De 'El cuento de la criada' a 'You': Madeleine Brewer ficha por la última temporada de la serie de Netflix

La temporada final de You ya tiene protagonista femenina. Madeline Brewer, conocida por El cuento de la criada y Orange is The New Black será la nueva incorporación de la serie para su quinta y última temporada en Netflix.

Brewer interpretará a Bronte, una enigmática dramaturga de espíritu libre que entra a trabajar para Joe Goldberg (Penn Badgley) en su librería. A medida que ambos conectan en torno a la literatura y la pérdida, ella aviva en él la nostalgia por su antiguo yo, haciendo que se cuestione todo en lo que se ha convertido su vida. Por ahora no se han revelado muchos detalles sobre la trama más allá que regresa a Nueva York, donde empezó todo.

You, basada en la exitosa novela homónima de Caroline Kepnes, gira en torno a la pregunta: "¿Qué harías por amor?". La serie sigue a Joe Goldberg, un hombre capaz de hacer casi cualquier cosa cuando el amor está en juego.

La cuarta temporada se desarrolló en Londres, donde Joe adoptó la nueva identidad de Jonathan Moore, un profesor de inglés, mientras seguía a Marienne (Tati Gabrielle) por Europa. Tras el desenlace, Joe está junto a su nuevo amor, Kate (Charlotte Ritchie), que heredó la fortuna de su padre gracias a Joe y parece que el protagonista y asesino en serie ha conseguido borrar toda huella de sus crímenes.

Sera Gamble, que había sido la showrunner de la serie hasta ahora, será sustituida por Michael Foley y Justin W. Lo en la nueva entrega.

Madeleine Brewer en 'El cuento de la criada'

"Mientras me alejo de las labores creativas de la serie para centrarme en nuevos proyectos, agradezco a los cocreadores y genios integrales que son Greg Berlanti y Caroline Kepnes, mis amigos de Berlanti Productions y Alloy Entertainment, y también a nuestros firmes socios de Warner Bros y Netflix", decía Gamble en un comunicado.

Madeleine Brewer es conocida por interpretar a Janine en la serie de Hulu El cuento de la criada, ganadora de un premio Emmy y un Globo de Oro, por la que fue nominada a una estatuilla 2021 en la categoría de actriz de reparto. Está previsto que la serie regrese para su sexta y última temporada en 2025.

Otros créditos televisivos incluyen la serie original de Netflix Orange is the New Black, creada por Jenji Kohan y producida por Lionsgate Television; Black Mirror de Netflix o Hemlock Grove de Eli Roth para Netflix. Próximamente se la podrá ver en el thriller Anniversary, junto a Kyle Chandler, Phoebe Dynevor, Diane Lane y Zoey Deutch, y en I Live Here Now, con Lucy Fry.