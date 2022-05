Los estrenos de series más esperados en mayo de 2022: de 'Obi-Wan Kenobi' a 'Stranger Things'

Al igual que ha pasado con el cuarto mes del año, mayo volverá a venir cargado de estrenos potentes. Dos de ellos, el tardío regreso de Stranger Things y el spin-off de Obi-Wan Kenobi, llegarán el mismo día: un viernes 27 de mayo que promete ser histórico.

Antes llegará Conversaciones entre amigos, la adaptación de la primera novela de Sally Rooney (Gente normal) o la primera producción española de Apple TV+ en España: Now and then.

Entre las novedades que veremos este mes en las plataformas de streaming, podremos disfrutar en pantalla de estrellas como Colin Firth, Claire Danes, Tom Hiddleston, Javier Cámara o Maribel Verdú. Detrás de cámaras destacan nombres como Sally Rooney y los creadores de Hierro, que están de vuelta con Rapa.

Estas son las siete series a las que hay que seguirles la pista en las próximas semanas.

'The Staircase' (HBO Max)

Fecha de estreno: 6 de mayo

The Staircase puede presumir de uno de los repartos más espectaculares de la televisión: el matrimonio ficticio formado por Colin Firth y Toni Collette estará acompañado por, atención, Michael Stuhlbarg, Juliette Binoche, Dane DeHaan, Rosemarie DeWitt, Patrick Schwarzenegger, Sophie Turner y Parker Posey, entre otras. Antonio Campos (Christine) es el máximo responsable de una adaptación en clave de ficción de un crimen que ya ha sido analizado hasta el último detalle por los aficionados del true crime. En The Staircase el misterio empieza cuando el escritor Michael Peterson, afligido por la muerte de su esposa que cayó por una escalera, es acusado de asesinarla.

'La serpiente de Essex' (Apple TV+)

Fecha de estreno: 13 de mayo

Apple TV+ suma y sigue en una primavera cargada de estrenos para todos los gustos. Claire Danes (Homeland) y Tom Hiddleston (Loki) vuelven a la televisión con registros completamente nuevos. La Serpiente de Essex sigue a la viuda londinense Cora Seaborne cuando se muda a Essex para investigar las noticias de avistamientos de una criatura mitológica. Cora crea un improbable vínculo con el vicario de la aldea pero, cuando ocurre una tragedia, los lugareños la acusan de atraer a la criatura. Frank Dillane, Clémence Poésy y Hayley Squires acomañan a la pareja en una miniserie de época dirigido por Clio Barnard (Ali & Ava).

'Conversación entre amigos' (HBO Max)

'Conversaciones entre amigos'.

Fecha de estreno: 15 de mayo

Normal People fue una de las grandes sorpresas seriéfilas del 2020, consagrando a Sally Rooney como una de las voces más personales y aclamadas de su generación. Tras el éxito de su adaptación, era inevitable que la industria se fijara en sus otros libros para llevarlos a la pantalla. Conversaciones entre amigos es el primer relato publicado de la autora britanica. Frances tiene poco más de 20 años y vive en Dublín, donde asiste al Trinity College con su mejor amiga, Bobbi. Las grietas comienzan a aparecer en su relación cuando se hacen amigas de la exitosa escritora Melissa y de su esposo Nick, que es actor, y comienzan a pasar más tiempo con la pareja. A medida que Frances se encuentra en una intensa aventura con Nick, su amistad con Bobbi y su sentido de sí misma se ven desafiados. Joe Alwyn, Jemima Kirke, Sasha Lane y Alison Oliver les dan vida en uno de los grandes fichajes de HBO Max.

'Rapa' (Movistar Plus+)

Fecha de estreno: 19 de mayo

El equipo de Hierro está de vuelta con un nuevo misterio que cambia Canarias por Galicia. Amparo Seoane, la alcaldesa de Cedeira y la mujer con más poder de la zona, es asesinada. Investigar el crimen va a convertirse en una obsesión para Maite, sargento de la guardia civil, y para Tomás, único testigo del asesinato. En palabras de sus creadores, Pepe Coira y Fran Araújo, "Rapa es un thriller. Es la historia de un crimen, y de las razones por las que alguien mata y por las que alguien investiga". Javier Cámara y Mónica López protagonizan una serie presentada en el último Festival de Málaga y que pondrá sus seis episodios a disposición de la audiencia en el mismo día de su estreno.

'Now and then' (Apple TV+)

Fecha de estreno: 20 de mayo

Apple TV+ se estrena en la producción en España con Now and Then, un thriller rodado en inglés y en español que explora las diferencias entre las aspiraciones juveniles y la realidad de la vida adulta. Bambú Producciones (Velvet, Las chicas del cable) está detrás de una historia que cuenta cómo las vidas de un grupo de amigos de la universidad cambian para siempre tras un fin de semana de fiesta que acaba con uno de ellos muerto. Ahora, 20 años después, los cinco restantes se reúnen, muy a su pesar, cuando una amenaza pone en riesgo sus vidas aparentemente perfectas. El reparto incluye a las nominadas al Oscar Marina de Tavira y Rosie Pérez, José María Yazpik, la española Maribel Verdú, Manolo Cardona, Soledad Villamil, y Željko Ivanek, entre otros. Ramón Campos, Teresa Fernández-Valdés y Gema R. Neira son sus creadores.

'Obi-Wan Kenobi' (Disney+)

Fecha de estreno: 27 de mayo

Ewan El actor McGregor volverá a convertirse en el legendario Obi-Wan Kenobi tras colgar el sable láser con La venganza de los Sith en 2005. La historia arranca diez años después de los dramáticos acontecimientos del episodio III de la saga de los Skywalker, cuando Kenobi sufre su mayor derrota: el fin de la República y la caída al lado oscuro de su mejor amigo y aprendiz Jedi, Anakin Skywalker, que se convirtió en el malvado Darth Vader. Obi-Wan Kenobi contará con Deborah Chow detrás de las cámaras, directora de dos episodios de la primera temporada de The Mandalorian. Hayden Christensen regresará al universo galáctico para interpretar a Darth Vader. También repetirán Joel Edgerton y Bonnie Piesse como los tíos de Luke Skywalker, Owen y Beru.

'Stranger Things' - Temporada 4 (Netflix)

Fecha de estreno: 27 de mayo

Stranger Things regresará por fin tras tres años sin nuevos episodios de una de las series estrella de Netflix. La serie de los hermanos Duffler tendrá que explicar de dónde ha salido el demogorgon que vimos en la secuencia final de la temporada anterior, qué ha pasado con Hooper para acabar en una suerte de gulag en Rusia, o qué son esos niños que acabamos de ver por primera vez en una promo que insinúa que Eleven no es la única con esas habilidades sobrenaturales. Con un guiño a una de las frases más eternas del cine ("Ya no estamos en Kansas", de El mago de Oz), Stranger Things confirmaba en otro trailer que, por primera vez en su historia, las tramas saldrían de Hawkins, el ficticio pueblo de Indiana que alberga los horrores de la serie ochentera.

