la exoneración que mereces. Sé que eres inocente (...) Mientras esperas por tu libertad, tu historia será contada. Yo la contaré por ti".

Cómo afecta este conflicto de intereses el documental es algo que se desarrolla con detalle en el quinto episodio (que veremos en España la próxima semana), por lo que de Lestrade se ha dirigido a HBO Max con la esperanza de que esas insinuaciones desaparezcan del montaje final o que se incluya un disclaimer que deje claro que lo que están viendo los espectadores es ficción.

Tanto de Lestrade como Brunet afirman que la relación entre la montadora y el sujeto del documental comenzó más tarde de lo que sugiere la serie de HBO Max y que terminó antes de que trabajara en los episodios-secuela de Netflix que se estrenaron en 2018. En esas mismas declaraciones reiteran que la prioridad de Brunet como profesional siempre fue respetar la visión del director y atender a la verdad: "Sophie nunca permitió que sus sentimientos afectaran su trabajo", añadió el cineasta francés.

Después de casi 20 años, el caso de la muerte de Kathleen Peterson continúa siendo un misterio, y todo lo que lo rodea una fuente constante de secretos y escándalos que siguen traspasando la pantalla. Estaremos atentos al desenlace de esta historia en la versión de HBO Max.

Los nuevos episodios de 'The Staircase' están disponibles los viernes en HBO Max.

