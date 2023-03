Netflix renueva 'You' por una quinta y última temporada: ¿tendrá Joe el final que se merece?

Netflix renueva 'You' por una quinta y última temporada

Netflix ha anunciado la renovación de You por una quinta y última temporada. Además, en los nuevos episodios del exitoso thriller protagonizado por Penn Badgley habrá un cambio importante: Sera Gamble, que había sido la showrunner de la serie hasta ahora, será sustituida por Michael Foley y Justin W. Lo en la nueva entrega.

"Mientras me alejo de las labores creativas de la serie para centrarme en nuevos proyectos, agradezco a los cocreadores y genios integrales que son Greg Berlanti y Caroline Kepnes, mis amigos de Berlanti Productions y Alloy Entertainment, y también a nuestros firmes socios de Warner Bros y Netflix", decía Gamble en un comunicado.

"Llevar a cabo la serie junto a nuestros guionistas, productores, directores, elenco y equipo ha sido un honor y muy divertido. Y me siento afortunada de haber trabajado con un artista tan talentoso como Penn Badgely. Estoy orgullosa de lo que todos hemos logrado y me siento privilegiada de pasar el relevo. Estoy emocionada de ver y apoyar al equipo de You mientras llevan el viaje de Joe Goldberg a su conclusión tan deliciosamente retorcida".

Berlanti y la productora ejecutiva Sarah Schechter también emitieron un comunicado al respecto diciendo: "Estamos increíblemente agradecidos con Netflix y Sera y con todos los que han sido parte de esta serie desde el principio. Sera es la escritora más brillante y seguirá siendo una parte clave de la familia You como productora ejecutiva. Tenemos la intención de llevarle todas las ideas que podamos en los años venideros".

"Desde que nuestros amigos compartieron el fantástico libro de Caroline Kepnes, siempre hemos concebido la serie como un viaje de cinco temporadas. Estamos emocionados de continuar nuestra relación con Mike y Justin mientras toman las riendas como co-showrunners y se preparan para traer a Joe Goldberg de vuelta a casa".

Penn Badgley en 'You'.

Peter Friedlander, vicepresidente de contenido de series de ficción para Estados Unidos y Canadá, dijo: "You se convirtió en una sensación instantánea en Netflix con un impacto cultural rotundo y esto ha crecido temporada tras temporada. Estamos emocionados, y un poco aterrorizados, de ver cómo termina todo para Joe Goldberg, pero una cosa es segura: You tendrá un final inolvidable".

Michael Foley y Justin W. Lo expresaron que "trabajar con Greg y Sera en You había sido lo más destacado de sus carreras" y que se sienten "increíblemente honrados de que les hayan confiado el capítulo final de la historia de Joe Goldberg".

Renovación histórica

La quinta temporada marcará un final histórico para You, que se estrenó en 2018 en Lifetime y fue cancelada tras su primera temporada. Sin embargo, Netflix quiso rescatarla, convirtiéndola en un éxito abrumador a nivel mundial. Además de anunciar la renovación, la plataforma quiso preguntarse por el futuro próximo del protagonista: "¿Tendrá Joe Goldberg finalmente su día del juicio final?".

Tras el desenlace de la temporada 4, Joe ha llegado a la cima del mundo. Está junto a su nuevo amor, Kate (Charlotte Ritchie), que heredó la fortuna de su padre gracias a Joe y parece que el protagonista y asesino en serie ha conseguido borrar toda huella de sus crímenes.

Según Netflix, los detalles sobre cuándo comenzará la producción de los nuevos episodios se anunciarán más adelante, pero está claro que la serie regresará a Nueva York. En una entrevista, Gamble confesó que "les encantaría llevar a cabo un regreso a Nueva York".

Sobre el posible desenlace de su personaje, Penn Badgley tiene claro que Joe debe pagar por sus crímenes y por todo lo que ha hecho. "¿Es suficiente matar a Joe?" preguntó el actor en una entrevista, dejando caer que “quien lo mate se rebajará a su nivel”.

