Del fútbol de 'Ted Lasso' al golf con Owen Wilson: Apple TV+ encarga una nueva comedia deportiva

Apple TV+ tiene una nueva comedia ambientada en el mundo del deporte en marcha. Tras el éxito de la ganadora del Emmy Ted Lasso, la plataforma ha encargado diez episodios de una serie relacionada con el golf, que estará protagonizada por Owen Wilson.

El proyecto, aún sin título, está creado por Jason Keller, guionista de Le Mans '66, la película sobre automovilismo que protagonizaron Matt Damon, Christian Bale y John Bernthal en 2019.

Según la descripción oficial que ha publicado Variety, Wilson interpretará a Pryce Cahill, "un exgolfista profesional cuya carrera descarriló prematuramente hace 20 años. Tras ser despedido de su trabajo en una tienda de artículos deportivos de Indiana y ser abandonado por su mujer, Pryce apuesta todo a un problemático fenómeno del golf de 17 años".

Keller y Wilson son productores ejecutivos de la serie. La dirección correrá a cargo de Jonathan Dayton y Valerie Faris (Pequeña Miss Sunshine, Fleishman está en apuros).

Wilson protagonizó en televisión recientemente la serie de Marvel para Disney+ Loki, que estrenó su segunda temporada en 2023. También prestó su voz a la serie de animación Cars on the Road, retomando el papel de Rayo McQueen de la franquicia cinematográfica de Pixar Cars.

Tom Hiddleston y Owen Wilson en 'Loki'

En la gran pantalla es conocido por sus colaboraciones con Wes Anderson, con el que obtuvo una nominación al Oscar en 2002 al mejor guión original por The Royal Tennenbaums, de la que también fue protagonista. The Life Aquatic, Bottle Rocket y The Darjeeling Limited, El Gran Hotel Budapest y The French Dispatch son otros de los títulos en los que ha colaborado con el director.

Otros de sus créditos cinematográficos incluyen Zoolander, Starsky y Hutch y Midnight in Paris.

Le Mans' 66, también conocida como Ford vs. Ferrari, el último proyecto de Keller, se centra en un excéntrico y decidido equipo americano de ingenieros y diseñadores, liderados por el visionario automovilístico Carroll Shelby (Damon) y su conductor británico Ken Miles (Bale). Henry Ford II y Lee Iacocca les dan la misión de construir desde cero un nuevo automóvil con el fin de derrocar el dominio de Ferrari en el Campeonato del Mundo de Le Mans de 1966.

Próximos estrenos de Apple TV+

Entre las novedades que tiene preparada la plataforma para las próximas semanas, destacan Manhunt: la caza del asesino, thriller conspirativo sobre uno de los crímenes más conocidos pero menos comprendidos de la historia: el asesinato de Abraham Lincoln, que llega este viernes 15 de marzo.

El día 20 se estrena Palm Royale, una historia de perdedores que sigue a Maxine Simmons (Kristen Wiig) en su intento por entrar en la alta sociedad de Palm Beach (Florida), protagonizada por un elenco de lujo que encabezan Laura Dern, Allison Janney, Ricky Martin y Carol Burnett.

Y el primer fin de semana de abril llega Sugar, serie con aroma a cine negro clásico en la que Colin Farrell interpreta a un detective privado que investiga la desaparición de la nieta de un famoso productor de cine de Hollywood.